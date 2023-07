Anschub für den Nachwuchs beim SKK 98 Poing

Schiebt künftig für Poing an: Neuzugang Veronika Reiser wechselt als amtierende Kreismeisterin aus Altfraunhofen in die Jugendmannschaft des SKK 98 Poing. © verein

Sportkegler des SKK 98 Poing setzt nach Bundesliga-Rückzug verstärkt auf Jugendkarte und präsentiert interessanten Neuzugang.

Poing – Nach den überragenden Erfolgen auf nationaler wie internationaler Bühne in den vergangenen zehn Jahren – Deutscher Vizemeister, Europapokalvizemeister, zweifacher NBC-Pokalsieger sowie viele individuelle Titel und Medaillen bei Weltmeisterschaften – beschreitet der SKK 98 Poing nun neue Wege. Die Mannschaft, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten den SKK von Erfolg zu Erfolg geführt hat, ist inzwischen damit beschäftigt, ihren eigenen Kinder in unterschiedlichen Sportarten den Weg zum Leistungssport als Fahrer oder Trainer zu erleichtern.

Neben den Rückkehrern Sylvia Eberhard aus Schrezheim und Andrea Pichler nach ihrer Babypause, gab der Verein auch einige Abgänge von Spielerinnen bekannt, die weiterhin Hochleistungssport betreiben wollen. „Der SKK 98 Poing setzt in den nächsten Jahren ganz auf die Jugendarbeit“, erklärt der Pressewart und langjährige Vereinschef Erwin Zimmermann.

Mit Celine Raphael und Nadine Handschuher bringen zwei junge U23-Spielerinnen ihre Bundesligaerfahrungen beim SKK 98 ein. Auch einige Herren, die in der Jugend das Kegel-ABC beim Poinger Klub erlernt haben, kehren nach Studium zurück zu ihrem Ausbildungsverein. „Daher wird es nach Jahren endlich wieder eine starke Herrenmannschaft mit Spielern geben, die zwischen 15 und 25 Jahre alt sind“, freut sich Zimmermann. Natürlich stünden dem Team auch „ältere Semester“ zur Verfügung und bringen ihre Erfahrungen ein.

Im Jugendbereich wird künftig erstmals eine eigene Poinger Mannschaft im Spielbetrieb der Bezirke München, Niederbayern und Kelheim spielen. Mit Veronika Reiser hat sich eine B-Jugendliche der Jugendmannschaft des SKK 98 Poing angeschlossen. Sie wechselt vom TSV Altfraunhofen bei Landshut und wurde dort Kreismeisterin, zweite Bezirksmeisterin in Niederbayern und landete bei den Bayerischen Meisterschaften auf dem 20. Platz.

„Veronika will sich in Poing weiterentwickeln und einfach mehr Spielpraxis sammeln. Wir freuen uns auf Veronika“, betont Erwin Zimmermann, der seine große Erfahrung kommende Saison als Übungsleiter an die Jugendlichen im Training und Wettkampf weitergeben wird, auch in Bezug auf die neue Nachwuchsmannschaft: „Nicht die Punkteausbeute steht bei der Jugend im Vordergrund, sondern die technische und spielerische Entwicklung hin zum Leistungssportler.“ bj/ez