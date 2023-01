Anzinger Handball-Löwen vor Herkulesaufgabe in „Todesgruppe“

Von: Patrik Stäbler

Bis es weh tut: Auf extrem harte Gegenwehr müssen sich Kreshnik Krasniqi (links, im Duell gegen Haunstetten) und die Anzinger Löwen ab kommender Woche in der Bayernliga-Abstiegsrunde einstellen. © stefan rossmann

Am Montag hätte eigentlich eine renommierte Sportpsychologin ins Training der Anzinger Handballer kommen sollen, die bereits diverse Bundesligisten und sogar das Nationalteam beraten hat.

Anzing – Das Ziel wäre es gewesen, sagt Trainer Hubert Müller, dass die Expertin im Bereich positives Denken und Teamgeist mit seinem Team arbeitet. „Einfach, damit die Spieler mental noch mal stärker werden.“ Wegen Terminproblemen musste die Psychologin ihren Besuch jedoch absagen; nun soll die Einheit Ende Januar stattfinden.

Diese Episode zeigt, dass die Anzinger Löwen noch mal alles in Bewegung setzen, ehe am 21. Januar die zweite Hälfte dieser Bayernligasaison startet. Und das ist auch vonnöten, schließlich wartet auf sie in der Playdowns genannten Abstiegsrunde eine echte Herkulesaufgabe. Denn von den acht Mannschaften, die bis Mitte Mai im Modus Jeder gegen Jeden und in Hin- und Rückspiel gegeneinander antreten, müssen am Ende fünf, wenn nicht sogar sechs den Gang in die Landesliga antreten. Die genaue Zahl der Absteiger hängt dabei vom Abschneiden der bayerischen Klubs in der 3. Liga ab.

„Das ist eine Todesgruppe“, sagt Müller über die Playdowns. „Und im Grunde ist es fast ein bisschen unfair, weil du viel Glück brauchen wirst – mit Verletzungen, Krankheiten und Coronafällen“. Zumal zu den vier Klubs aus der Bayernliga Süd – neben Anzing sind das Ismaning, Haunstetten und Friedberg – noch vier Vereine aus der Nord-Staffel kommen, unter denen sich zumindest zwei Schwergewichte befinden. „Bad Neustadt und Lohr sind die großen Favoriten“, sagt Müller, der die Löwen mit Kay Hoffman betreut. Und auch Roßtal sowie der TV Erlangen-Bruck, der am 21. Januar der erste Gegner des SVA sein wird, dürfe man keinesfalls unterschätzen.

In jedem Fall wird es am Saisonende mehrere gestandene Bayernligisten erwischen, zu denen inzwischen ja auch die Löwen selbst gehören. Sie waren in der Vorrunde haarscharf an den Playoffs vorbeigeschrammt und haben die meisten Punkte aller Playdowns-Teilnehmer gesammelt. Allein das ist nunmehr wertlos – schließlich werden die bisherigen Ergebnisse nicht in die Abstiegsrunde mitgenommen. Dort starten alle Klubs bei Null, „deshalb wird es um jedes einzelne Spiel und um jedes einzelne Tor gehen“, betont Müller.

Hoffnung macht ihm die zuletzt aufsteigende Form seines Teams, das sieben der jüngsten zehn Spiele gewonnen hat. „Wir sind gut drauf“, bekräftigt der Coach, „und haben einen breiten Kader.“ Dieser ist inzwischen nahezu vollständig wieder einsatzbereit. So ist Lasse Rehmeyer nach seiner Knieverletzung zurück im Training. Bei Florian Ehrenstorfer wird es laut Trainer Hubert Müller dagegen noch zwei, drei Wochen dauern, ehe er wieder voll belastbar ist. PATRIK STÄBLER