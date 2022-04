Auch Grafings „Geheimwaffe“ bringt keine Punkte

Von: Olaf Heid

Teilen

Vergeblicher Block von Noah Henkel und dem Grafinger Team. © Foto: Stefan Roßmann

Die erhoffte Siegesserie ist für Grafings Zweitliga-Volleyballer schon wieder im Keim erstickt worden. Im Derby beim TSV Mühldorf leistete das Tabellenschlusslicht nur einen Durchgang lang Gegenwehr und kassierte schließlich mit dem 0:3 (22:25, 15:25, 10:25) seine 18. Saisonniederlage.

VON OLAF HEID

Grafing – Das nach dem feststehenden Abstieg erklärte Ziel, so viel wie möglich zu gewinnen und mindestens die Rote Laterne noch abzugeben, ist wieder ein Stückchen weiter entfernt. „Das wird schwierig, es noch hinzukriegen“, meinte Grafings Teammanager Johannes Oswald. Vor allem, nach dem die Gegner Mainz bei der 2:3-Schlappe in Gotha nun wieder drei Zähler Vorsprung hat und auch Leipzig (trotz 1:3-Heimpleite gegen Mimmenhausen) nun bei nur noch drei ausstehenden TSV-Spielen weiterhin sieben Zähler vor dem Schlusslicht aus der Bärenstadt liegt. „Immerhin würden wir bei Punktgleichheit mit Mainz aufgrund der mehr erzielten Siege vorbeiziehen“, hat Oswald ausgerechnet.

Doch das war nur ein schwacher Trostgedanke nach der schwachen Vorstellung seiner Grafinger Mannschaft in Mühldorf. Oswald, der diesmal in Abwesenheit von Spielertrainer Benedikt Doranth und Coach Marvin Polte das Sagen auf der Bank hatte, sah nur im ersten Abschnitt eine kampfstarke Formation auf dem Feld, die sogar zwischenzeitlich mit 16:12 in Führung lag.

Doch man habe „ein bisschen Angst vorm Gewinnen“ gekriegt, meinte der Grafinger Interimscoach. Mühldorf spielte mit mehr Elan, schaffte beim 21:20 die Wende und nutzte seinen ersten Satzball sogleich zum 25:22. „Gewinnen wir den ersten Satz, geht es anders aus“, war sich Oswald sicher.

So aber wurde es schnell und deutlich. „Die Mühldorfer waren besser“, und den Gästen fehlte das Selbstvertrauen und auch die Kraft, um noch dagegen zu halten. Corona hatte sowieso schon Training und Aufstellung beeinflusst. Philipp Küchenhoff und Marco Vogel waren noch nicht wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte – Letzterer saß sogar nur als Notnagel auf der Bank. Dazu war Florian Krenkel nach seiner Rückenverletzung der Vorwoche in Schwaig noch angeschlagen. Und Paul Koch, der beim 3:0 in Schwaig überragende Spieler, fehlte, weil er für den VCO München im Einsatz war. „Wir haben zwar mehr Spieler als Mühldorf auf der Bank gehabt, aber eigentlich nur vier fitte – sie hingegen sieben“, erläuterte Oswald.

Und auch die überraschend aufgebotene „Geheimwaffe“, nämlich Fabian Wagner, konnte nicht den erhofften Zug im TSV-Kader erzeugen. Der 32-Jährige hatte im Vorjahr seine Karriere nach dem Gewinn der Meisterschaft beendet und war für diese eine Partie gegen seinen Heimatverein aus Mühldorf reaktiviert worden. „Es hat ihm Spaß gemacht, wieder zu spielen“, hatte Oswald bemerkt. Doch auch der beste Zuspieler der Saison 2020/21 konnte, eingesetzt als Außenangreifer und ohne Training, nicht verhindern, dass seine Mannschaft vor gut 100 Zuschauern (darunter die zuvor in dieser Halle triumphierende Meister-U15 des TSV Grafing) die Flügel hängen ließ und mit 15:25 und 10:25 die Sätze zwei und drei deutlich abgab.