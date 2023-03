SV Anzing will Anflüge von Überheblichkeit annullieren

Von: Patrik Stäbler

Weiter dicht am Mann bleiben und punkten, wollen Willi Bobach (r.) und die Löwen im nächsten Heimspiel. © sro

Anzinger Handball-Löwen treffen in den Bayernliga-Playdowns am Samstag in der Vinzenz-Fröschl-Halle auf HSC Bad Neustadt.

Anzing – Die Anzinger Löwen hatten sich am vergangenen Samstag gerade erst zu einem Derbysieg über Ismaning gezittert, da erreichte die Bayernliga-Handballer schon die nächste gute Nachricht – und zwar aus Franken. Denn dort hatte der Haspo Bayreuth überraschend mit 28:26 gegen den HC Erlangen II gewonnen, wodurch der Klub in der Drittligatabelle erstmals auf einen Nichtabstiegsplatz kletterte. Bliebe es dabei, würden in den Bayernliga-Playdowns – dort also, wo die Löwen derzeit ums Überleben kämpfen – nicht nur die ersten beiden Ränge, sondern auch Platz drei zum Klassenerhalt reichen.

Wobei aktuell alles darauf hindeutet, als bräuchten sich die Anzinger um die Konstellation in der 3. Liga gar nicht zu scheren. Denn vor dem Heimspiel gegen den HSC Bad Neustadt, am Samstag um 18 Uhr, thront das SVA-Team des Trainerduos Kay Hoffmann und Hubert Müller mit 10:0 Punkten an der Tabellenspitze der Abstiegsrunde und liegt voll auf Kurs Klassenerhalt.

Weit oben in diesem Tableau hatten viele Experten eigentlich auch den HSC Bad Neustadt erwartet, „immerhin Absteiger und „ein echtes Topteam“, sagt SVA-Trainer Müller. Doch bislang sind die Unterfranken in den Playdowns hinter den Erwartungen geblieben: Nach einem Sieg über Haunstetten setzte es zuletzt drei Niederlagen, weshalb Bad Neustadt in Anzing fast schon zum Siegen gezwungen ist, um nicht vorzeitig den Kontakt zur Spitzengruppe zu verlieren.

Ungleich entspannter können die Anzinger HandballLöwen ins Rennen gehen, die ihre jüngsten neun Spiele allesamt gewonnen haben – wenngleich einige nur hauchdünn oder dank einer furiosen Aufholjagd, wie zuletzt gegen Ismaning. Nach dieser Partie hatte Müller bei seinem Team eine mangelnde Einstellung und Anflüge von Überheblichkeit moniert. Am Samstag werde sich das aber nicht wiederholen, ist der Trainer überzeugt. Denn obschon der Gegner derzeit schwächele, so habe Bad Neustadt immer noch einen klingenden Namen. „Ich kann mir nicht vorstellen“, sagt Hubert Müller, „dass irgendjemand bei uns dieses Spiel auf die leichte Schulter nimmt“.