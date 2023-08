Dachauer Radkriterium: Der Sieger kommt aus dem Allgäu

Von: Thomas Leichsenring

Mit Tempo 60 durch die Dachauer Altstadt: Zum 70. Mal schon fand das traditionelle Radkriterium statt. © Habschied

Moritz Augenstein vom RSC Kempten hat an Mariä Himmelfahrt das 70. Bergkriterium in der Dachauer Altstadt gewonnen. Zu sehen war wieder Radsport der Sonderklasse.

Dachau – Der Titel geht ins Allgäu: Moritz Augenstein vom RSC Kempten hat am gestrigen Feiertag das 70. Dachauer Bergkriterium gewonnen. Nach 35 Runden auf dem Kurs durch die Dachauer Altstadt hatte er die meisten Punkte eingesammelt. Mit einer Zeit von 1:08:13,37 Stunden fuhr Augenstein auch die beste Zeit.

Die Jubiläumsausgabe des Dachauer Radrennens hatte ein namhaftes Starterfeld beisammen. Allen voran Dario Rapps vom RSC Kempten, der erst vor wenigen Tagen in Troisdorf die deutsche Kriteriumsmeisterschaft gewonnen hat. Er wurde Dritter. Mit Fabian Danner (Wangen), Florenz Knauer (Baiersdorf) und Daniel Bichlmann (Holzkirchen) waren außerdem der Zweit-, Dritt- und Viertplatzierte des vergangenen Jahres dabei. Knauer kam wie schon 2023 auf den 2. Platz. Vorjahressieger Lucas Carstensen war gestern nicht am Start.

Wohl wegen der sommerlichen Hitze kamen diesmal leider wesentlich weniger Zuschauer in die Dachauer Altstadt. Oben vor dem Rathaus aber tummelten sich immer noch Hunderte Fahrer, Radsportfans und solche, die es vielleicht noch irgendwann werden. Immer wieder war vom Streckenrand aus ein aufmunterndes, motivierendes „Hopp, hopp, hopp“ oder „Auf geht’s“ zu hören, wenn die Fahrerinnen und Fahrer auf den dünnen Reifen vorbeirauschten.

Der veranstaltende Verein Soli Dachau hatte das Großereignis wieder professionell vorbereitet. Oben vor dem Rathaus konnte man die Rennverläufe auf einer großen Leinwand verfolgen, ein Auto mit einer Kamerafrau im Heck fuhr den Radsportlern voraus, was tolle Livebilder von der Rennstrecke ermöglichte.

Als sich der Himmel langsam verdunkelte und mitunter ein Grollen vernehmbar war, schaute wohl jeder mal bangen Blicks nach oben. Auch wegen des drohendes Unwetters und weil es davor zu Verzögerungen im Ablauf der anderen Rennen gekommen war, wurde das Hauptrennen CT und Elite-Amateure verkürzt. Statt wie geplant 40 waren noch 35 Runden zu drehen.

Doch das Wetter hielt.

Mit dem Startschuss von Oberbürgermeister Florian Hartmann machten sich die Fahrer auf den Rundkurs: die Augsburger Straße hinunter, dann rechts in die Mittermayerstraße und kurz darauf die Konrad-Adenauer-Straße hoch zurück Richtung Start-und-Ziel am Rathaus – jeweils 1,4 Kilometer, insgesamt 49. Der wiederkehrende kräfteraubende Anstieg und das Kopfsteinpflaster machen das Dachauer Radkriterium so anspruchsvoll.

Der Kamerawagen muss natürlich vor den Radsportlern bleiben – und dazu muss der Mann am Steuer gehörig aufs Gas gehen. Mit zum Teil über 60 Sachen ist das Feld im Hauptrennen unterwegs – wenn’s nicht das traditionelle Radkriterium wär, gäbe es Knöllchen. Schließlich gilt in der Dachauer Altstadt Tempo 30.

Bei einem Radkriterium wie in Dachau gewinnt der Fahrer, der die meisten Punkte in den Wertungsrunden eingefahren hat – es sei denn, einem oder mehreren Fahrern gelingt eine Überrundung. Denn Rundengewinn geht vor Punktgewinn.

In Dachau wird alle drei Runden gewertet, der Sieger des jeweiligen Wertungssprints erhält fünf Punkte, die folgenden drei Fahrer bekommen drei, zwei und einen Punkt. Im Schlusssprint werden die Wertungszahlen verdoppelt.

Ergebnisse Hauptrennen

CT und Elite-Amateure: 1. Moritz Augenstein (RSC Kempten); 2. Florenz Knauer (RSC Kempten); 3. Dario Rapps (RSC Kempten); 4. Richard Habermann (AC Sparta Prag), 5. Daniel Schrag (Team Lotto Kern Haus); 6. Andreas Mayr (RSC Kempten), 7. Marcel Fröse (RSC Oldenburg); 8. Fabian Schormair (Santic Wibatech); 9. Tim Wollenberg (Santic Wibatech); 10. Jonas Schmeiser (RSC Kempten); 11. Martin Gluth (FC Wüstenselbitz); 12. Levi Meßmer (Rad-Union Wangen); 13. Leonardo Sansonetti (Team Baier Landshut); 14. Daniel Bichlmann (RSV Traunstein); 15. Peter Clauß (Rad-Union Wangen); 16. Michal Dvorak (AC Sparta Prag); 17. Michael Peter (Santic Wibatech); 18. Robin Fischer (Team Storck Metropol); 19. Jaro Bräunig (RSC Kempten); 20. Florian Obersteiner (RSG Gießen). Amateure: 1. Johannes Stahr (TSV Gaimersheim); 2. Florian Reinbache (Next Level Racing); 3. Manuel Porzner (RSC Kempten); 4. Maximilian Roth (RV Karbach); 5. Jakob Ank (RSG Augsburg); 6. Roberto da Costa Meira (Neu-Ulm); 7. Dominik Beermann (RSC Kempten); 8. Fabian Walk (RSC Kempten); 9. Christian Hickisch (RSV Passau); 10. Christoph Ruffing (RV Oberbexbach).