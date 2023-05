Für TSV Arnbach wohl nur noch Aufstieg möglich – Fabian Barth zaubert mit Fünferpack

Von: Thomas Leichsenring

Fabian Barth erwischte gegen Türk Dachau einen Sahnetag und erzielte gleich fünf Tore. © DA

Jede Menge Tore gab es das letzte Wochenende in der Kreisklasse, darunter auch ein sensationeller Fünferpack vom Ampermochinger Fabian Barth. Das Titelrennen entwickelte sich mittlerweile zu einem Zweikampf zwischen Olympiadorf und Bergkirchen.

Kreisklasse München 1

Dachau – Dieser Ausrutscher ist bitter: Nach einer 0:1-Niederlage gegen den Tabellenvorletzten Petershausen hat sich der TSV Arnbach womöglich aus dem Rennen um den Meistertitel in der Kreisklasse München 1 gekickt. Ganz vorne liegt der SV Olympiadorf (53 Punkte), der beim 6:0 gegen Riedmoos nicht mal ansatzweise Mühe hatte, dahinter lauert Bergkirchen mit 51 Punkten. Arnbach blieb bei 48 Punkten. (tol)

TSV Arnbach – SV Petershausen 0:1

Der TSV Arnbach hat eine Woche nach dem Verlust der Tabellenführung den nächsten Dämpfer kassiert und vor heimischer Kulisse gegen den SV Petershausen mit 0:1 verloren. Des einen Freud, des anderen Leid. Die Gäste waren als Schlusslicht in den Spieltag gegangen, haben die Rote Laterne durch den Dreier aber an Riedmoos weitergereicht. Trotz eines Vier-Punkte-Rückstands auf das rettende Ufer ist der Klassenerhalt aus eigener Kraft möglich.

„Es war ein glücklicher, aber verdammt wichtiger Sieg“, sagte SVP-Sprecher Mathias Neumeier, denn Arnbach war das überlegene Team, doch Petershausen verteidigte gut. Die Schwäche bei Standards wurde dieses Mal zum Vorteil. Johannes Bauer erzielte nach einer Freistoßflanke die Führung (25.). Danach verteidigten die Gäste ihren knappen Vorsprung auch deshalb, weil sie bei gegnerischen ruhenden Bällen nichts anbrennen ließen. „Den Schwung wollen wir mitnehmen in unser Nachholspiel in Indersdorf“, sagt Neumeier. Dort ist der SVP am heutigen Dienstag um 19 Uhr zu Gast. (stm)

TSV Schwabhausen – SV Haimhausen 2:1

SVH-Spielertrainer Christian Schmeizl brachte seine Farben bereits nach vier Minuten in Führung. Der Weg Richtung Tabellenplatz vier schien geebnet. Allerdings spielte der Gastgeber nicht mit. Christian Henning sorgte in der 51. Minute mit seinem Treffer für den Ausgleich. In der Folge wog das Match hin und her. Daniel Wagner war es dann in der 89. Minute vorbehalten, den Siegtreffer für seine Mannschaft zu erzielen. Mit dem Sieg hat sich der TSV Schwabhausen deutlich ins Mittelfeld der Tabelle abgesetzt und kann nun in aller Ruhe die Saison austrudeln lassen. Gleiches gilt für den SV Haimhausen, dessen mögliche Ambitionen nach oben nun gestoppt sind. (hae)

TSV Bergkirchen – SpVgg Röhrmoos 4:0

Einen sicheren und in der Höhe verdienten 4:0-Sieg hat der TSV Bergkirchen gegen die SpVgg Röhrmoos eingefahren. Der TSV beherrschte über 90 Minuten das Match, der Gast aus Röhrmoos war mit dem Ergebnis noch gut bedient. Christoph Haas eröffnete in der 22. Minute den Torreigen, Michael Mayr gelang mit dem Pausenpfiff das 2:0.

Drei Minuten nach der Halbzeit machte Christoph Haas mit seinem zweiten Treffer den Deckel auf die Partie. Das Ergebnis veredelte Leonhard Wittmann in der 84. Minute mit seinem Treffer zum 4:0- Endstand. Durch den Sieg liegt der TSV Bergkirchen weiter gut im Rennen im Kampf um den Aufstieg. (hae)

SV Olympiadorf – SV Riedmoos 6:0

Gegen den Ligaprimus aus der Landeshauptstadt hatte der SV Riedmoos nicht den Hauch einer Chance. Bereits zur Pause stand es 5:0 für den Gastgeber gegen den sichtlich überforderten Gast aus Riedmoos. Kaum, dass die Teams auf dem Platz standen, hatte „Oly“ gleich drei Mal eingenetzt.

Alberto Fernando (1.) und ein Doppelschlag von Johannes Peter-Nolazy (3./5.). brachten das Match in die entsprechende Bahn. Ein Eigentor unterlief Peter Foster (24.), und Onur Akca sorgte in der 35. Minute für den Pausenstand. Nach dem 6:0 durch erneut Alberto Fernando in der 65. Minute war das Match gelaufen. (hae)

Türk Dachau – SV Ampermoching 3:5

Diesen Nachmittag wird Fabian Barth so schnell nicht vergessen. Der 21 Jahre junge offensive Mittelfeldspieler des SV Ampermoching traf beim 5:3-Sieg bei Türk Dachau – fünf Mal! Mit nun 19 Treffern liegt Barth in der Torjägerliste der Kreisklasse 1 jetzt auf Platz zwei.

Es war ein offener Schlagabtausch mit vielen Chancen auf beiden Seiten. „Beide Mannschaften hätten noch fünf Tore mehr schießen können“, berichtet SVA-Sprecher Klaus Kirschner. Mitentscheidend für den späteren Sieg der Gäste war die relativ frühe Ampelkarte, die sich Emrah Seyrek in der 39. wegen Meckerns abholte. Allerdings hatte der SV Türk auch in Unterzahl noch seine Chancen.

