Freude beim SCBV über 10 000 Euro für den Nachwuchs

Der große Scheck bereitet Freude bei (v.l.) Thomas Peter, Helmut Lämmermeier, Rotary Dr. Frank Meik, Josef Schmid und Vaterstettens Bürgermeister Leonhard Spitzauer. Foto: vEREIN © vEREIN

„Eine großartige Spende“ darin waren sich Vaterstetten Bürgermeister Leonhard Spitzauer und Helmut Lämmermeier, Abteilungsvorstand Fußball beim SC Baldham-Vaterstetten einig.

Vaterstetten – Ein Scheck in Höhe von 10 000 Euro, überreicht durch Dr. Frank Meik, Vorsitzender des Deutschen Govenorrates der Rotarier 2021/22, ist Anlass für ihre große Freude „Besonders freut mich, dass die Spende dazu genutzt werden soll, die fantastische Jugendarbeit des Vereins zu unterstützen“, so Spitzauer.

Bei der Scheckübergabe ebenfalls anwesend: Josef Schmid, Vorsitzender des SCBV-Hauptvorstandes und Rotary-Mitorganisator Thomas Peter. Am 10. September 2022 hatte im Vaterstettener Sportzentrum die große Rotary Fußball-Charity stattgefunden – unter der tatkräftigen Unterstützung des SC Baldham-Vaterstetten. Anlass war das Rotary Deutschland Treffen, das Dr. Meik (RC Harlaching) nach München und in seine Heimat Vaterstetten geholt hatte. „Es war es eine große Freude in einem so tollen Team mit großartigen Partnern zusammenzuarbeiten, eine Top Veranstaltung auf die Beine zu stellen und sehr viel für den guten Zweck tun zu können“, sagte Meik.

Bei der Fußball-Charity kickten im Vaterstettener Stadion vor circa 700 Zuschauern fünf Teams für den guten Zweck, es moderierte Christian Akber-Sade von Sky. Ebenfalls mit dabei: Die „DFB All Stars“, für die unter anderen die Ex-Nationalspieler Jens Lehmann, Jens Nowotny und Renate Lingor aufliefen sowie das Team der „Sternstunden“, für die Ex-Profi-Kicker Benni Lauth und Andreas Görlitz und der ehemalige Bob-Weltmeister Manuel Machata aufliefen. Zusammen mit den Teams „Rotary“, „Partner“ und „Medien“ boten sie nicht nur ansehnlichen Fußball, sondern allen Besuchern auch jede Menge Spaß und Unterhaltung.

Insgesamt wurden beim Rotary Deutschland-Treffen über 100 000 Euro an Einnahmen generiert. 75 000 Euro davon gehen an verschiedene Projekte für notleidende Kinder, vorwiegend im Raum München. Es geht also nicht nur um die eigene Jugendarbeit, wenn SCBV-Fußballvorstand Helmut Lämmermeier sagt: „Unser Verein ist jederzeit wieder bereit, diese tolle Veranstaltung zu unterstützen.“ ez