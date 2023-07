Baldham Boars: „Alles hängt in der Luft“

Von: Julian Betzl

Fehlgriff: Baldhams Baseman Daniel Strehlow (rechts) schnappt am Ball vorbei, der Münchner Läufer hechtet sich in Sicherheit. © stefan rossmann

Baldham Boars tappen in der 2. Baseball Bundesliga Süd-Südost nach Heimpleite gegen München Caribes und vor dem letzten Spieltag in Sachen Playoffs weiter im Dunkeln.

Baldham – Es bräuchte jetzt schon ein Baseball-Wunder der größeren Sorte, wenn die Baldham Boars Ende des Monats doch noch – zumindest sportlich – in die zu Saisonbeginn als Minimalziel ausgegebene Playoffrunde in der 2. Bundesliga Süd-Südost rutschen sollten. Stark ersatzgeschwächt haben die Baldhamer am Samstag ihren letzten Heimspieltag der regulären Spielzeit mit zwei Pleiten gegen die München Caribes in den Sand gesetzt und belegen nun mit einer ausgeglichenen Bilanz von zehn Siegen und zehn Niederlagen Rang sieben im Tableau.

„Das ist schon eine extrem eigenartige Saison“, tut sich Boars-Vorstand John Fürböck schwer, die Konsequenzen des jüngsten Heimauftritts abzuschätzen, den er ohnehin mit einem Sternchen versehen würde. „Uns haben urlaubs- und verletzungsbedingt sechs Starter gefehlt. Es war klar, dass du gegen ein Veteranenteam wie die Caribes ohne zwei Drittel deiner Stammformation keinen Blumentopf gewinnen kannst.“ Man habe versucht, alle Kraft in Spiel eins zu legen, ehe Münchens starker Import-Pitcher auf den Mound durfte.

Bereits nach zwei Innings liefen die Boars im Ballpark an der B304 jedoch einem 0:7-Rückstand hinterher, konnten erst im fünften Inning punkten, der Mercy Rule und dem vorzeitigen Spielende aber nicht entgehen – 2:12. „Im zweiten Spiel haben wir dann über weite Strecken aber gut gekämpft“, fasste Fürböck das anschließende 3:6 zusammen, bei dem Jugendspieler Jonas Schedel sein Herrendebüt gab.

Viele Fragen bei Aufstiegsrunde offen

Angesichts des Personalstands und der Formkurve der Boars, scheint es kaum realistisch, dass man am letzten Spieltag ausgerechnet bei Tabellenführer Gauting (Samstag 12 Uhr) für eine positive Gesamtbilanz sorgen kann.

„Natürlich ist die Niederlagenanzahl nicht erfreulich“, gesteht Fürböck gleichzeitig, dass er – genauso wie Headcoach Lucas Traut – „keine Ahnung“ habe, wie sich die Aufstiegsrunde denn nun genau zusammensetzen werde. „Bei dieser eigenartigen Saison ist mir das im Moment auch völlig egal. Es gibt ja keinen richtigen Dominator, alles hängt in der Luft.“ Und damit auch die offene Frage, ob denn nun Reservemannschaften von Erstligateams (Regensburg, Heidenheim, Haar) überhaupt an den Playoffs teilnehmen sollten, wenn sie ohnehin nicht aufstiegsberechtigt sind.

„Ich verstehe sowieso schwer, wieso Regensburg zwei Nachwuchsmannschaften in der zweiten Liga haben darf, nur weil sie eines (Bayerische Baseball Academy, Anm. d. Red) umbenennen. Auch tappe ich im Dunkeln, welcher Verein denn überhaupt aufstiegswillig wäre und andernfalls auf die Playoffs verzichten würde.“ Seine Boars eingeschlossen, so Fürböck. Bis zum Monatsende scheinen also beide Szenarien möglich: Playoff-Teilnahme, obwohl man sportlich die Top-Vier-Ränge verpassen könnte. Oder aber, der Meister und Vizemeister der Vorjahre muss in die Playdowns, wo es nach Fürböcks Ansicht nahezu ausgeschlossen ist, dass man sich Abstiegssorgen machen müsste. Nur scheint in dieser Spielzeit ja nichts nach Plan zu laufen.