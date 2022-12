Anzings Handballer im Derby voller Emotionen

BAYERNLIGA - Anzinger Löwen im Derby bei Primus HT München

Von Patrik Stäbler schließen

Auf den ersten Blick sind die Anzinger Löwen wieder voll im Geschäft im Rennen um die vier Playoffplätze in der Handball-Bayernliga Süd. Aber nur scheinbar.

VON PATRIK STÄBLER

Anzing – Denn nach ihrem Sieg in Ismaning und der Niederlage der TG Landshut, liegt der von Kay Hoffmann und Hubert Müller trainierte Tabellenfünfte nur noch zwei Punkte hinter den Niederbayern. Und doch täuscht der Schein, denn zwei gewichtige Gründe sprechen gegen die Anzinger.

Erstens, das Restprogramm. Denn während Landshut am Wochenende daheim gegen Allach antritt, reisen die Löwen am Samstag um 19 Uhr zu HT München – mithin der verlustpunktfreie Tabellenführer. Zweitens haben die Anzinger beide Duelle mit den Niederbayern verloren, weshalb der direkte Vergleich gegen sie spricht. Bedeutet: Der SVA muss in den letzten zwei Vorrundenspielen drei Punkte mehr holen als die Landshuter, um ihnen das Playoffticket zu entreißen.

Allein mit derlei Rechnereien will man sich in Anzing nicht beschäftigen. „Klar haben wir die Tabelle im Auge“, sagt Hubert Müller. „Aber uns geht es vor allem darum, dass die Mannschaft sich weiter entwickelt.“ Und genau das sei in den vergangenen Wochen geschehen. Der Lohn waren zuletzt zwei Siege, darunter eine 30:17-Gala in Ismaning. Entsprechend selbstbewusst klingt Müller vor dem Auftritt beim Spitzenreiter: „Wir haben einen guten Lauf und fahren da hin, um zu gewinnen.“

In Unterhaching dürfte die Löwen eine pickepackevolle Halle erwarten – und ein Gegner, der sein Heil höchst erfolgreich in der Offensive sucht. Mit einem „risikoreichen Tempospiel“, so Müller, erzielt HT München durchschnittlich 37 Tore pro Auftritt. Dieser beste Angriff der Liga trifft nun auf deren stärkste Abwehr - nämlich die der Anzinger, die im Schnitt weniger als 26 Gegentreffer zulässt.

Zu dieser Konstellation gesellt sich noch der Derbyfaktor. „Da werden viele Emotionen dabei sein“, schätzt Müller. Personell müssen seine Anzinger auf Lasse Rehmeyer verzichten, den eine Knieverletzung außer Gefecht gesetzt hat. Noch fraglich ist der Einsatz des angeschlagenen Julian Ruckdäschel.