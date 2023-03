Sieg und Niederlage für Yahmeds Quartett

Gut gemacht: TSV-Trainer Alexander Yahmed war mit der Leistung von Liu Yangzi in Bingen sehr zufrieden. In Weinheim fehlt auch das Glück © mast

Die Bundesliga-Damen der Tischtennisabteilung des TSV Schwabhausen haben bei der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim gewonnen, mussten sich jedoch Spitzenreiter Weinheim geschlagen geben.

Schwabhausen – Die Tischtennis-Damen des TSV Schwabhausen werden als viert- oder fünftplatzierte Mannschaft in das Play-off-Viertelfinale der Bundesliga einziehen. Durch den 6:4-Auswärtssieg beim Tabellenvorletzten TTG Bingen/Münster-Sarmsheim wurden die dazu noch erforderlichen zwei Punkte eingefahren. Gleichzeitig gelang eine Revanche für die 4:6-Heimschlappe kurz vor Weihnachten.

Keine 24 Stunden später reichte es beim Spitzenreiter TTC 1946 Weinheim dagegen nicht zur Wiederholung des 6:2-Hinspielerfolgs. Im Gegenteil, denn mit dem identischen Resultat wurde das zweite Aufeinandertreffen verloren. Am morgigen Mittwoch steht noch das letzte Rückrundenspiel beim Dritten TTC Berlin eastside auf dem Programm.

„Wir wollten zwei Punkte aus den beiden Partien holen. Das ist uns gelungen“, bilanzierte TSV-Cheftrainer Alexander Yahmed.

Wie schon das Hinspiel gegen Bingen war das Duell eine erneut unglaublich enge Kiste. Der Sieg sei jedoch verdient, so Yahmed.

Auch wenn Sabine Winter und Liu Yangzi nach ihrer Turnier-Rückkehr vom Singapur-Smash (wir berichteten) noch nicht wieder bei 100 Prozent waren, überzeugte das Duo im oberen Paarkreuz. Winter gab bei ihren Erfolgen gegen Elena Kuzmina und Lea Rakovac nicht mal einen Satz ab, während Liu zwei 3:1-Siege feierte. „Beiden habe ich angesehen, dass noch etwas Müdigkeit vorhanden war“, sagte Yahmed. Sabine Winter/Liu Yangzi gewannen außerdem gegen Rakovac und Karolina Mynarova das Doppel und bauten ihre Bilanz auf 4:0 aus. Damit waren die beiden Topspielerinnen aus Schwabhausen in Bingen fast im Alleingang für den Sieg verantwortlich. An fünf der sechs Punkte war das Duo direkt beteiligt.

Für den sechsten Zähler sorgte Orsolya Feher, die einmal mehr im zehnten und letzten Spiel die Ruhe bewahrte und Maynarova beim 11:8, 11:7 und 11:5 keine Chance ließ. Alina Nikitchanka musste im unteren Paarkreuz zwei Niederlagen einstecken. „Alina spielt leider eine schlechte Saison. Sie probiert alles, aber im Moment soll es einfach nicht sein“, so Alexander Yahmed. Das Duell mit Katerina Tomanovska war laut Yahmed ein 50:50-Spiel, in dem Nikitchanka zwei der drei Sätze unglücklich mit 11:13 verlor.

Die vierte und bislang höchste Saisonniederlage musste das TSV-Team beim Liga-Primus aus Weinheim einstecken, der im Hinspiel noch ungefährdet mit 6:2 besiegt worden war. Damals fehlte beim Gegner allerdings die brasilianische Topspielerin Bruna Takahashi, die am Sonntag mit von der Partie war und sowohl gegen Liu Yangzi als auch gegen Sabine Winter triumphierte.

Dass das obere Schwabhausener Paarkreuz der Gäste allerdings auch Yuan Wan unterlag, war im Vorfeld nicht eingeplant. „Sabine durfte das Spiel auf gar keinen Fall verlieren“, gestand Alexander Yahmed. Die Nummer eins im Schwabhausener Team lag schon 2:1-Sätze vorne, verlor die anschließenden beiden Abschnitte dann allerdings mit 6:11 und 9:11. „Gleich dreimal platzierte Sabine einen Vorhandschussball auf dem Schläger ihrer Gegnerin, das darf nicht passieren“, machte Yahmed deutlich.

Winter/Liu gewannen dafür zumindest das Doppel in fünf Durchgängen gegen Takahashi und ihre ehemalige Team-Kollegin Mateja Jeger. Für den zweiten Gäste-Sieg sorgte Mercedesz Nagyvaradi, die sich gegen Sophia Klee in vier Sätzen durchsetzte und nach Beobachtungen ihres Coaches „taktisch sehr clever und überlegt spielte“.

Unter dem Strich sei die Gesamt-Niederlage in Weinheim zwar verdient, so Yahmed, „doch mit ein wenig mehr Glück hätten wir am Anfang durchaus auch 3:1 in Führung liegen können“. Neben der Winter-Pleite gegen Yuan Wan unterlag auch Nagyvaradi im Doppel mit Orsolya Feher im fünften Satz gegen Wan/Klee. MARCO STEINBRENNER