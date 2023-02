1:0-Derbysieg ist Balsam für die Klosterseer Seele

Ein provozierendes Banner hieß die Gäste der Starbulls Rosenheim in Grafing nicht wirklich willkommen. © SRO EBERSBERG

Zwei Tage davor bei der „Fern-Analyse“ des Gastspiels des EHC Klostersee bei den Tölzer Löwen hatte Trainer Dominik Quinlan noch gehofft, im Heim-Derby gegen die Starbulls Rosenheim am Sonntagabend an der Eishockey-Bande stehen zu können.

Grafing – Die Anzeige auf dem Fieberthermometer verhinderte dessen Wirken in der bestens gefüllten, aber nicht ganz auf den letzten Platz ausverkauften Wildbräu-Arena jedoch erneut. Womit der Head-Coach der Rot-Weißen erneut auf SpradeTV mitfiebern musste. Dominik Quinlan meinte anschließend: „Einfach geil. Die Jungs haben toll verteidigt und bei Fünf gegen Fünf kaum eine nennenswerte Tormöglichkeit zugelassen.“

Einig waren sich nicht nur im Grafinger Lager alle, dass der junge Torhüter Marinus Schunda der Matchwinner beim zweiten Drei-Punkte-Sieg in der Oberliga-Saison gewesen ist. „Er hat überragend gehalten“, lobte Jimmy Quinlan, der Vater und Vertreter des erkrankten Cheftrainers. „Wir haben die eigene Zone aber insgesamt und immer im Verbund sehr gut verteidigt und an die kämpferische Leistung aus dem Tölz-Spiel angeknüpft“, resümierte er. Die Super-Leistung sei aber auch einer mutigen und engagierten Offensivvorstellung geschuldet gewesen. „Wir wollten die gegnerischen Angriffe nicht ausschließlich im sogenannten Trap erwarten, sondern auch nach vorne etwas tun.“

Das einfache Rezept, das praktisch perfekt umgesetzt wurde, sei den Worten der EHC-Legende nach gewesen: „Hinten die Gefahrensituationen wenn nötig über die Bande klären und im Angriff keinen blinden Pässe auf Verdacht in den Slot, um schnelle Breaks zu vermeiden.“ Diese Rechnung ging auf. Denn am Ende vergaben die Klosterseer an diesem „Feiertag in Grafing“, wie Willy Vollmayer die Pressekonferenz anmoderierte, ebenso klare Einschussmöglichkeiten wie gegenüber der Tabellenzweite aus dem Nachbarlandkreis.

Nach drei Mal guter Leistung, aber immer knappen Niederlagen im Duell mit den Starbulls aus Rosenheim sei man einfach an der Reihe gewesen und habe diesmal das notwendige Scheibenglück auf seiner Seite gehabt, sagte ein Fan in EHC-Kluft an der Bande, der der Truppe um Kapitän Raphael Kaefer bei der x-ten Ehrenrunde zujubelte.

Auf Coach Jari Pasanen mussten die Gäste im VIP-Raum hingegen einige Zeit warten – offenbar hatte der Starbulls-Bändiger nach der Blamage für seine Profi-Truppe in der Kabine einiges zu sagen. „Wir haben ein grausames erstes Drittel gespielt. Den nicht für Kombinationen erhofften Raum auf dem Eis versuchte mein Team sich durch Frustfouls zu verschaffen, anstatt zu kämpfen. Das wurde dann zwar besser, trotzdem haben meine Spieler nicht gezeigt, was ich erwartet habe“, erklärte der Finne.

Überrascht sei seine Mannschaft von der gegnerischen Härte gewesen, „dadurch haben wir nie zu unserem Spiel gefunden“. Nachgefragt, wie das nach zuletzt stabilen Leistungen sein könne, erklärte der SBR-Trainer Pasanen: „Fünf Prozent weniger Einstellung bedeuten 50 Prozent weniger Leistung, hat ein Eishockeylehrer mal richtigerweise gesagt.“ ele

Heiße Bandenkämpfe zwischen den Klosterseern (in rot, v.l.) Felix Kaller, Vili Vesalainen, Yannick Kischer und den Rosenheimern Manuel Strodel und Bradley McGowan. © SRO EBERSBERG