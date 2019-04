Erstklassigkeit nur noch einen Punkt entfernt

Ein Punkt fehlt Alina Nikitchanka (l.) und Sarah Mantz vom TSV Schwabhausen no ch zum Aufstieg in die 1. Bundesliga.

Tischtennis

Der Sekt steht bereits in der Kühlung... Nur noch einen Punkt aus den verbleibenden drei Spielen benötigen die Tischtennis-Damen des TSV Schwabhausen zum Aufstieg in die 1. Bundesliga.„Wir wollen natürlich vor eigenem Publikum alles klar machen“, verrät Trainer Alexander Yahmed vor dem letzten Heimspiel der Saison, das am Samstag um 14.30 Uhr in der Heinrich-Loder-Sporthalle gegen den TTC GW Staffel 1953 ausgetragen wird.

Nach der anschließenden Pause aufgrund der Weltmeisterschaften in Budapest, TSV-Spitzenspielerin Mateja Jeger wurde vom kroatischen Verband nominiert, folgen die beiden Auswärtspartien gegen die LTTV Leutzscher Füchse 1990 und den TuS Uentrop erst am ersten Mai-Wochenende.

Durch die überraschend deutliche 1:6-Niederlage des Tabellendritten Uentrop (21:13 Punkte) am vergangenen Sonntag beim Liga-Primus TTC 1946 Weinheim (28:6) wuchs der Vorsprung des Teams aus dem Landkreis Dachau (23:7) weiter an. Die Mannschaften auf den Positionen eins sowie zwei steigen in das Oberhaus auf, wobei die Verantwortlichen aus Weinheim bereits signalisiert haben, von diesem Recht kein Gebrauch zu machen.

Ganz anders sieht es dagegen beim TSV Schwabhausen aus, der unbedingt wieder hoch möchte und dafür auch schon Rückkehrerin Sabine Winter vom amtierenden deutschen Meister SV DJK Kolbermoor unter Vertrag genommen hat.

Doch so weit ist es noch nicht. Zunächst einmal soll die bislang sehr gute Heimbilanz, sieben Siegen steht nur die 2:6-Niederlage gegen den TTC 1946 Weinheim gegenüber, mit einem weiteren Erfolg ausgebaut werden.

Doch der Schwabhausener Trainer Alexander Yahmed warnt davor, den Tabellenfünften womöglich auf die leichte Schulter zu nehmen. Mit Wenling Tan-Monfardini besitzen die Gäste vom TTC Staffel eine überragende Nummer eins.

Die ehemalige Nationalspielerin Italiens weist eine 11:3-Einzelbilanz auf. Im Hinspiel, welches drei Stunden und 18 Minuten dauerte, hatte sich Schwabhausen erst auf der Zielgeraden mit 6:4 durchgesetzt. Wenling-Monfardini gewann unter anderem auch gegen die Nummer eins aus Schwabhausen, Mateja Jeger, die bei zehn Siegen nur ein Rückrundenspiel bislang verlor.

Da Laura Tiefenbrunner parallel bei den French Junior Open in Metz gefordert ist, müssen die Gastgeberinnen auf die etatmäßige Nummer zwei verzichten. Hinter Mateja Jeger und Alina Nikitchanka kommt auf jeden Fall Christina Feierabend aus der Reserve zum Einsatz. So viel verriet Alexander Yahmed bereits im Vorfeld. Die vierte Position wird entweder von Sarah Mantz oder Eva-Maria Maier besetzt. Leichte Vorteile dürfte Maier haben, die sich nach Beobachtungen ihres Trainers „aktuell in einer bestechenden Form präsentiert“. Marco Steinbrenner