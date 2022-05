Lob, Medaillen und Urkunden für Ebersbergs Landkreissportler

Von: Olaf Heid

Daumen hoch: Landrat Niedergesäß ehrte die Leichtathleten Frank Böhnke und Gerhard Zorn (TSV Vaterstetten). © Rossmann

Die 42. Sportlerehrung des Landkreises Ebersberg konnte endlich wieder in vollem Rahmen stattfinden. Neben den Sportlern hab es auch viel Lob und Dank an alle Ehrenamtlichen.

Ebersberg – Nicht einmal ansatzweise so lange wie ein Fußballspiel dauerte am Freitagabend die traditionelle Veranstaltung im Alten Speicher in Ebersberg. Dann folgte bereits der Abpfiff – und der gemütliche, inoffizielle Teil begann. Die 42. Auflage der Sportlerehrung des Landkreises Ebersberg sei fast schon wieder eine „normale – aufgrund der Terminverschiebung allerdings nicht“, wie BLSV-Kreisvorsitzende Ingrid Golanski in ihrer Begrüßungsrede den etwas über 100 Gästen mitteilte, darunter aus der Politik unter anderem Thomas Huber (MdL) und Ebersbergs Bürgermeister Ulrich Proske.

Pandemiebedingt war die ansonsten im Februar beheimatete, traditionelle Ehrung in den Mai verschoben worden. Aber aber auch die Zahl der zu Ehrenden war aufgrund Corona und der damit fehlenden Wettkämpfe bedeutend geringer als noch 2020, als kurz vorm Lockdown über das doppelte der gestern aufgerufenen 102 Ehrungen anstanden.

Bewegungskünstlerperformance und Dankesworte an Sportler und Ehrenamtliche

Ballspiel am Freitagabend: Ein Bewegungskünstler von Movimento Grafing eröffnete jonglierend den Festabend. © Rossmann

„Viele Meisterschaften auf ober- oder südbayerischer Ebene wurden nicht angeboten. Vor allem die Schützen und Schwimmer gehen uns heute ab“, bedauerte Golanski. Mit Gregor Bechold (TSV Hohenbrunn-Riemerling) und Luisa Rumler (SV Grafing-Ebersberg) waren aber dennoch zwei Vertreter der Wassersportart – zwei Deutsche Jahrgangsmeister und Kaderathleten – vertreten. Von den Sportschützen wurde Iris Buchmayer (Forstschützen Ebersberg) für DMBronze mit der KleinkaliberMannschaft (Kerstin Fahl und Isabella Straub fehlten entschuldigt) von Gastgeber und Landrat Robert Niedergesäß mit Medaille und Urkunde stellvertretend ausgezeichnet.

Viele Dankesworte an die Sportler und Ehrenamtlichen, „die in der Halle oder auf dem Platz stehen, aber auch die mittelbaren Ehrenamtlichen, die hinter den Kulissen wirken“ (Golanski) folgten. Die Ehrungszeremonie eröffneten und schlossen Bewegungskünstler von Movimento Grafing.