Auffällige Spaßgemeinschaft aus Markt Schwaben

Von: Julian Betzl

Pure Spielfreude treibt die Markt Schwabener Mixed-Volleys an: (von links nach rechts) Sabrina Ostermair, Axel Wolf, Maik Brasdat, Annett Mayer, Kathrin Reisloh, Andrea Bonell, Martin Wiebe und Spielertrainer Michael Luu. Foto:tvms © tvms

Einen deftigen Vorgeschmack darauf, was den Aufsteiger sportlich in der kommenden Erstligaspielzeit erwarten dürfte, bekamen die Mixed-Volleyballer des TV Markt Schwaben bei einem Qualifikationsturnier zur Teilnahme an der Oberbayerischen Meisterschaft in Mauern (Landkreis Freising).

Mauern/Markt Schwaben – „Wobei Platz acht schlechter klingt als er letztendlich war“, fand Mannschaftskapitän Martin Wiebe.

Schließlich habe sich seit Saisonbeginn selbst durch die Meisterschaft in der 2. Liga Mixed Nord-West nichts daran geändert, dass der gemeinsame Spielspaß für die Markt Schwabener Frauen und Männer über jeglichem Erfolgs- oder Ergebnisdruck anzusiedeln ist. „Und wir hatten wirklich viel Freude bei diesem Turnier, die so weit gestrahlt ist, dass Spieler aus anderen Mannschaften angefragt haben, ob sie mal bei uns im Training vorbeikommen können.“

So betrachtet müsste man die sportliche Bilanz des TVMS-Teams um Spielertrainer Michael Luu von drei Siegen und einem Remis aus insgesamt neun Turnierspielen der folgenden von Wiebe weit hintanstellen: „Erstens sind wir mit unserer positiven Stimmung aufgefallen. Zweitens konnten wir sogar schon die erste Spielerin für die neue Saison verpflichten. Und drittens haben wir gesehen, dass wir uns auch in der ersten Liga nicht zu verstecken brauchen.“

In der ersten Turnierhälfte habe man mit etablierten Erstligisten noch gut mithalten und den VfB Hallbergmoos zum Auftakt sogar 2:0 nach Sätzen schlagen können. „Danach muss man offen sagen, dass sich unser Altersschnitt von 40 Jahren deutlich bemerkbar gemacht hat. Aber das ist auch völlig okay.“ Im regulären Ligabetrieb müsse man ja selten an die 20 Sätze an einem Tag bestreiten.

Für Martin Wiebe und die TVMS-Volleys war der launige Ausflug nach Mauern daher der ideale Ausklang einer zukunftsweisenden Saison. „Es sah lange so aus, als würden sich hier die Freizeitvolleyballer auflösen. Inzwischen sind wir mit im Schnitt 15 Leuten so viele im Training, dass wir vielleicht ein zweites Feld dazunehmen müssen“, freut sich Kapitän Martin Wiebe über den „phänomenalen“ Zulauf in den vergangenen Monaten. „Ich bin sehr stolz, dass es bei uns so gut gelaufen ist.“ JULIAN BETZL

Platzierungen OBB-Quali

1. Super Smash 15

2. Spartak Au 13

3. Optisch Überlegen 12

4. Die Winselstuten 11

5. VfB Hallbergmoos 9

6. SVN München 8

7. TSV Upf. Germering 7

8. TV Markt Schwaben 7

9. Die Gallier 6

10. SC Mauern 2