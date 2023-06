Formationstanz: Anzinger Twickers beeindruckt von Budapest

Vertraten Deutschland bei der EM in Budapest: die Anzinger Ladyformation Twickers mit (stehend, von links) Tanja Grünwald, Paula Rudolf, Lisa Bielesch, Sarah Bielesch, Sophie Bonk, Julia Kunz, Jasmin Angel, Susanna Obermeier, Rebecca Spies, Annabelle Schön, Chiara Volkland, Luisa Frank, Laura Grünberg, Celina Kranawetter, Lena Kugler und Nele Krenz sowie (vorne, v.l.) die Trainer Anna Spies und Laurin Krenz. Foto: Verein © Verein

Die Rock’n’Roll-Europameisterschaft der Lady Formationen fand in Budapest statt. Bereits am vergangenen Freitag machte sich die Mannschaft „Twickers“ des SV Anzing auf den Weg zum Turnier in die ungarische Hauptstadt.

Anzing – Die 16 jungen Damen hatten sich als eine von drei deutschen Formationen für die Teilnahme an internationalen Turnieren qualifiziert und landeten am Ende auf dem 19. Rang.

Auf dem Turnier in der Metropole an der Donau überzeugten die Twickers in den ersten beiden Runden mit einer tollen Ausstrahlung und ihrer Choreografie „The Hunger Games“. Das Niveau der internationalen Lady Formationen sei „unglaublich stark“, wie SVA-Pressesprecherin Rebecca Spies erklärte. Sie gehört zur Anzinger Truppe und erlebte die Klasse der gegnerischen Gruppen direkt vorort mit.

Mehr als 25 Formationen nahmen an der EM teil. Den Titel gewann – zum sechsten Mal in Folge – die gastgebende Formation Szupergirls aus Ungarn. Mit ihrer souverän getanzten Leistung hat sich die Anzinger Formation unter die Top 20 getanzt und schloss mit dem 19. Platz ab. Die SVA-Coaches Anna Spies und Laurin Krenz waren „sehr zufrieden mit der Leistung“ ihrer Tänzerinnen und sahen dies als eine gute Vorbereitung für die kommenden Turniere im Herbst.

Die Twickers sind bereits seit 2011 eine Turniermannschaft und seit 2017 vertreten sie Deutschland auch international. Die Mannschaft besteht insgesamt aus 20 Tänzerinnen und den beiden Trainern. Bereits seit 2019 ist die Formation Twickers auch Teil des Bayernkaders der Formationen. Bereits vor einigen Wochen holten sich die Anzinger Tänzerinnen bei der Süddeutschen die Vizemeisterschaft und danach Platz zwei beim großen Preis von Deutschland. ez/ola