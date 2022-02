Handball-Derby in Anzing: Abwehrreihen geben Ton an

Von: Olaf Heid

Fest zugepackt: Die Defensivreihen gaben im Derby den Ton an. Hier stoppen Vaterstettens Marcel Hülssiep (l.) und Tim Hoffmann den späteren Siegtorschützen Marco Kopp. © Foto: Stefan Roßmann

Der Tabellenführer der Handball-Bezirksoberliga hat seine erste Saisonniederlage schlucken müssen. Ausgerechnet im Derby in Anzing mussten sich die TSVV-Männer von Coach Tom Eck mit 17:19 (11:9) Toren beugen.

Anzing - Sie liegen weiterhin an der Spitze, weisen aber nun bereits drei Minuspunkte mehr auf als Verfolger TSV Grafing. Die Freude bei den Gastgebern des SV Anzing II war selbstverständlich groß. „Wir wussten ja nach der langen Pause nicht, wo wir stehen“, sagte Trainer Philip Ball, der dementsprechend zufrieden war. Sechs Wochen lang hatte man an einer neuen defensiven und offensiven Grundordnung, unter anderem einer offensiveren 6:0-Variante, gefeilt, die nun gegen Vaterstetten bereits griff. „Das hat beim Zuschauen viel Spaß gemacht“, meinte der Löwen-Coach.

Denn der SVA, bei dem Manuel Fischer für Routine und die A-Junioren Severin Rapolder und Thomas Lechner für viel frischen Wind sorgten, kämpfte sich ins Match hinein. „Die Mannschaft hat sich an die Vorgaben gehalten“, freute sich Coach Ball. Lange lief man auch einem Rückstand hinterher, ohne in Panik zu geraten. Vaterstetten hielt eine Zwei-Tore-Führung bis zum 13:11 durch Johannes Kiefl (38.). Dann kam die Wende.

Jonas Kiefel und Florian Zirnbauer glichen binnen einer Minute aus (13:13/39.). Lechner sorgte dann für noch mehr Anzinger Jubel in der Halle, als er per Doppelpack die 16:14-Führung für die Hausherren besorgte (48.). Nach einer Auszeit der Gäste wogte das Geschehen hin und her, die Abwehrreihen und vor allem Torhüter glänzten. Zwischen den beiden SVA-Treffern von Marco Kopp (Ball: „Überragende Leistung“) zum 18:14 (54.) lagen vier Minuten.

Die Entscheidung? Mitnichten! Vaterstetten kam durch Roman Recknagel (2) und Johannes Kiefl 32 Sekunden vor Schluss auf ein Tor heran. Doch Anzings Kopp fasste sich ein Herz und erzielte trotz Manndeckung den letztlich verdienten 19:17-Endstand.