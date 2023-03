Erstliga-Stimmung in der Scherer-Halle zu Dachau

Jubel auf dem Feld, Jubel auf den Rängen. Im entscheidenden Tie-Break war’s laut in der Halle. © Bruno Haelke

Die Zweitliga-Volleyballer des ASV Dachau haben den Nervenkrimi gegen Schwaig mit 3:2 Sätzen gewonnen. Die Stimmung in der Scherer-Halle war erstligareif.

Dachau – Im Duell Oberbayern gegen Franken in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd haben sich die Oberbayern des ASV Dachau gegen die Franken des SV Schwaig nach einer äußerst umkämpften Partie mit 3:2 (21,24, -17, -21, 14) durchgesetzt. Die Dachauer nahmen damit Revanche für die 2:3-Niederlage aus dem Hinspiel. Sie wehrten dabei einen Matchball ab. Zum wertvollsten Spieler der Partie (MVP) wurde der Dachauer Kapitän Samuel Sadorf gewählt.

Erstliga-Stimmung in Dachau: Die rund 300 Fans im „Schuhkarton“ Scherer-Halle standen im Tie-Break wie ein Mann hinter ihrer Mannschaft, sie veranstalteten ein Spektakel, das den ASV letztendlich mitriss und zum Sieg peitschte.

Der Entscheidungssatz hatte es in sich: Eine Rote Karte (gleichbedeutend mit einem Punkt für den Gegner) für den Dachauer Tim Aust, der den Ball aus Frust an die Decke schoss (bei der Hallenhöhe der Scherer-Halle kein Problem), zwei mehr als zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen gegen den ASV – da war schnell Stimmung in der Bude. Und die junge Dachauer Mannschaft hielt dem Druck stand. Die gewieften und erfahrenen Gäste aus Schwaig warfen alles in die Waagschale, doch das Team von ASV-Trainer Patrick Steuerwald nutzte die Stimmung für sich.

Eine Offensivaktion wird dabei sicher in die Analen der Georg-Scherer-Halle eingehen: Dachaus Diagonalangreifer Tobias Besenböck knallte den Ball mitten in die Drei-Meter-Zone – die Halle stand Kopf. Diesen Angriffsball, den der ein oder andere Spieler schon mal beim Einspielen versucht, kommt normalerweise im Spiel überhaupt nicht vor.

Zur Erinnerung: Der frühere Nationalspieler Andreas „Seppl“ Boettcher machte es sich in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts beim Einspielen zu einer Art Ritual, den Ball möglichst vom Boden an die Decke zu befördern – was ihm auch hin und wieder gelang.

„Wir hatten die vergangene Woche gut trainiert, allerdings konnten wir das nicht so rüberbringen“, resümierte Dachaus Trainer Patrick Steuerwald. „Gegen Ende ist uns so ein bisschen die Energie verloren gegangen. Wir haben insgesamt zu inkonstant gespielt, haben viele unnötige Fehler gemacht.“

Schwaig habe auch deshalb gut ins Spiel gefunden. Steuerwald: „Zum Schluss haben wir sogar einen Matchball gegen uns, da müssen wir froh und zufrieden sein, dass wir heute zwei Punkte gewonnen haben.“

Kleinigkeiten hätten das Spiel letztlich entschieden, fasste SVS-Coach Milan Maric das Match zusammen. „In den zwei Sätzen, die wir gewonnen haben, haben wir wenig Fehler gemacht. Da haben wir eine gute Leistung gebracht. Auch im fünften Satz, auch wenn wir verloren haben.“

Auch die zweite Mannschaft des ASV Dachau sorgt für erfreuliche Nachrichten. Die Spieler wurden für ihre Meisterschaft in der Regionalliga Südost, gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die 3. Bundesliga, vom Bayerischen Volleyball Verband geehrt – und von den Fans beim Spiel der Ersten gefeiert. Zudem wurde dem Team von Coach Torsten Schulz der offizielle Titel Bayerischer Meister 2023 zuteil.

Für die erste Mannschaft geht es in 14 Tagen weiter, dann muss der Aufsteiger aus Dachau beim Tabellenführer Baden Volleys SSC Karlsruhe antreten.