Auf einmal ist bei Forstinnings Kickern alles anders

Teilen

Freude über drei Punkte: Forstinnings Kicker jubeln nach dem 4:1-Sieg in Landshut. Foto: arl © arl

Nach einer langen Winterpause stehen hinter der eigenen Leistungsfähigkeit meist viele Fragezeichen. Sind die Winterneuzugänge ausreichend in die Abläufe integriert? Was macht die Physis?

Forstinning – Zudem überzeugte der Fußball-Landesligist VfB Forstinning bei den Vorbereitungspartien nur bedingt – Trainer Ivica Coric zeigte sich gar nicht zufrieden mit den Vorstellungen.

Und mit einem Schlag verwandelten sich alle Frage- in Ausrufezeichen: Mit einem 4:1-Sieg kehrte der VfB-Tross von der SpVgg Landshut nach Hause zurück und brachte damit einen Hauch Zufriedenheit in die Funktionärsriege. „Die Mannschaft war auf den Punkt fit. Ein gelungener Start in die Frühjahrsrunde“, lobte Abteilungsleiter Thomas Herndl das Team nach den drei erzielten Punkten. Er durfte zusammen mit seinen Kollegen dass von Mannschaftsarzt Michael Danner spendierte Siegesbier in den Landshuter Katakombe genießen.

Höchst zufrieden war auch VfB-Coach Coric. „Wir haben viele gute Sachen gemacht, es war ein Einstand nach Maß.“ Die fast wortgleichen Einschätzungen von Herndl und ihm weisen also schon auf das formidable Auftreten von Forstinning hin, das das Geschehen auf dem Kunstrasenplatz in Landshut fast durchgängig beherrschte. „Bis auf zwei Phasen von etwa jeweils zehn Minuten. Diese haben wir gut überstanden, bei einem 1:2 wäre es vielleicht noch einmal spannend geworden“, sprach Coric die vergebene Elfmeterchance an. Ansonsten sah der Trainer des Aufsteigers durchweg einen präsenteren VfB, der am Ende auch „absolut verdient“ gewann.

Sein Pendant auf Landshuter Seite, Christian Endler, sah eine „gar nicht so schlechte erste Halbzeit“ seiner Mannschaft. „Wir haben gewusst, dass es nicht einfach wird gegen Forstinning.“ Der SpVgg-Trainer monierte aber „drei brutale Fehler bei den Gegentreffern, die bestraft wurden. Am Ende haben wir es deshalb nicht verdient, zu gewinnen.“ arl