Nur die Bayern waren besser: Erfolgsbilanz beim TTC Aßling

Neuer BOL-Vizemeister sind die Damen des TTC Aßling mit (von links) Rosi Gilg, Karin Treiber, Julia Wagenpfeil und Elisabeth Oeckl. Nicht auf dem Bild: Magdalena Gilg. F:verein © TTC Aßling

Tischtennis-Damen des TTC Aßling waren in der abgelaufenen Bezirksoberliga-Saison nur vom FC Bayern München II zu schlagen.

Aßling – Einen tollen Erfolg haben die Tischtennis-Damen des TTC Aßling in der Bezirksoberliga Mitte erzielt. Mit einem ordentlichen Vorsprung von vier Pluspunkten auf den Drittplatzierten TSV Ottobrunn erreichte das Aßlinger Quintett Platz zwei in der Saisonauswertung. Die Mannschaft um Rosi und Magdalena Gilg, Elisabeth Oeckl, Karin Treiber und Julia Wagenpfeil hat damit die erste komplett durchgeführte Spielzeit nach der Corona-Pandemie als Vizemeister abgeschlossen.

Lediglich der zweiten Damenmannschaft des FC Bayern München, die als souveräner Meister und Aufsteiger lediglich einmal Punkte liegen ließ, mussten sich die Landkreisvertreterinnen geschlagen geben. Dennoch ist diese herausragende Leistung für den TTC Aßling ein großer Erfolg.

Auch die drei Aßlinger Herrenmannschaften konnten in ihren Ligen überzeugen. Der erste und zweite Anzug des TTC konnte den Klassenerhalt in der Bezirksklasse B Ebersberg/München sichern und die Drittvertretung hat mit einem starken Platz fünf in der Bezirksklasse D abgeschlossen. Die TTC-Vereinsführung zeigte sich hochzufrieden mit der erfolgreichen Saisonbilanz der Aßlinger Spielerinnen und Spieler und freut sich bereits auf die kommende Saison. ez/bj