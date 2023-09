Unsere Basketballer sind auf den Gold-Geschmack gekommen

Von: Olaf Heid

Privates „Public Viewing“: Im größeren Kreis feuerten Mitglieder der SG Poing mit ihren Familien die Deutsche Mannschaft leidenschaftlich an. © Privat

Viel Freude, aber auch viele Erwartungen verknüpfen die Basketballer und Landkreisvereine mit dem sensationellen Titelgewinn von Team Germany bei der Basketball-Weltmeisterschaft in Manila.

Landkreis – Deutschland ist Basketball-Weltmeister! „Einfach der Wahnsinn. Ich finde es unglaublich.“ So wie der Poinger Jugendtrainer Thomas Hey freuten sich auch die Fans der schnellen Hallensportart. Bei der SG Poing organisierten Mitglieder dafür privates „Public Viewing“: Coach Hey schaute sich beispielsweise mit seinem Nachbarn den 83:77-Finalkrimi gegen Serbien im Fernsehen an und feierte den Triumph.

Das galt auch für die weiteren Basketballfreunde quer durch den Landkreis. Die Ebersberger Zeitung hat sich in den fünf im Spielbetrieb aktiven Vereinen umgehört, was sie zum Weltmeister-Coup sagen und welche Folgen sie durch diese „kostenlose“ Werbung“ erwarten. Rüstet man sich für einen Ansturm der Jugend oder werden spezielle Aktionen geplant?

WSV Glonn

Im südlichen Landkreis ist man baff: „Der WM-Titel ist schlicht und ergreifend der größte Team-Erfolg des deutschen Basketballs“, freut sich WSV-Abteilungsleiter Nikolas Dominik. „Was vor Jahren unvorstellbar erschien, zeigt vor allem eines: Wir schließen als Randsportart in Deutschland immer stärker zur Weltspitze und anderen bereits sehr populären Sportarten auf.“ Es sei eine Bestätigung der guten Jugendarbeit, auch im Breitensport.

„Wir erhoffen uns natürlich, dass durch die Erfolge der Herren, unser Sport noch mehr ins Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit rückt“, sagt der Glonner. „Wir existieren, wir erzeugen Erfolge, wir sind als Sportart eine echte Alternative, die Spannung, Spaß und Teamgeist vermittelt.“ Und auch die großen TV-Sender haben dies nun langsam begriffen, hoffentlich hält der Trend an.“

Im goldenen Konfettiregen: Die Deutsche Herrennationalmannschaft bejubelt in Manila den WM-Titel im Basketball. Was fällt auf die Basis ab? © IMAGO/Tilo Wiedensohler

Dominik hofft dabei auch auf einen Aufwind für die Sparte, „um unserem Allzeitthema ’Neue Halle’ wieder neue Kraft zu verleihen. Ansonsten haben wir ja schon immer stark Werbung gemacht: Probetrainings in der örtlichen Schule, regelmäßige Beiträge in den Printmedien und Instagram. Natürlich ist die Reichweite dieses WM-Titels nun gewaltig.“

Extra Aktionen seien vor der Saison nicht geplant (www.wsv-glonn.de), „das ist zu kurzfristig“, so Dominik. Die alljährlichen Probetrainings in den ersten Klassen stehen beim WSV wieder an. „Da ist es natürlich toll, wenn man erzählen kann, dass das Nationalteam Weltmeister ist – das sorgt dann für viele Ohs“, sagt er lachend.

TSV Grafing

In der Bärenstadt wurde der Triumph in Manila auch intensiv und privat in Gruppen verfolgt. Der Titel sei aber „nicht total überraschend“, wie TSV-Abteilungsleiter Maximilian Achatz meint. „Deutschland war ja kein Außenseiter, sondern hat schon bei der EM mit Platz drei gezeigt, dass es ein Turnier gewinnen kann. Wir waren eine Art Geheimfavorit.“ Nach der Vorrunde hatte er auf eine Medaille gehofft, Gold sei nun aber schon sensationell.

