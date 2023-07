Poinger Triathleten: Ambitioniert zur Heim-WM

Im Nationaltrikot als Vertreter Deutschlands wollen die Poinger Triathleten (v.l.) Anton Jell, Sven Pollert und Patrick Göll bei der Weltmeisterschaft in Hamburg überzeugen. Im Bild fehlt SGP-Vereinskollege Faris Abbas. © johannes Markmann

Triathlon-Quartett der SG Poing startet in Hamburg über die Sprintdistanz.

Poing – Welcher Sportler träumt nicht insgeheim davon: Einmal das eigene Land bei einer Weltmeisterschaft vertreten. Genau dies werden vier Triathleten der SG Poing am 14. Juli tun. In Hamburg starten Anton Jell (36), Patrick Göll (37), Sven Pollert (31) und Faris Abbas (52) in Schwarz-Rot-Gold bei der Heim-WM über die Sprint-Distanz.

„Das einmal zu erleben, ist schon ein Traum, der wahr wird“, sagt Jell, der am Markt Schwabener Franz-Marc-Gymnasium unterrichtet. In den vergangenen Jahren hatte sich in Poing eine beachtliche Triathlon-Formation gefunden, die in der Bayernliga antritt. Und jetzt vier WM-Teilnehmer stellt.

Als Gastgeber darf Deutschland mehr Teilnehmer in Rennen schicken, als üblich. Ihre Plätze im Aufgebot hatten sich die Athleten aber bereits vergangenes Jahr mit guten Platzierungen bei den European Championships in München verdient. „Ich war damals zweitbester Deutscher in meiner Altersgruppe und in den Top-Ten. Das nehme ich mir auch für die WM mindestens vor“, erläutert Lehrer Jell.

Noch ambitionierter ist Sven Pollert (31) aus Markt Schwaben. Für ihn sollen es in der Altersgruppe 30 mindestens die Top-Fünf werden, „aber auch zu einer Podiums-Platzierung würde ich nicht nein sagen.“ Zwar hatte Pollert eine Fußverletzung für mehrere Wochen in der Vorbereitung ausgebremst, aber vor allem auf dem Rad gehört der IT-Berater zur den Stärksten seiner Zunft. „Wenn ich gute Beine und am Anfang einen guten Wasserschatten erwische, kann es weit nach vorne gehen“, so der 31-Jährige. Auf einen günstigen Verlauf im Wasser hofft auch Anton Jell: „Um das Schwimmen mache ich mir in diesem Jahr etwas Sorgen. Radfahren und Laufen ist heuer bei mir top, dafür habe ich das Schwimmen etwas vernachlässigt.“

Für Patrick Göll aus Pliening spielt auch der vereins-interne Wettbewerb eine Rolle. „Natürlich halten wir alle zusammen und ziehen viel Motivation aus dem Teamgedanken. Wenn ich im Wettkampf allerdings Toni vor mir sehe, will ich am Ende natürlich auch vor ihm landen“, sagt Göll, der mit einer Platzierung unter den besten 20 in der Altersgruppe 35 „sehr zufrieden“ wäre.

Der Plieninger Faris Abbas kann die WM in der Altersgruppe 50 gar als lockere Trainingseinheit betrachten. Er startete doch erst vor wenigen Tagen, wie berichtet, erfolgreich über die sehr lange „Ironman“-Distanz in Roth.

In Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft schwimmen, radeln und laufen die Athleten aufwendige Umfänge. Pro Woche kommen da in Summe gerne mal bis zu 50 Kilometer Laufstrecke, 500 Kilometer Radfahren und 15 Schwimm-Kilometer zusammen. Im Wettbewerb gilt es 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und einen Fünf-Kilometer-Lauf zurückzulegen.

„Trotz aller Vorbereitung kann natürlich viel schiefgehen, sei es eine Panne, ein Unfall oder dass man in der Vorbereitung noch krank wird“, mahnt Anton Jell. Gemeinsam mit ihren Familien und Freunden werden die Triathleten der SG Poing die Tage in Hamburg verbringen und versuchen, den prominenten Kurs durch die Hansestadt zu genießen. „Auch wenn es ein paar Kilometer weit weg ist, bleibt es eine Heim-WM. Wir freuen uns riesig und wollen ein gutes Bild abgeben“, ist sich die Runde einig.