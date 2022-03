Shorttrack: Klosterseer Talent mit Staffel im WM-Halbfinale

Von: Olaf Heid

Teilen

Eine Grafingerin inmitten des Junioren-Nationalteams: Katharina Ulrich (3.v.r.) vom EHC Klostersee mit (stehend, v.l.) Myeonbi Jung, Brandon Jahn, Svea Rothe, Jonas Hammermüller, Lukas Kobuch, Paula Kuhnt sowie (liegend) Clemence Pfropper. © Foto: privat

Das Shorttrack-Talent Katharina Ulrich vom EHC Klostersee hat am Freitagabend bei der Junioren-Weltmeisterschaft im polnischen Gdansk (Danzig) ihren Premierenauftritt gehabt. Mit der deutschen Staffel trat die 16-Jährige im Viertelfinale gegen die Teams aus Italien, Türkei und Kasachstan an – und kam eine Runde weiter.

VON OLAF HEID

Grafing – Für sie ist es ein riesiges Erlebnis. „Es wird nicht einfach, aber es ist durchaus möglich, da wir uns alle in Topform befinden und unser Teamgeist sehr groß ist“, meinte Katharina Ulrich vor dem Rennen. „Wir hoffen auf das Beste!“ Das half: Auf Platz zwei hinter den Kasachen schaffte man den Sprung ins Halbfinale, das nun am Samstag auf sie wartet (Bericht folgt).

Seit vergangenem Montag ist die Gymnasiastin bereits mit dem Nationalteam vorort. Von der Stadt oder der Umgebung hat die Grafingerin, die nach einem Verbandslehrgang in Dresden sich als letzte des achtköpfigen Kaders ihr WM-Ticket gesichert hatte, noch nichts gesehen. Man lebe hier in einer Wettkampf-Blase, erklärte Kathi Ulrich. „Seit Dienstag dürfen wir erst trainieren, da wir vorher Zimmerquarantäne hatten, bis die PCR-Tests ausgewertet waren.“

Auch ihr Test fiel „negativ“ aus, und so durfte die 16-Jährige ebenfalls aus der Isolation und in der großen Eishalle ihre Runden ums Oval flitzen. Der Fokus geht auf die WM-Rennen. Die Klosterseerin wird als Zweitjüngste des deutschen Teams – Paula Kuhnt-Torzewski vom EV Dresden ist erst 15 Jahre alt – nur in der 3000-Meter-Staffel zum Einsatz kommen. Die beiden Einzelstartplätze belegen ältere Teamkolleginnen.

Die WM-Gastgeber würden sich „große Mühe mit der Vorbereitung und Durchführung“ geben. „Es ist alles sehr professionell organisiert“, staunte Ulrich. Wichtig auch, so weit weg von der Heimat: „Mit dem Essen haben wir großes Glück. Bisher war alles sehr gut“, sagte sie lachend. Täglich telefoniert oder schreibt sie übers Handy mit Mutter und EHC-Abteilungsleiterin Renate Ulrich und hält diese auf dem Laufenden.

Am Donnerstag fand die letzte Eiseinheit statt, davor hatten alle Teilnehmer noch eine Dopingkontrolle. Das gehört bei internationalen Meisterschaften nun für sie auch dazu. Die Sprinterin vom EHC Klostersee meinte: „Für mich ist hier alles sehr überwältigend, dass ich bei den besten Junioren der Welt dabei sein darf.“ Das russische und belarussische Team sind es allerdings aus bekannten Gründen aber nicht, die Ukraine hat hingegen zwei Junioren auf dem Eis. Der Krieg sei natürlich ein Thema, trotz der Corona-Blase. „Ich persönlich habe es immer noch nicht realisiert, dass wir in 2022 einen Krieg haben. Den anderen geht es da genauso“, erläuterte Kathi Ulrich. „Wir versuchen uns aber so gut es geht von diesem schlimmen Thema nicht ablenken zu lassen.“