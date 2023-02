Anzinger Löwen: Derby-Hitze ist neu entfacht

Von: Patrik Stäbler

Von Abstiegssorgen wollen sich Sebastian Erber (rot) und der SV Anzing nicht erdrücken lassen. Foto: stefan rossmann © stefan rossmann

Die bisherigen zwei Derbys gegen den TSV Ismaning stehen exemplarisch für die Achterbahnfahrt der Anzinger Handballer in dieser Bayernligaspielzeit. So verloren die Löwen Mitte Oktober das erste Duell gegen den Aufsteiger überraschend mit 24:28 Toren – nur eine von mehreren Niederlagen bei einem völlig verpatzten Saisonstart.

Anzing – Sechs Wochen später überrollte der SVA denselben Gegner dann mit 30:17, worauf Ismanings Trainer Christoph Ilg direkt nach dem Spiel das Handtuch warf. Seit jenem Sieg haben die Anzinger keine einzige Partie mehr verloren, weshalb sie aktuell die Tabelle in den Playdowns mit 8:0-Punkten anführen. Entsprechend geht das Team als klarer Favorit ins dritte Aufeinandertreffen mit Ismaning am Samstag um 18 Uhr in der Vinzenz-Fröschl-Halle.

„Wir sind in einer guten Ausgangslage“, sagt Trainer Hubert Müller, der den SVA zusammen mit Kay Hoffmann betreut. Zugleich warnt er vor allzu großer Euphorie: „Es ist noch überhaupt nichts entschieden. Wenn du zwei Spiele verlierst, hängst du sofort wieder drin.“ Schließlich müssen von den acht Klubs in der Abstiegsrunde am Saisonende fünf, vielleicht sogar sechs in die Landesliga runter. „Das ist schon extrem“, sagt Müller. „Das hat mit einem fairen Wettbewerb nicht mehr viel zu tun.“

Ungeachtet dessen sind seine Löwen auf dem besten Wege, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Etwas anders sieht es bei den Ismaningern aus, die mit 4:4 Punkten Tabellenvierter sind. „Die dürfen im Grunde nicht mehr viel verlieren“, schiebt Müller den Druck zum Gegner.

Dort steht inzwischen Kurt Neumeier als Interimscoach an der Ismaninger Seitenlinie. Und wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, übernimmt diesen Job ab der neuen Saison Maximilian Högl, der aktuell den TSV Haunstetten betreut.

All das tritt am Samstag jedoch in den Hintergrund. „Es ist ein Derby, und das verspricht immer ein heißes Spiel“, sagt Müller. Seine Löwen können personell aus dem Vollen schöpfen; lediglich hinter dem kranken Sebastian Felber steht noch ein Fragezeichen.

Gar nicht mehr für Anzing auflaufen wird derweil Lasse Rehmeyer, der erst kurz vor der Saison zum SVA gewechselt war. Aufgrund von persönlichen Differenzen, so Müller, seien Spieler und Klub übereingekommen, künftig getrennte Wege zu gehen.