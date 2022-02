An Grafing kommt keiner vorbei

Freude beim Oberbayern-Champion (hi., v.l.): Rudi Obermair, Matti Burmann, Samuel Halm, Michio Takano, Joshua Huber, (knieend, v.l.) Tristan Mohr, Janik Sambale, Alex van der Straaten und (liegend) Mika Takano. © Verein

Problemlos hatten beide Lokalrivalen bereits die Einstiegshürde Fürstenfeldbruck genommen, als sich der TSV Grafing II und der TSV Vaterstetten im Duell um den Gruppensieg gegenüberstanden.

Grafing/Vaterstetten - Die Protagonisten, die hier in München, bei den Oberbayerischen Meisterschaften der U20-Junioren einander zugelost wurden, hatten pikanterweise nur eine Woche zuvor in ähnlicher Besetzung ein Landesliga-Derby im Herrenbereich absolviert. Verständlich, dass nach jener 0:3-Pleite ein gewisser Revanche-Charakter auf Grafinger Seite mitspielte.

„Im Landesliga-Derby haben sich unsere vier Nachwuchsspieler nicht gut verkauft“, rekapitulierte Grafings U20-Trainer und Jugendleiter männlich, Rudi Obermair. „Allerdings hat ihnen dabei Janik Sambale als Führungsfigur gefehlt, einer der besten Jugendspieler, die jemals bei uns gespielt haben.“

Der amtierende Deutsche Beach-Meister U17 trumpfte nicht nur gegen Vaterstetten mit seiner außergewöhnlichen Variabilität im Angriff groß auf und wurde Obermairs Erwartungshaltung mehr als gerecht. „Janik zieht das Team nochmal zwei Klassen höher“, adelte Grafings Coach den Rest seines kurzfristig improvisierten Aufgebots jedoch nicht minder ausführlich nach der geglückten 2:0-Revanche (25:18, 25:17). „Tja, dieser Grafinger 2007/2008-er Jahrgang ist einfach ein Wunderding“, weiß Vaterstettens Übungsleiter Markus Halm freilich schon lange über die neue Goldader im Grafinger Nachwuchs Bescheid. „Natürlich spielen die technisch sauber, sind aber auch in der Größe, Abschlaghöhe und im Block selbst unseren vier Jahre älteren Jungs schon überlegen. Das ist eine Liga für sich.“

Während sich Halms Team im Halbfinale gegen Harteck zwei Schwächephasen zu viel leistete, im Spiel um Bronze durch ein 2:0 über München-Ost-Herrsching aber ein versöhnliches Turnierende auf dem Siegerpodest bejubelte, machten die Bärenstädter mit Harteck im Endspiel kurzen Prozess (2:0) und krönten sich zum verdienten Tagessieger. „Das war so aber nicht zu erwarten“, erklärte ein begeisterter Rudi Obermair.

Erst eine Woche zuvor hatten die Nationaltrainer ihren Kaderspielern die Teilnahme an Bezirksmeisterschaften aus Gründen der Belastungssteuerung untersagt. Spontan rückten Zuspieler Matti Burmann, Blocker Joshua Huber, Diagonalspieler Tristan Mohr und Libero Mika Takano aus der U16 nach. „Traumhaft, über so eine Tiefe an Talenten zu verfügen! Sie haben sich alle sensationell gegen die teils fünf Jahre älteren Gegner verkauft“, kann sich Obermair nicht daran erinnern, „jemals solche, fast zwei Meter große, Latten“ in der U16 gehabt zu haben. „Und dann spielen die auch noch richtig gut Volleyball!“

Sollte die Grafinger Impro-Truppe, um Angriffs-Leader Janik Sambale und dem harmonischen Brüder-Duett Mika und Michio Takano im Spielaufbau, bei den Südbayerischen Meisterschaften am 19. Februar ein vergleichbares Leistungsniveau anbieten, sieht Obermair gute Chancen, dass sich zwei Grafinger Teams für die Bayerischen Meisterschaften qualifizieren könnten. Zwar ist Grafings U20-Erstvertretung als Ausrichter bereits für die DM qualifiziert, eine Wildcard für die Bayerische wollte der Verband in diesem Jahr jedoch für kein Team in dieser Altersklasse rausrücken. Sowohl den „Überteams“ aus Grafing als auch den Dachauern, würde Markus Halm bei den Südbayerischen (Ausrichter steht noch nicht fest) gerne ausweichen. „Noch ist es nicht offiziell, aber wir sind auch als Dritter wohl ziemlich sicher bei den Südbayerischen dabei.“ Für den TSVV eine Auszeichnung und Auftrag gleichermaßen. Schließlich könne man an einem „guten, fehlerfreien Tag“ durchaus Revanche für die Revanche nehmen.

Grafings U20 II: Matti Burmann, Samuel Helm, Joshua Huber, Julian Kursawe, Leonard Lütke-Spatz, Tristan Mohr, Janik Sambale, Michio+Mika Takano.

Vaterstetten U20: Niklas Böhm, Jonas Friederich, Laurin Halm, Felix Pichler, Jakob Rasch, Julian Schleicher, Niklas Schröter, Linus Verbeck, Marco Weger.

Julian Betzl