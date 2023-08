Dachauer Sparkassencup: Eintracht Karlsfeld siegt souverän, TSV Arnbach sorgt für Überraschung

Eintracht Karlsfeld erfüllt beim Sparkassencup seine „Pflichtaufgabe“ gegen den 1. FC Kollbach. © Brumbauer

Beim Dachauer Sparkassencup standen die Partien der zweiten Runde an. Unter anderem siegte Karlsfeld über Kollbach. Arnbach bezwang den SV Sulzemoos.

Dachau – Der Sparkassencup 2023/24 geht in die nächste Runde. Am vergangenen Dienstag fanden insgesamt fünf Zweitrundenspiele statt. Der Kreisligist SpVgg Erdweg empfing den Bezirksligisten ASV Dachau. Das Spiel endete 2:0, nachdem Moritz Linke (28.) und Miridon Rexhepi (86.) für den ASV getroffen hatten.

Im Duell der Kreisklassisten SG Altomünster/Pipinsried und TSV Indersdorf setzte sich der TSV mit 3:0 durch. Das 1:0 fiel durch ein Eigentor von Elias Reinert (13.), das 2:0 durch Tobias Altstiel (23.) und das 3:0 durch Mathias Salvermoser (45.+1).

TSV Arnbach mit größter Sensation: Kreisklassist schlägt den Bezirksligisten aus Sulzemoos

Für die größte Überraschung sorgte der TSV Arnbach, der als Kreisklassist den Bezirksligisten SV Sulzemoos aus dem Pokal warf. Das Spiel endete 3:2 – in letzter Minute. Das 1:0 erzielte Daniel Breitenberger (49.), ehe Mehmet Ayvaz mit einem Doppelpack (52./56.) den SV Sulzemoos in Führung brachte. Doch Arnbach kämpfte sich durch Heiko Strieder (76.) zurück ins Spiel, ehe Florian Riedmair in der 90. Minute noch zum Matchwinner für den TSV avancierte.

Souverän präsentierte sich der Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld. Er gewann sein Gastspiel beim 1. FC Kollbach mit 4:1. Drei schnelle Tore in der Anfangsviertelstunde durch Dominik Schäffer (7.) und Christoph Traub (9.) sowie Markus Huber (16.) sorgten bereits in der ersten Halbzeit für die Vorentscheidung. Trotz des Anschlusstreffers von Matthias Regiert (39.) ließ sich der TSV das Spiel nicht mehr aus der Hand nehmen, und Florian Jörg Schrattenecker setzte in der 87. Minuten den Schlusspunkt.

Im letzten Spiel setzte sich der FV Birkenhofen-Eschenried mit 3:2 gegen den SV Odelzhausen durch. Odelzhausen ging durch Florian Brandmair (7.) mit 1:0 in Führung. Fabiano Linza (21.) und Davide Castiglione (27.) drehten die Partie zugunsten des FV, ehe Brandmair (49.) den Ausgleich erzielte. Den Siegtreffer für Birkenhof erzielte Fabiano Linza dann in der 73. Minute. (dn)