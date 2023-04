Anna Jansen aus Aßling läuft 83 Kilometer Ultratrail – als Ausgleich zum Familienleben

Von: Helena Grillenberger

Die 30 Kilometer Sichtungslauf in Naturns lief die Anna Jansen aus Aßling trotz Sturzes zu Ende. © Marseiler Jonas

Die 83 Kilometer hat sie bereits geschafft, bis zu ihrem 40. Geburtstag will sie die 100er-Marke knacken. Anna Jansen (38) aus Aßling läuft Ultratrail – nebenher, für etwas Abwechslung zum Familienalltag.

Aßling – Sie sei Mutter und Hausfrau, erklärt Anna Jansen. Das Laufen mache sie nebenher, als Ausgleich. Dabei ist der Ultramarathon doch so viel mehr für die 38-Jährige: eine Berufung. Bei der Oberbayerischen Crossmeisterschaft, bei der sie für die LG 90 Ebersberg-Grafing startete, belegte die Aßlingerin im März den vierten Platz – war Erste in ihrer Altersgruppe. Bei den Bayerischen Meisterschaften lief sie zuvor auf Rang 15 – Nummer zwei ihrer Altersklasse. Und das, obwohl der Crosslauf „Neuland“ für die dreifache Mutter war.

„Ich hab mich jetzt mal ein bisschen drin versucht“, erzählt sie. „Es ist einfach sehr kurz und ich habe zu wenig geübt, deswegen war es nicht ganz einfach für mich.“ Denn wohl fühlt sich Jansen, im Gegensatz zu den siebeneinhalb Kilometern des Crosslaufs, eher auf 60 bis 80 Kilometerstrecken. Mittlerweile hat sie die 83 Kilometermarke geknackt – ihr nächstes großes Ziel: „Bis zu meinem 40. Geburtstag müssen die 100 Kilometer fallen.“

Die Berge haben sie nicht mehr losgelassen

Dabei hatte die 38-Jährige zwischenzeitlich den sportlichen Wettkampf schon aufgegeben: Als Jugendliche hatte sie keine Zeit mehr für den Vereinssport gehabt und war nur noch neben der Arbeit gelaufen. Doch die gelernte Industriekauffrau merkte recht schnell: „Am Schreibtisch arbeiten ist nichts für mich, ich muss immer ein bisschen in Action sein.“ Also arbeitete die gebürtige Emsländerin auf ihr Fachabitur hin, um Sportmanagement zu studieren. Das Leben funkte dazwischen – stattdessen machte sie eine Ausbildung zur Sport und Gymnastiklehrerin.

Dass Jansen dem Laufen wieder mehr Raum in ihrem Leben gab, begann mit einer Laufgruppe – und der Idee, in den Bergen zu laufen. „Das hat mir gefallen und mich seitdem nie wieder losgelassen“, erzählt sie. Ihre Läufe gestalteten sich stets nach dem Motto: „Wenn ich hier bin, kann ich auch noch ein bisschen weiter.“ Erst drei Kilometer, dann fünf, dann zehn. Irgendwann habe ihr Mann sie gefragt, ob sie einen Marathon laufen wolle – was sie 2016 in Kempten auch tat. Sie steigerte auf 45 Kilometer, es folgte ihr erster Ultratrail über 30 Kilometer in der Schweiz 2017 und 2018 der Swiss Alpine Marathon K78 mit 78,5 Kilometern.

Jansen: „Ich bin auch manchmal wieder rückwärts gegangen“

„Das macht man natürlich auch nicht einfach mal so“, räumt Jansen ein. Mit einem 16-Wochen-Trainingsplan schaffe man sicher keine 100 Kilometer. „Das funktioniert nicht. Das muss man in sich haben und man muss jahrelang darauf hintrainieren.“ Das könne man auch nicht übers Knie brechen, erklärt sie weiter. „Ich bin auch manchmal wieder rückwärts gegangen.“

Vor allem in der näheren Umgebung trainiere die Aßlingerin, fahre aber auch oft nach Bad Feilnbach oder gelegentlich nach Oberstdorf. Zehn Wettkämpfe laufe sie etwa im Jahr, davon dienen ihr etwa acht als Trainingswettkämpfe – November bis April macht sie die Straßenläufe, für Tempotraining. Dann geht es in die Berge, bis Oktober. Erfolge kann sie in beidem verzeichnen.

