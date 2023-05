Anzinger Handball-Löwen am Boden

Handball

Handballmänner des SV Anzing steigen nach 26:27-Pleite in den Bayernliga-Playdowns gegen Bad Neustadt in die Landesliga ab.

Anzing – Als alles vorüber und nicht nur diese Niederlage sondern auch der Abstieg der Anzinger Handballer aus der Bayernliga besiegelt ist, herrscht eine fast gespenstische Stille in der Kabine. Zwar habe der eine oder andere Spieler seinem Unmut lautstark Luft gemacht, berichtet SVA-Cheftrainer Hubert Müller. „Aber vor allem war es sehr ruhig. Jeder hat gewusst, dass er sein Scherflein zum Abstieg beigetragen hat – nicht nur in diesem Spiel, sondern in den letzten Wochen.“

Denn nachdem die Löwen zwölf Siege am Stück eingefahren und damit beste Chancen hatten, in den Playdowns noch den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, setzte es Ende April gegen den TSV Friedberg eine überraschende Niederlage. Nur zwei Wochen später verlor Anzing dann das Spitzenspiel in Lohr, sodass man nun beim HSC Bad Neustadt zum Siegen gezwungen war, um die Hoffnungen auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten. Doch am Ende setzte es in einer packenden Partie eine 26:27 (10:14)-Niederlage.

„Es war wie so oft in den letzten Wochen“, fasst Hubert Müller, der die Löwen zusammen mit Kay Hoffmann trainiert, das Spiel zusammen. „Wir waren bis zehn Minuten vor Schluss dran. Doch in der Crunchtime ist das Spiel dann gekippt.“ In dieser Phase hätten sich seine Handballer – auch die erfahrenen, betont Müller – schlicht zu viele und teils unerklärliche Fehler geleistet. „Wir waren in der Deckung und im Angriff gehemmt. Die Nerven lagen blank, das war reine Kopfsache“, urteilt der Coach.

Seine Mannschaft hatte in Bad Neustadt durch Jonathan Limbrunner das 1:0 erzielt - jedoch sollte dies ihre einzige Führung an diesem Abend bleiben. Denn ab dem 1:2 liefen die Gäste einem Rückstand hinterher, der bis zur Pause auf 10:14 anwuchs.

Im zweiten Durchgang kämpfte sich Anzing auf 17:17 heran – auch dank Neuzugang Philipp Schnabel, der bei seinem Debüt im SVA-Dress einige gute Offensivaktionen zeigte. Bis zum 20:21 eine Viertelstunde vor Schluss blieb es eng, doch dann setzte sich Bad Neustadt – begünstigt durch Anzinger Fehler – erneut auf 20:24 ab. Und diesen Rückstand konnten die Löwen nicht mehr wettmachen. „Die Mannschaft hat gekämpft bis zum Ende“, sagt Müller. „Aber wir haben insgesamt nicht unser Leistungsvermögen ausschöpfen können.“

Nach der 26:27-Niederlage steht vor dem letzten Spiel am Samstag fest, dass der SVA die Spielzeit auf Tabellenrang drei beenden wird – mithin der erste von fünf Abstiegsplätzen in den Playdowns. Und somit müssen die Anzinger nach vier Jahren in der vierthöchsten Klasse kommende Saison wieder in der Landesliga antreten.

SVA: Scharder, Bauer - Hoxha (8/2), J. Limbrunner (4), Erber (4), M. Limbrunner (4), Schnabel (2), Lettl (2), Bobach (1), Ruckdäschel (1), Krasniqi, Ehrenstorfer, Kiefel, J. Hofmann.