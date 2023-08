Abgepfiffen: Kein Referee für Playdown-Start verfügbar

Von: Wolfgang Herfort

Ohne den (links) unparteiischen Spielleiter in Schwarz fliegt eben auch für Baldhams Ivan Zatarain (Nr. 77) kein Baseball durch den Ballpark. © christian riedel

Das Derby zwischen Haars Zweitvertretung und den Baldham Boars zum Auftakt der Playdowns in der 2. Baseball Bundesliga Süd-Südost musste verschoben, da kein Unparteiischer aufzutreiben war. Boars-Chef Fürböck hat „so etwas noch nie erlebt“.

Baldham – Aktive Sportler wissen es: Ohne Schiedsrichter geht gar nichts. Egal in welcher Sportart. Eine Erkenntnis, die nun die Baldhamer Baseballer einholte. Die sind immerhin in der zweiten Bundesliga aktiv und sollten an diesem Wochenende zum Start in die Playdowns bei Nachbar Haar Disciples II antreten. Doch die Partie musste verschoben werden.

Der Grund: Der Verband kann keine Unparteiischen stellen. Für Boars-Coach Lucas Traut eine völlig neue Erfahrung. „So etwas habe ich noch nie erlebt.“ Der Verband habe vor der Verschiebung angefragt, ob die beiden Vereine in der Lage wären, Referees „auf diesem hohen Niveau“ zu stellen, da man zu dem angesetzten Termin nicht über genügend Kräfte verfüge. Für Traut „verwunderlich, da derzeit ja nicht gerade viele Spiele in der ersten Bundesliga stattfinden“.

Ich war ja auch einmal als Unparteiischer aktiv. Da muss man sich viel anhören, von Spielern aber auch Zuschauern. Das ist nicht jedermanns Sache.

Er vermutet, dass „alle im Urlaub sind, sind ja auch nur Menschen“. Eine langfristige Einsatz-Planung nehme der Verband offenbar nicht vor. „Das geht nur zwei, drei Wochen im Voraus“, weiß der Boars-Spielertrainer. Wie in anderen Sportarten sei die Zahl derer, die den „eher ungeliebten Job eines Schiedsrichters“ auszuüben bereit sind, rückläufig. Den Grund dafür, weiß Traut aus eigener Erfahrung. „Ich war ja auch einmal als Unparteiischer aktiv. Da muss man sich viel anhören, von Spielern aber auch Zuschauern. Das ist nicht jedermanns Sache.“

Verwundert reagierte auch Boars-Vorsitzender John Fürböck auf die Absage. Nicht einmal auf bayerischer, geschweige nationaler Ebene habe er eine Spielverlegung aus diesem Grund erlebt. Für Fürböck allerdings ein „hausgemachtes Problem“. Der DBV habe in den vergangenen Jahren mit seinen Ambitionen, das Level extrem hoch zu halten, dafür gesorgt, dass junge Unparteiische die Lust und Bereitschaft verloren hätten. „Es haben viele aufgehört. Der Mangel an Umpires ist nun die Quittung.“

Der Verband wisse sich allerdings zu helfen. „Auf Kosten der Vereine, wie Fürböck kritisiert. „Die werden einfach dazu verdonnert, Unparteiische auszubilden und zu stellen. Gelingt das nicht, werden Strafen fällig. So kann man natürlich auch Probleme lösen.“ Dass das Derby aufgrund fehlender Schiedsrichter verschoben wurde, lässt die Baldhamer kalt. Zumal mit Justin Fürböck, der am Wochenende für die österreichische Nationalmannschaft bei der U23-EM im Einsatz ist, einer ihrer besten Akteure fehlen würde.

Den Schiedsrichter- und Nachwuchsmangel sieht Fürböck im Verband „hausgemacht“

„Wir trainieren ganz normal weiter, zwei, drei Mal die Woche und bereiten uns auf die Spiele vor.“ Dass die in der Abstiegsrunde absolviert werden müssen, sei dem unerwartet schlechten Saisonstart geschuldet. „Der wäre vermeidbar gewesen“, sagt Traut, doch gerade gegen Mannschaften, gegen die zwei Siege eingeplant waren, hätte man verloren. „Keine Ahnung warum“, rätselt der Boars-Coach. In Abstiegsnöte sollte das Team dennoch nicht kommen. Denn die gewonnenen Punkte aus der Hauptrunde nehmen die Vereine mit in die Playdowns. „Nicht Letzter werden“, lautet deshalb die Devise.

„Aber Achter zu werden dürfte schwierig sein“, sagt Traut angesichts des halbwegs sicheren Punktepolsters, „außerdem sind wir immer noch eine gute Mannschaft“. Als Dritter gehen die Boars mit 8:6 Zählern (Punkteschnitt 0,571) ins Rennen. Achter und heißester Abstiegskandidat sind die Ellwangen Elks (3:13/0,188).

In welcher Liga die Boars in der kommenden Saison auch antreten, sie werden einen neuen Coach brauchen. Denn Lucas Traut wird seine Ankündigung, nur ein Jahr zur Verfügung zu stehen, wahr machen. „Der Trainerjob mit dem ganzen Drumherum hat mich viel Spaß am Spiel gekostet“, erklärt Traut. „Die Mannschaft braucht einen Coach, der sich nur darum kümmern kann, dass das Team besser wird und nicht nur das Level hält.“