Triathlon: ATSV-Quartett auf Podest-Kurs

Teilen

Ab in die Wechselzone: Florian Herold (li.) und sein Kirchseeoner Teamkollege Kilian Möchel. © privat

Kirchseeon – Den Landesliga-Triathleten des ATSV Kirchseeon steckt ein anstrengendes Doppelrennwochenende in den Knochen. Kaum hatten sie ihren Dreifacherfolg beim DAV-Steinsee-Triathlon am Samstag bejubelt (wir berichteten) standen Kilian Möchel, Simon Müller, Florian Herold und Simon Piwowarsky am Sonntag beim dritten Stopp der Landesliga in Zusmarshausen über die Sprintdistanz am Start.

Die 750 m Schwimmen durch „einen Weiher voller Algen“ verlief laut Teamsprecher Florian Herold zunächst „sehr chaotisch, wodurch wir uns schon hier einen guten Rückstand einfingen“. Nach einem schnellen Wechsel aufs Rad war das Rennen auf einer schmalen Strecke mit viel Verkehr, aufgrund des parallel stattfindenden Volkstriathlons, von vielen Überholvorgängen geprägt. „Wir konnten einigen Boden gut machen, unsere Radstärke allerdings nicht vollständig ausspielen“, analysierte Herold die hügelige 21 km Distanz beim Einzelzeitfahren.

Erst beim abschließenden 5,1 km Lauf kam der ATSV-Zug ins Rollen. Nach „durchaus soliden Laufleistungen“ auf der wie eine Crossrunde gestalteten Strecke, konnten das Quartett „abliefern“ und kam auf den Plätzen zwölf, 13, 17 und 20 (von 75 Startern) zwischen 01:06 und 01:08 Stunde ins Ziel. Obwohl sie als erstes Team mit allen vier Startern im Ziel vertreten waren, mussten sich die ATSV-Jungs mit einem soliden vierten Platz (von 20) zufriedengeben.

Vor dem letzten Wettkampf der Saison am Samstag, 8. Juli, am Ammersee hat das neu gegründete Team aus Kirchseeon punktgleich mit dem aktuell Dritten (Post SV Weilheim) aber beste Aussichten auf einen Podestplatz im Gesamtklassement. Zudem konnte Herold mit einem motivierenden „Fun Fact“ aufwarten: „Das Niveau der Landesliga ist dieses Jahr so hoch, dass wir im direkten Zeitvergleich mit der Bayernliga, die am Sonntag ebenfalls auf der gleichen Strecke unterwegs war, auf Platz drei gelandet wären – und auch den Landkreiskonkurrenten SG Poing geschlagen hätten.“ bj/ez