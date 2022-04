Attel Haie gewinnen 24. Auflage ihres Heimturniers

Eishockey - Gastgeber Attel Haie Grafing siegt bei Hobbyturnier vor Wild Boars

Von Olaf Heid

Seit 34 Jahren tragen sie die gelben, unverwüstlichen Trikots. Die Attel Haie aus Grafing, eine Eishockey-Freizeitmannschaft, spielen damit in Hobbyligen und bei Turnieren mit. Und bestachen in diesem Outfit auch bei ihrem eigenen Einladungsturnier, das am vergangenen Wochenende in der Grafinger Eishalle stattfand.

Grafing – Die Attel Haie, in deren Reihen auch einige Ex-EHCler stehen, überzeugten auf ganzer Linie und sicherten sich in der Vierer-Konkurrenz (Modus: Jeder gegen jeden) den Gesamtsieg. Zum Auftakt wurden die Klostersee Pinguins mit 2:0 bezwungen. Torschützenkönig wurde dabei mit vier Toren Marvin Kablau, der beispielsweise im Duell gegen die Wild Boars aus Ebersberg, dem wohl vorweggenommenen „Finale“, den 1:0-Siegtreffer erzielte.

Der ehemalige Klosterseer Oberliga-Spieler war auch in der letztlich entscheidenden, spannenden Partie um den Turniersieg gegen die Munich Panthers der entscheidende Schütze. Nach regulärer Spielzeit hatte es noch 4:4 gestanden, im Penaltyschießen traf Kablau als fünfter Schütze, nachdem es zuvor in vier Durchgängen torlos geblieben war. Der Jubel der Attel Haie war nach dem 5:4 dementsprechend groß.

Die Gastgeber erhielten neben dem Siegerpokal auch die Fair-Play-Trophäe, nachdem sie sich in den drei Spielen nur zwei Strafminuten geleistet hatten. Haie-Goalie Jan Halka wurde zudem als bester Torhüter (zweimal zu Null) ausgezeichnet.

Viele ehrenamtliche Helfer waren vonnöten, um dieses Hobbyturnier wieder zu einem Erfolg zu machen. Der Dank der Organisatoren um Attel-Haie-Headcoach Robert Eben galt dabei besonders Familie Senger, die an allen Fronten aktiv war. „Die Mannschaften und Spieler waren begeistert und kommen nächstes Jahr zu unser Jubiläumsauflage wieder, egal zu welchem Termin“, freute sich Eben über die schnellen und vorzeitigen Zusagen. Denn dann laden die Attel Haie erneut am Ende der Eiszeit zum 25. Mal nach Grafing ins Eisstadion ein. Und treten dann erneut in den gelben, unverwüstlichen Siegertrikots an. OLAF HEID

Endstand: 1. Attel Haie 6 P., 2. Wild Boars 4, 3. Munich Panthers 2, 4. Klostersee Pinguins 0.