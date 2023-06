Landesliga-Relegation: 2:1-Arbeitssieg schürt Forstinnings Hoffnungen

Teilen

Eine solide Vorlage fürs Rückspiel konnten Nico Weismor und der VfB Forstinning in Dingolfing liefern. © c.riedel

VfB Forstinning behält im Hinspiel der ersten Relegationsrunde zur Landesliga Südost gegen starken Bezirksligisten FC Dingolfing auswärts mit 2:1 Toren die Oberhand.

Dingolfing – Der erste von vier Schritten zum Verbleib in der Landesliga Südost ist geschafft. Mit einer cleveren Vorstellung siegte der VfB Forstinning beim niederbayerischen Bezirksligavertreter im ersten Relegationsspiel mit 2:1 Toren und schuf sich so eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel am Sonntag um 16 Uhr im Forstinninger Sportpark.

Mit 15 Minuten Verspätung begann die Partie aufgrund des enormen Zuschauerandrangs. Im ehrwürdigen Isar-Wald-Stadion versammelten sich an die 762 Zuseher und sahen eine vom Start weg temporeiche Partie.

Bei Forstinning coachte Abteilungsleiter Thomas Herndl zusammen mit den Kapitänen Korbinian Hollerieth und Matthias Hirt, aufgrund des urlaubsbedingten Fehlens der Trainer Ivica Coric und Hizir Tasci. Und die Forstinninger Bank durfte in der 16. Minute jubeln. Nach einem fixen Angriffszug über die rechte Seite fand sich Dominik Damjanovic freigespielt und schloss mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze ab. Dingolfings Schlussmann Bogdan Hodoroaba wehrte den Ball mit aller Mühe noch ab, doch zu kurz für Forstinnings schnell reagierenden Offensivspieler Mohamed Al Hosaini.

Doch die Reaktion der Gastgeber folgte prompt. Rinos Bajraktari traf aus zentraler Strafraumposition nach einem lange umherirrenden Ball zum 1:1 (20.). Wiederum kurz darauf stürmte Al Hosaini allein auf das Dingolfinger Tor zu, lupfte aber über den Keeper und neben das Tor. Ab der 30. Spielminute drängte dann Dingolfing verstärkt auf das VfB-Tor und erspielte sich mehrere Möglichkeiten, aber ohne zählbaren Erfolg.

Der zweite Durchgang begann mit einem Hochkaräter für die Heimelf, doch Jonas Hoffman verpasste das 2:1. Forstinning wirkte aber zunehmend gefestigter und traf tatsächlich noch zum so sehnlichst erwünschten Sieg nach einer Minusserie in den letzten 13 Saisonspielen.

Dominik Damjanovic, deutlich präsenter als zuletzt, kam durch einen abgegrätschten Ball eines Dingolfinger Abwehrspielers zum Zug, traf nach einem einfachen Doppelpass überlegt mit der Innenseite zum 1:2 und versetzte das komplette Stadion in Stille (81.). Kurz musste sich die Mannschaft von Trainer Florian Baumgartl sammeln, versuchte dann aber nochmal zum Ausgleich zu gelangen. Jedoch vergeblich. Forstinning spielte den wichtigen Hinspielsieg souverän nach Hause.

„Wir hatten genügend Chancen und sind damit wucherhaft umgegangen. Forstinning hat effizient und im zweiten Durchgang hinten sicher gespielt.“ Dingolfings Vertreter Klaus Kramlofsky trauerte den vergebenen Möglichkeiten nach, erkannte aber den VfB-Sieg an. arl