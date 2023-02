Handball: Löwen-Derbysieg mit Herzinfarkt-Gefahr

Von: Patrik Stäbler

Mehr Gegenwehr, als ihnen lieb war: Das bekamen die Anzinger um Julian Ruckdäschel (Mitte) im Derby gegen Ismaning (v.l. Daniel Mannel, Lucas Baierlein) zu spüren. Foto: sro © sro

Hinterher seien einige der 350 Zuschauer dieses Handballderbys zu ihm gekommen und hätten sich beschwert, erzählt Trainer Hubert Müller nach dem Bayernliga-Heimspiel seines SV Anzing gegen den TSV Ismaning.

Anzing – Wieso? Bei dieser Rückfrage muss der Coach lachen, ehe er antwortet: „Weil wir sie in die Nähe des Herzinfarkts gebracht haben.“

Tatsächlich ist diese fünfte Partie des SVA in den Playdowns nichts für schwache Nerven. Denn nicht nur sind die Löwen fast das komplette Spiel in Rückstand. Sondern Mitte der zweiten Hälfte liegt der Favorit in der Vinzenz-Fröschl-Halle auch mit sieben Toren hinten – scheinbar aussichtslos. Doch dann starten die Hausherren eine furiose Aufholjagd, die belohnt wird: Mit 28:26 (13:15) Toren gewinnen sie am Ende auch ihr fünftes Duell in der Abstiegsrunde und verteidigen dadurch ihre Tabellenführung.

„Das Spiel hat gezeigt, dass die Mannschaft inzwischen in der Lage ist, den Faden wiederzufinden, wenn sie ihn mal verloren hat“, lobt Müller, der den SVA mit Kay Hoffmann trainiert. Wobei der Coach einräumt: „Die ersten vierzig Minuten lief bei uns überhaupt nichts. Da haben wir eine lasche Deckung gespielt und im Angriff viel zu oft überhastet abgeschlossen.“

Ein Grund für die maue Vorstellung sei wohl auch die mangelhafte Einstellung gewesen, mutmaßt der Löwen-Trainer. Schließlich hatte sein Team den Nachbarn aus Ismaning im jüngsten Duell noch mit 30:17 abgewatscht; überdies fehlten bei den Gästen diesmal mehrere verletzte Leistungsträger. „Da hat der eine oder andere bei uns schon vor dem Spiel gemeint, dass das eine gmahde Wiesn ist“, kritisiert Müller. Und diese Überheblichkeit beim SVA geht nach hinten los.

So sind die Gäste aus Ismaning vom Start weg die bessere Mannschaft, während die Löwen nie richtig ins Spiel finden – defensiv wie offensiv. Schon früh liegen sie mit 3:7 hinten; zur Pause heißt es 13:15. In der Kabine sei es dann „etwas lauter geworden“, berichtet Müller. Allein die Gardinenpredigt zeigt nicht die erhoffte Wirkung – im Gegenteil. So zieht der Außenseiter bis zur 40. Minute sogar auf 14:21 davon, sodass kaum jemand mehr mit einem Anzinger Comeback rechnet.

„Doch plötzlich ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen“, sagt Müller. Seine Anzinger packen nun in der Deckung herzhafter zu, schließen vorne konsequent ab und holen Tor um Tor auf. Beim Stand von 26:25 – die Halle ist längst ein Tollhaus – gehen die Löwen erstmals an diesem Abend in Führung. Und wenig später trifft Florim Hoxha mit der Schlusssirene zum 28:26-Endstand. „Die Mannschaft hat Kampfgeist und Moral bewiesen“, lobt Hubert Müller. „Auch wenn am Ende sicher ein bisschen Glück dabei war.“