Bundesliga-Debüt mit Top-Quote

Von: Thomas Leichsenring

Teilen

Debüt im hohen Norden: Louis Oberosler im Torwartdress des Bergischen HC im Spiel in Flensburg. Louis pariert 33 Prozent aller Würfe © Bergischer HC

Vor sechs Jahren spielte er noch beim TSV Dachau 1865. Jetzt gab Handball-Torwart Louis Oberosler sein Bundesliga-Debüt - ein sehr erfolgreiches.

Dachau – Plötzlich stand er da zwischen den Pfosten in der Flens-Arena in Flensburg, außenrum 6000 euphorisierte Zuschauer, und drüben, in der anderen Mannschaft, Handball-Superstars wie Weltmeister Emil Jakobsen aus Dänemark oder der vielleicht beste Spielmacher des Planeten, der Schwede Jim Gottfridsson. Wen wundert’s, dass Louis Oberosler erst mal weiche Knie bekam. Aber nicht lange! „Ich hab’ gleich den zweiten Ball abgewehrt, da war die Nervosität dann weg.“

Rund 35 Einsatzminuten später war Louis’ Bundesliga-Debüt beendet. Der 20-jährige Dachauer im Tor des Bergischen HC durfte sich anschließend über reichlich lobende Worte freuen, unter anderem von Jamal Naji. Der BHC-Trainer hatte Oberosler im Spiel in Flensburg gegen Ende der ersten Halbzeit aufs Feld geschickt. Der andere HC-Torwart Peter Johannesson hatte zuvor kaum eine Hand an den Ball gekriegt, war aber auch immer wieder von seinen defensiv leider extrem zurückhaltenden Kollegen allein gelassen worden.

„Dass ich auf einmal spielen sollte, kam überraschend“, berichtet Louis Oberosler, der sich auf 60 Minuten Auswechselbank eingestellt hatte. Drei Tage zuvor hatte Naji ihm mitgeteilt, dass er, Louis, mitfahren werde in den hohen Norden. Christopher Rudeck, der andere Stammtorwart des Bergischen HC, hatte sich krank abgemeldet.

Erste Liga statt Dritter Liga also. Louis Oberosler spielt mit Zweitspielrecht beim Drittligisten Opladen, ist dort die klare Nummer eins.

Die Bundesliga-Premiere ging ziemlich deutlich verloren. 17:30 hieß es nach 60 Minuten, die SG-Flensburg-Handewitt, 2014 Gewinner der Champions League und schon dreimal Deutscher Meister, wurde ihrer Favoritenrolle gerecht.

Louis wird die Niederlage verschmerzen können. Zu positiv sind die Eindrücke, die er in der Flens-Arena sammeln durfte. „Die Zuschauer, die Stimmung, das Niveau, das ist schon alles ganz anders als in der Dritten Liga.“

Was nicht viel anders war: die Quote des Torwarttalents, das einst beim TSV Dachau 1865 mit dem Handball begann. 33 Prozent der Würfe konnte Louis parieren, eine sehr ordentliche, für einen Bundesliga-Debütanten schlichtweg hervorragende Ausbeute. Einmal blieb der junge BHC-Tormann auch Sieger im Eins-gegen-eins-Duell mit Johannes Golla. Der Kapitän der deutschen Handball-Nationalmannschaft kam frei am Kreis zum Wurf, Louis wehrte mit dem rechten Bein ab.

„Ist schon top gelaufen,“ sagt Louis zu seinem ersten Auftritt im Handball-Oberhaus. Weitere Berufungen dürften folgen.

Thomas Leichsenring