„Stolz bin ich natürlich auf den Zugspitztrail, den ich letztes Jahr gelaufen bin“, verrät Jansen. Aber auch auf den 50 Kilometer Straßenlauf in Wolfenbüttel blicke sie stolz zurück. „Das war ein Lauf, der so geflogen ist und unglaublich viel Spaß gemacht hat.“

Der Berglauf liegt ihr mehr

Das kenne sie auch durchaus anders. Von Läufen, die unheimlich anstrengend werden können, „sodass man am liebsten alles in die Ecke schmeißen mag“. Durch solche Läufe müsse man sich durchbeißen, ist Jansen überzeugt. Denn ein Lauf, den sie nicht hinter der Ziellinie beendet, bereite ihr mehr Kopfschmerzen als einer, den sie mit einer schlechten Zeit abschließt.

In Wolfenbüttel sei es aber einfach „gelaufen“, erklärt die Sportlerin. Dabei sei der Straßenlauf nicht wirklich das Ihre. „Ich habe schon überlegt, ob ich die 100 Kilometer Straßenlauf angehen soll“, sagt sie. Momentan müsse sie sich aber für Berg oder Straße entscheiden – und da habe sie für Berg einfach mehr Fähigkeiten. „Du läufst rauf und runter, hast die Höhenmeter. Beim Straßenlauf läufst du 20 Mal im Kreis“, erklärt sie. „Das ist muskulär und vom Kopf was ganz anderes.“ Auch die Bodenunterschiede machen einen Unterschied, fügt Jansen hinzu. „Am Berg hast du immer wieder was anderes, es ist einfach abwechslungsreicher.“

Für 83 Kilometer Ultratrail und den DM-Sieg der W35 wurde Anna Jansen bei der Sportlerehrung des Landkreises ausgezeichnet. © Artist S.ROSSMANN

Doch die dreifache Mutter hat noch mehr läuferische Ziele: Sie hat sich für den Ultra Trail Mont Blanc qualifiziert, 55 Kilometer und 3500 Höhenmeter. Da gebe es aber noch mehr Läufe: 100 Kilometer und schließlich 100 Meilen – 170 Kilometer und 10 000 Höhenmeter.

Nationalmannschaft: „Riesenmotivation, da mal hinzukommen“

Sie brauche den Sport als Ausgleich zur Familie und die Familie als Ausgleich zum Sport. Da falle es ihr auch nicht schwer, sich zum Trainieren zu motivieren: „Ich habe Ziele und ich weiß, wenn ich nichts mache, dann kann ich auch keine Ziele erreichen. Also zumindest nicht die, die ich mir stecke.“

Dazu zählt zum Beispiel auch die Nationalmannschaft. „Das wäre natürlich ein Riesenziel. Da hab ich Riesenmotivation, da mal hinzukommen und daran werde ich arbeiten“, sagt Jansen.

Einen Sichtungswettkampf für die Weltmeisterschaft in Innsbruck hat die 38-Jährige bereits bestritten. Der endete allerdings im Krankenhaus für die Aßlingerin. „Ich bin richtig auf die Nase geflogen und aufs Bein“, erzählt sie. „Ich bin die 30 Kilometer durchgelaufen, und ich bin auch froh, dass ich sie gelaufen bin.“ Mit dem Sturz sei der Wettkampf für sie aber beendet gewesen: „Alle liefen an mir vorbei und man weiß, das war’s jetzt. Der Sturz hat mir viel Energie gezogen.“ Probieren wolle sie es aber auf alle Fälle wieder – vielleicht nächstes Jahr, vielleicht in zwei Jahren.

Nächste Herausforderung: Berufung zum Beruf machen

Und auch die nächste Herausforderung hat Jansen bereits angepackt: Gerade macht sie einen Kurs für die Ernährungsberatung für Sportler mit dem Ziel, ihre Berufung irgendwann auch zum Beruf zu machen.

Denn: „Alles bei mir ist halt immer mit Laufen verbunden“, sagt sie. „Ich hab’ meine Laufschuhe immer dabei. Es wäre schön, wenn ich mit meinem Wissen irgendwann anderen helfen kann.“

Laufgruppe: Anna Jansen ist gerade dabei, eine Laufgruppe in Ebersberg aufzubauen. Für Anfänger ist sie nicht geeignet; wer Interesse hat, sollte zehn Kilometer in einer Stunde laufen können. Anfragen über die LG90: info@lg90.de.