Achatz erwartet nun einen weiteren Andrang auf die TSV-Sparte. „Er war schon vorher riesengroß. Wir haben schon jetzt eine Warteliste“, erklärt er im Hinblick auf die verschwindend geringen Möglichkeiten, zusätzliche Hallenzeiten zu generieren. „Es gibt keine Kapazitäten in Grafing mehr fürs Training oder Spiele am Wochenende. Wir werden aber versuchen, alle Interessenten unterzubringen, auch wenn’s schwer wird.“

Erfreute Blicke auf die Leinwand: Auch in einem Grafinger Wohnzimmer saßen Basketballfreunde zusammen und verfolgten das Nationalteam im WM-Endspiel. © Privat

Extra-Aktionen sind nicht geplant. Man wolle zuerst abwarten, so Achatz. „Wir schauen, dass wir zuerst gut in die Saison starten. Wegen des WM-Titels wird sich unsere Vorgehensweise wohl nicht merklich ändern.“ Er vertraut dafür seinem „guten Trainerteam“ (www.basketball-grafing.de) und hofft, „dass der Hype und Wille bei der Jugend durch den WM-Titel noch größer wird.“

TV Markt Schwaben

„Die Leistung der deutschen Mannschaft war auf einem außergewöhnlichen Level“, freut sich Florian Weidenbach, Pressesprecher der TVMS-Baskets, über den Titelgewinn. „Mit null Niederlagen durch dieses Turnier zu gehen – bei Gegnern wie Slowenien, Litauen und vor allem den USA – das hat mich sehr beeindruckt.“ Jeder Spieler sei wichtig für diesen Erfolg „und die Mannschaft hat als solche funktioniert“.

Der Titel steigere die Begeisterung, vor allem bei der Jugend, glaubt Weidenbach, „weil sie sehen, was durch stetiges Training und Teamgeist erreicht werden kann. Auch im Gespräch mit Sponsoren könne die Euphorie helfen, „um sie für den Breitensport als Kommunikator zu gewinnen“. Die langfristige Attraktivität der TVMS-Sparte hänge jedoch nicht nur vom aktuellen Erfolg ab, sondern basiere „auf der Fähigkeit eine nachhaltige und professionelle Sportumgebung zu schaffen“, weist der Markt Schwabener Sprecher auf die Etablierung solider Strukturen und das Engagement aller Ehrenamtlichen hin, „die an sieben Tagen in der Woche in der Halle stehen und Mannschaften trainieren, Spiele pfeifen und die Abteilung organisieren“.

Man habe bereits im Sommer die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt und sei gerüstet für einen Andrang (www.msbaskets.de). „Wir haben neue Trainer und Schiris ausgebildet, um ein weiteres Jugendteam aufmachen zu können.“ Zudem gab es beim TVMS ein Streetball-Turnier mit 34 Teams.

SG Poing

Auch in Poing ist der Jubel groß: „Das ist der absolute Wahnsinn, wie dieses Team zusammengewachsen ist und sich jeder einzelne für das Team aufgeopfert hat“, lobt SG-Abteilungsleiter Jochen Hegewald. „Das US-Team zu schlagen war schon eine große Überraschung, aber dann noch die Goldmedaille zu holen, ist unglaublich.“

Er sieht seine Sparte (Infos: www.sg-poing.de) für einen möglichen Ansturm an Neulingen gerüstet: „Wir bieten mittlerweile in jeder Altersklasse und Skill-Level Training an, und als Folge des WM-Titels kommen hoffentlich wieder viele auf den Geschmack, Basketball zu spielen oder auch unsere Teams in den Heimspielen anzufeuern.“ Der Erfolg sei, so Hegewald, „genau die richtige Motivation, jetzt noch einmal das Training zu intensivieren und die letzten Vorbereitungen für die Saison zu treffen.“ Und: „Eine Sonderaktion wäre gut“, ist Spartenleiter Hegewald noch am Überlegen.

TSV Vaterstetten

„Wahnsinn, was die geschafft haben. Das ist eine sympathische Mannschaft, auf die man richtig stolz sein kann“, sagt TSVV-Abteilungsleiter Konstantin Huber. „Das ist richtig cool und wäre vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen.“ Er würde sich freuen, wenn mehr Fans den Weg in die Halle des Bayernligisten finden und die Sponsorensuche damit erleichtert werden würde.

Huber glaubt auch, dass „mehr Kinder Bock haben, einmal Basketball auszuprobieren“. Extra wegen des WM-Titels habe man noch nichts geplant (www.basketballvaterstetten.de), aber bereits intern über einen Schnuppertag für Unter-Zehnjährige gesprochen.