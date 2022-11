Handball: SVA-Löwen überstehen heiße Schlussphase schadlos

Von: Patrik Stäbler

Die Lücke am Kreis gefunden und den Friedberger Torwart bezwungen: Leander Lettl (Nr. 11) und die SVA-Löwen. Foto: sro © sro

Ganz am Ende dieses Bayernligaspiels versenkt Jonathan Limbrunner den Handball ein letztes Mal im Tor des TSV Friedberg, und doch sorgt das nicht etwa für Freude bei Hubert Müller. „Eigentlich müsste ich ihn schimpfen“, sagt der Trainer des SV Anzing über den Treffer seines Schützlings fünf Sekunden vor Schluss.

Anzing – Denn beim Stand von 25:24 hätte bei einem Fehlwurf die Gefahr bestanden, dass der Gegner doch noch irgendwie zum Ausgleich kommt.

Doch weil Limbrunner zum 26:24-Endstand trifft, bleibt dies nur eine Randnotiz an diesem Abend. Und auch die Schelte des Trainers für den Rückraummann dürfte nicht allzu arg, wenn nicht gar ganz ausfallen. Denn insgesamt, das betont Müller nach dem Sieg über das Schlusslicht, sei er zufrieden mit dem Auftritt seiner Anzinger Mannschaft. „Wir haben es endlich mal geschafft, ein knappes Spiel am Ende nach Hause zu bringen“, lobt der Coach. „Und das ist für uns schon ein Erfolg.“

Denn in engen Partien hatten die Löwen in dieser Saison bislang zuverlässig in der Schlussphase den Kürzeren gezogen – was mit ein gewichtiger Grund ist, weshalb sie sich nur noch minimale Hoffnungen auf den Einzug in die ursprünglich anvisierte Aufstiegsrunde machen dürfen. So liegt der SVA trotz des Siegs über Friedberg drei Spiele vor Schluss vier Punkte hinter dem vierten Playoffplatz, weshalb Trainer Müller sagt: „Unsere Chancen sind nur noch theoretisch.“

Vielmehr gehe es nun darum, so der Löwen-Coach, „dass sich die Mannschaft fängt“ – vor allem mit Blick auf den Januar 2023, wenn es voraussichtlich in den Playdowns um den Klassenerhalt in der Bayernliga geht. Das Duell gegen den TSV Friedberg sei dabei „wieder ein Schritt nach vorne gewesen“, urteilt Müller. Dabei tut sich sein Team zunächst schwer gegen den sieglosen Tabellenletzten, sodass die gut 200 Zuschauer in der Vinzenz-Fröschl-Halle eine durchgehend enge erste Hälfte sehen. „Der Gegner war unangenehm zu spielen“, sagt der Trainer. „Denn die sind nicht so schlecht, wie sie in der Tabelle dastehen.“

Zu Beginn des zweiten Abschnitts haben die Hausherren dann ihre beste Phase und ziehen binnen zehn Minuten von 13:13 auf 21:15 davon. Doch wie so oft in dieser Saison machen es die Löwen noch mal spannend. Weil sie plötzlich im Angriff immense Probleme haben, kommt Friedberg auf 22:22 heran, ehe es in der 55. Minute 24:24 heißt. Ein verwandelter Siebenmeter von Lasse Rehmeyer sowie Jonathan Limbrunners Last-Second-Treffer sorgen schließlich für den 26:24-Endstand. Garant für den Sieg ist jedoch hauptsächlich die Anzinger Deckung, die in den letzten fast fünf Minuten keinen einzigen Treffer mehr zulässt.

SV Anzing - TSV Friedberg 26:24 (13:13)

SVA: Scharder, Altenweger - M. Limbrunner (5), Hoxha (4), J. Limbrunner (3), Felber (3), Rehmeyer (3/2), Erber (2), Krasniqi (2), Lettl (2), Riesenberger (1), Kiefel (1), Hawranek, Bobach.