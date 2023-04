Handballer aus Dachau und Karlsfeld gründen Spielgemeinschaft

Vertragsunterzeichnung: Greta Fink, Leo Klöck und Jasmin Leffler (hintere Reihe, von links) sowie vorne 65-Vereinschef Wolfgang Moll, SG-Vorsitzender Moritz Eder und die Vizepräsidentin des TSV Eintracht Karlsfeld Birgit Piroué. © privat

Die Handballer des TSV Dachau 1865 und des TSV Eintracht Karlsfeld schließen sich zusammen - zur SG Eintracht Dachau-Karlsfeld.

Dachau/Karlsfeld – Aus zwei mach eins: Die Handballabteilungen des TSV Dachau 1865 und des TSV Eintracht Karlsfeld haben sich zur „Spielgemeinschaft Eintracht Dachau-Karlsfeld“ zusammengeschlossen. „Hauptziel ist es, allen handballinteressierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein alters- und leistungsgerechtes Trainings- und Spielangebot machen zu können“, sagt Moritz Eder, der kommissarische Leiter der SG.

In Eigenregie war dieses Ziel in beiden Vereinen nicht mehr vollumfänglich erreichbar. Generell schaut es um den Handball in Bayern nicht gut aus. Viele Abteilungen haben dichtgemacht, häufig schon kam es zu Zusammenschlüssen zu Spielgemeinschaften. Der TSV Dachau konnte zu Saisonbeginn nicht mal mehr eine Damenmannschaft zum Spielbetrieb anmelden.

Die beiden Abteilungen haben gemeinsam fast 500 Mitglieder, in Karlsfeld sind es 247, in Dachau 244. Als SG ist es nun möglich, je zwei Damen- und zwei Herrenmannschaften sowie im Jugendbereich in allen Altersklassen ab den Minis mindestens eine Mannschaft melden zu können. Die Bambini sind aktuell noch im Aufbau, „die Chancen, dass das noch was wird bis zur Saison, stehen aber nicht schlecht“, sagt Eder.

Der 29 Jahre alte Softwareentwickler ist Vorsitzender der Karlsfelder Handballabteilung. Noch jünger sogar ist seine Amtskollegin in Dachau: Greta Fink ist 20 und steht einem Abteilungsvorstand mit durchweg jungen Mitgliedern vor.

Im Leitungsgremium der Spielgemeinschaft sind neben Eder und Fink noch die beiden Jugendleiter Jasmin Leffler (Dachau 1865) und Leo Klöck (Karlsfeld) sowie der stellvertretende Abteilungsleiter der Karlsfelder Eintracht Norbert Baaser aktiv. Eine offizielle Vorstandswahl soll in Kürze stattfinden. Der SG-Vertrag ist bereits in Kraft. Bei der Unterzeichnung waren die Vereinsvorsitzenden Wolfgang Moll (Dachau 1865) und Rüdiger Meyer (Eintracht Karlsfeld) dabei.

In beiden Vereinen wurde die Idee, Kräfte in der Spielgemeinschaft zu bündeln, bei Versammlungen vorgestellt. Greta Fink und Moritz Eder machten die gleichen Erfahrungen: Es gab durchaus kritische Stimmen und Bedenken, aber keinen nennenswerten Widerstand.

Das war vor 26 Jahren anders. Damals gab es sehr konkrete Überlegungen, die Handballabteilungen des ASV und des TSV Dachau zu einer HG Dachau zusammenzuschließen. Die Vertreter der Abteilungen waren sich weitgehend einig, das Konzept stand. Letztlich aber scheiterte das Projekt am Widerstand von Mitgliedern bei Dachau 1865, die gar nicht der Handballabteilung angehörten. THOMAS LEICHSENRING