Shorttrack: EHC Klostersee hat auf eigenem Eis alles im Griff

Von: Olaf Heid

Jonathan Röskenbleck © SRO EBERSBERG

Vier Bayern-Titel fuhr Ausrichter EHC Klostersee bei den Landesmeisterschaften der Shorttracker ein und feierte zudem einen „reibungslosen“ Ablauf.

Grafing – Die Shorttrack-Abteilung des EHC Klostersee kann auf eine durchaus zufriedenstellende Bayerische Meisterschaft zurückblicken. Abteilungsleiterin Renate Ulrich und ihr Team sorgten dafür, dass der Wettkampf in der Grafinger „Scheune“ reibungslos ablief. „Wir haben ein eingespieltes Team an Eltern, Helfern und ehemaligen Aktiven“, sagte Ulrich stolz.

Bereits um 6.30 Uhr zum Aufbau waren viele Hände im Stadion aktiv. „Es hat alles super funktioniert“, dankte sie für die tolle Unterstützung. Auch dank der Bäckerei Kreitmaier sei die Verpflegung bestens abgesichert gewesen. Dazu wurde die zeitliche Abfolge der Rennen verzögerungsfrei eingehalten. Und: „Es gab nur ganz wenig Stürze, vor allem keine schlimmen“, so Ulrich erleichtert.

Gut vier Wochen früher als sonst richtete der EHC die bayerischen Titelkämpfe aus. Terminüberschneidungen im März sorgten für die Verlegung. Geschadet hat es dem Klosterseer Nachwuchs sicher nicht, blickt man auf die sportlichen Leistungen und Ergebnisse des Mehrkampfs. Die Trainerinnen Christine „Mimi“ Pollnow und Ulrich waren nicht nur wegen der vier Titel „sehr zufrieden. Das war in Ordnung.“

Das, was ausbaufähig ist, ist sicherlich die Teilnehmerzahl. Insgesamt 31 Kinder und Jugendliche aus drei Vereinen (SLIC München, EC Oberstdorf, EHCK) hatten nach einigen Absagen noch den Weg nach Grafing gefunden. „Leider ist in Bayern nicht mehr da“, bedauerte Renate Ulrich.

Das Organisationsteam war dadurch gezwungen, einige Gruppen und Altersklassen zusammenzulegen, „für einige war das schon ein Nachteil. Aber jeder, der gemeldet war, konnte auch starten. Das haben wir hingekriegt.“ Im von Corona noch betroffenen Vorjahr seien es allerdings noch mehr Zusammenlegungen gewesen. „Heuer hatten wir insgesamt sogar mehr Gruppen, weil die Kleinen dazugekommen sind“, freute sich die EHC-Abteilungsleiterin darüber, dass die forcierte Nachwuchsarbeit sich auch nominell beim Heimrennen in der Wildbräu-Arena niederschlug.

Die Grafinger Sparte hat hingegen mehr Teilnehmer aufs Eis geschickt. „Für den Großteil unserer Starter war es die erste Meisterschaft. Vorher sind sie alle nur mal beim Regio-Cup dabei gewesen“, schilderte Renate Ulrich die Aufregung bei den Kindern, die alle vor der Bayerischen mit Rennanzügen ausgestattet worden waren. Nach einer kleinen Zeremonie mit Fahnen wurden die Eissprinter aufs 111-Meter-Oval losgelassen.

Favoritensiege der Gastgeber gab es durch Jonathan Röskenbleck (B-Junioren), der souverän die 500- und 1000-Meter-Distanzen für sich entschied, und in der A-Jugend. Hier mussten die Veranstalter Mädchen und Buben zusammenlegen, wodurch in einem dreiköpfigen Klosterseer Feld David Huber knapp vor Katharina Ulrich und Katharine Röskenbleck die Oberhand behielt.

Auch die F-Jugend war in rein Grafinger Hand: Michael Ulrich siegte vor Amelie Kreitmaier, Hanna Drechsler und Fenja Schmilas. Im Feld der „Anfänger“ machte Ludwig Veicht vom EHCK durch seine souveränen Sprints über 222 und 111 Meter auf sich aufmerksam. Platz eins und somit Pokal, Urkunde und Süßigkeiten bei der Siegerehrun waren auch für ihn eine schöne Folge.

Bei den B-Juniorinnen landete Alina Gzuk auf dem Silberrang hinter Sophie Wibmer (SLIC München). Bei den D-Junioren sammelte der Grafinger Korbinian Jägermeyr viel Erfahrung und wurde Dritter einer dreiköpfigen Gruppe. Bei D-Juniorinnen und C-Junioren waren keine EHCler dabei.

Während die jüngeren EHCK-Eisflitzer seit dieser Woche auf lange Kufen umgestiegen sind und fleißig an der Technik trainieren, reiht sich für einige der älteren EHC-Shorttracker nun Wettkampf an Wettkampf. Am Ende der Faschingsferien steht für die Kaderläufer Katharina Ulrich und Jonathan Röskenbleck der nächste Teil des Starclass-Wettbewerbs, einer westeuropäischen Laufserie für die Jugend, in Leeuwarden (Niederlande) an.

Im März geht es Schlag auf Schlag weiter: Teil drei des Deutschland-Cups wird mit einem EHC-Quintett in Rostock ausgetragen (4./5. März), eine Woche später steigen die nationalen Titelkämpfe in Dresden. Und falls sich A-Juniorin Kathi Ulrich oder B-Junior Röskenbleck mit guten Ergebnissen in Leeuwarden qualifizieren, ist die EHC-Sparte möglicherweise auch noch beim Europacup-Finale der Jugend in Turin (24. bis 26. März) vertreten.

Shorttrack-Nachwuchs des EHC Klostersee: (v.l.) Hanna Drechsler, Michael Ulrich, Amelie Kreitmaier und Fenja Schmilas. © SRO EBERSBERG