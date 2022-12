Anzings Handballer verpassen Bayernliga-Playoffs

Von: Patrik Stäbler

Aktivposten bei den Anzinger Löwen: Leander Lettl (l.) war von der Haunstettener Deckung kaum zu halten. Foto: sro © sro

In der Halbzeit – ihre Handballer vom SV Anzing haben die Kabine schon wieder verlassen – greifen die Trainer Kay Hoffmann und Hubert Müller zum Smartphone. Und was sie dort sehen, ist nicht ermutigend.

Anzing – Denn in der Partie des TSV Allach gegen Friedberg liegen die Münchner zur Pause bereits mit 13 Toren vorne. „Da war uns klar, dass wir keine Chance mehr haben werden“, sagt Müller.

Denn nur, wenn Allach gegen den Tabellenletzten ausgerutscht wäre, hätten die Löwen am letzten Vorrundenspieltag der Bayernliga Süd noch auf Tabellenplatz vier klettern und den Einzug in die Playoffs schaffen können. Doch die erhoffte Schützenhilfe blieb aus: Allach behielt mit 46:28 die Oberhand, sodass der SV Anzing trotz eines 27:17 gegen den TSV Haunstetten den Gang in die Abstiegsrunde antreten muss.

„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, doch leider hat es nicht gereicht“, sagt Müller. „Am Ende fehlt uns ein Punkt. Und den haben wir in den ersten Saisonspielen verloren.“ Denn da hatte der amtierende Vizemeister noch gehörige Anlaufprobleme und verlor fünf von sechs Partien. „Wir hatten eine schlechte Vorbereitung, und das hat man gemerkt“, sagt Müller. „Uns hat einfach noch die Eingespieltheit gefehlt.“

Die Rückrunde jedoch sei „sehr gut“ gewesen, lobt der Coach. „Die Tendenz stimmt, man sieht die Entwicklung der Mannschaft, und die Leistungen waren überzeugend.“ So auch im letzten Vorrundenspiel gegen Haunstetten, das nur in der Anfangsphase ausgeglichen ist. Denn nach fünf Minuten schalten die Gastgeber den Turbo ein und ziehen von 3:3 auf 11:4 Tore davon – nicht zuletzt dank Sebastian Erber, der in dieser Phase viermal in Folge einnetzt.

Beim Stand von 16:9 geht es dann in die Pause, wo Müller und Hoffmann die ernüchternde Nachricht aus Allach erreicht. Den Spielern teilen sich das jedoch nicht mit: „Wir wollten uns ganz auf unser Spiel konzentrieren“, betont Müller. Und das gelingt: Ohne Mühen, trotz eifriger Rotation, bleiben die Löwen auch im zweiten Durchgang die bessere Mannschaft, wobei nun vor allem Youngster Leander Lettl in der Offensive glänzt.

Am Ende steht ein 27:17-Sieg für den SVA zu Buche, der jedoch weitgehend wertlos ist – schließlich werden die Ergebnisse nicht in die Playdowns mitgenommen. Diese beginnen am 21. Januar für die Anzinger Handball-Löwen, die jetzt noch eine Woche trainieren, ehe sie sich in die Weihnachtspause verabschieden.

SV Anzing: Scharder, Bauer (im Tor), M. Limbrunner (6), Lettl (6), Krasniqi (4), Erber (4), Hoxha (3/2), Bobach (2), Kiefel (1), Felber (1), J. Limbrunner, Ruckdäschel, Hawranek, J. Hofmann.