Aber Barth war halt nicht zu stoppen. Besonders bemerkenswert: sein fünftes Tor. Vier, fünf Gegenspieler ließ der 21-Jährige aussteigen, ehe er einschoss. Wenn’ halt mal läuft... (tol)

TSV Indersdorf – SV Odelzhausen 3:1

Markus Hartl hat dem TSV Indersdorfer mit einem Doppelpack den Weg zum 3:1 Heimsieg gegen SV Odelzhausen geebnet. Und wurde doch zum tragischen Helden. Kurz nach der Halbzeit verletzte sich Hartl schwer am Knie.

Die Zuschauer bekamen in der ersten Halbzeit zwei toll herausgespielte Tore zu sehen, Hartl traf in der 25. und 43. Minute. Die 2:0-Pausenführung ging nach der überzeugenden ersten Halbzeit mit viel Spielkontrolle in Ordnung. Nach dem Schock der Verletzungsunterbrechung plätscherte das Spiel ein Weile vor sich hin.

Der TSV Indersdorf siegt über Odelzhausen, muss für den Aufstieg aber auf Fehler von Bergkirchen und Arnbach hoffen. © hab

Der Gast Odelzhausen nutzte in der 72. Spielminute eine Unsicherheit in der Indersdorfer Defensive zum Anschlusstreffer, Alexander Frech machte das 1:2 aus Sicht des SVO. Doch Freude und Hoffnung währten nur kurz. Denn schon eine Zeigerumdrehung später markierte Tim Elstner den Endstand. Seinen herrlichen Außenristschuss ins lange Eck konnte Odelzhausens Torwart Veit Winkler nicht parieren. (dn)

ASV Dachau II – TSV Altomünster 2:2

Die ASV-Zweite war im Duell der Tabellennachbarn zunächst spielbestimmend. Von den Gästen aus Altomünster kam relativ wenig, doch kurz vor dem Halbzeitpfiff brachte Tobias Isemann Altomünster dennoch in Führung (45.) – und stellte damit den Spielverlauf auf den Kopf. Die Dachauer konnten es nicht fassen. „Eigentlich müssen wir führen“, sagte ASV-Trainer Dominikus Reischl, dessen Team auch nach dem Seitenwechsel die bessere Spielanlage zeigte. In der 50. Minute belohnte Maltin Friedrich die Heimelf mit dem Ausgleich.

Die Dachauer wollten mehr, doch nach einem Kopfball-Eigentor von Maxim Zakharov (71.) mussten sie erneut einem Rückstand hinterherlaufen. Ein Sieg der Gäste wurde immer konkreter, bis Kapitän Maximilian Köpf kurz vor Spielende (88.) zum 2:2 einnetzte. Der verdiente Ausgleich, über den sich Reischl nur bedingt freuen konnte: „Am Ende musst du zufrieden sein, obwohl du über 90 Minuten die bessere Mannschaft warst.“ (stm)

Kreisklasse Zugspitze

VfL Egenburg – TSV Pentenried 2:2

Egenburg war in der ersten Halbzeit zwar zunächst das Team mit mehr Ballbesitz, doch das Tor machten die defensiv ausgerichteten Gäste. Pentenried glänzte mit Effizienz und führte ab der 23. Minute, weil Moritz Langer den Ball aus 30 Metern per Lob versenkte.

Das Tor zeigte Wirkung. Egenburg leistete sich nun immer mehr Ballverluste und passte kurz vor der Pause ein weiteres Mal nicht auf. Janek Klingmann bestrafte dies mit dem 0:2 (40.). Doch noch vor der Pause hatte Egenburg eine Reaktion parat: Thomas Berglmeir zirkelte einen Freistoß zum 1:2 in den Winkel (43.) und sorgte für Hoffnung bei den Gastgebern.

In der zweiten Halbzeit spielte dann nur noch der VfL, doch Pentenried stemmte sich gegen den Ausgleich. Lange erfolgreich, in der 85. Minute war das Bollwerk dann aber gebrochen: Mario Thurner köpfte nach einer Ecke Berglmeirs zum 2:2 ein (85.) und sorgte so für einen verdienten Punktgewinn. (stm)

Kreisklasse Aichach

TSV Schiltberg – FC Tandern 5:1

Wenn der FC Tandern einen Spieler der Konkurrenz auswählen dürfte, stünde Robin Streit vom TSV Schiltberg wahrscheinlich sehr weit oben auf der Liste. Der ehemalige Kammerberger hat dem FCT erneut ordentlich eingeschenkt. Nach seinem Viererpack im Hinspiel steuerte er im Rückspiel einen Hattrick zum 5:1-Erfolg seiner Mannschaft bei. Die Klasse Torjägers verschleierte, dass Tandern gut im Spiel und keine vier Tore schlechter war.

„Sie hatten in der ersten Halbzeit drei Chancen, zwei davon macht Streit rein“, so FCT-Trainer Oliver Beck. Sowohl der Führungstreffer (24.) als auch das 2:0 (37.) waren schön anzusehen. Nach dem Seitenwechsel legte Streit vom Elfmeterpunkt das 3:0 nach (51.). Wenig später erhöhte Johannes Koppold auf 4:0 (54.).

Tandern verkürzte zwar durch Michael Sattler (72.), hätte aber deutlich effizienter sein müssen, um Schiltberg zu gefährden. Den Schlusspunkt zum 5:1-Endstand setzte Stefan Brunner in der 84. Minute. Übrigens: Streit steht in dieser Saison bei 36 Treffern – und hat damit fünf Tore mehr auf dem Konto als der FC Tandern. (stm)