Handball: Anzinger Löwen schrauben weiter am Klassenerhalt

Von: Patrik Stäbler

Kritische Worte trotz des siebten Sieges fand Löwen-Coach Hubert Müller (re., hier mit Kresnik Kraniqi). Foto: sro © sro

Am Ende hat sogar Günter Heide noch seinen großen Auftritt. Der Torwarttrainer der Anzinger Löwen steht an diesem Abend beim Sieg in Haunstetten im Kader, weil Stammkeeper Lucas Scharder erkrankt fehlt.

Anzing – Und in der Schlussphase der Bayernligapartie beim TSV Haunstetten schicken die Trainer Kay Hoffmann und Hubert Müller den 55-Jährigen bei zwei Siebenmetern auf die Platte, die Günter Heide prompt beide entschärft – den Letzten davon 17 Sekunden vor der Sirene.

Die Paraden des Torwart-Oldies sind das i-Tüpfelchen auf einem ungefährdeten 31:24 (16:12)-Sieg des SV Anzing. Der Tabellenführer der Abstiegsrunde behält dadurch auch im siebten und letzten Hinrundenspiel seine weiße Weste und liegt weiter voll auf Kurs Klassenerhalt. Zudem gewinnen die Anzinger Löwen nach zuletzt zwei Zitterpartien diesmal bei den Augsburger Vorstädtern wieder deutlich. Alles Friede, Freude, Eierkuchen also? Mitnichten!

Denn zumindest SVA-Coach Hubert Müller spart trotz des Erfolgs nicht mit Kritik an seinem Team. „Wir hätten das Spiel früher entscheiden und deutlicher gestalten müssen“, bilanziert der Trainer nach dem Sieg über den Tabellenletzten der Play Downs. „Doch leider haben wir unsere Überlegenheit immer wieder durch Unkonzentriertheiten und Nachlässigkeiten aufgegeben.“

Beispielsweise in der ersten Hälfte, in der Anzing nach einem ausgeglichenen Beginn ab der 20. Minute auf 13:9 enteilt und danach die Chance hat, sich noch deutlicher abzusetzen. Doch infolge einiger Fehler kommt Haunstetten wieder auf 13:11 heran, was das Trainerduo des SVA zu einer Auszeit samt lautstarker Ansprache veranlasst. Anschließend ziehen die Gäste bis zur Pause auf 16:12 Tore davon, ehe sie wenig später gar mit 21:14 (37.) führen.

In diesem Moment scheint die Schleife schon um den Sack gewickelt, den die Anzinger nur noch zuschnüren brauchen. Doch stattdessen leisten sie sich abermals einen jener Durchhänger, die Müller hinterher auf mangelnde Einstellung zurückführen wird. Und so kommt der Gegner im Laufe der zweiten Hälfte noch mal bis auf vier Tore heran (27:23/56.) – einerseits. Andererseits gerät der Sieg des SVA zu keinem Zeitpunkt mehr in Gefahr. Und nicht zuletzt deswegen schlägt der Löwen-Coach zum Ende seiner Analyse denn auch wieder versöhnliche Töne an. „Wenn man sich unsere zweite Halbzeit anschaut“, resümiert Hubert Müller, „dann war das eigentlich ganz gut“. PATRIK STÄBLER

SVA: Bauer, Heide - Hoxha (8/5), Erber (6), J. Limbrunner (5), Kiefel (4), M. Limbrunner (2), Ruckdäschel (1), Krasniqi (1), Felber (1), Bobach (1), Lettl (1), Ehrenstorfer (1), Riesenberger.