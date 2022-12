TSV Grafing: Basketballer für Nachwuchs-Ansturm gerüstet

Von: Julian Betzl

Teilen

Der neuen Basketball U10-Mannschaft des TSV Grafing um die beiden Cheftrainer (hinten, v.l.) Borries Dorstewitz und Simon Hochreiter sowie ihre Assistenztrainer Jamal Böcü und Felix Forster haben sich angeschlossen: (vorne, v.l.) Levi Huber, Sophie Bechtold, Seppi Wurm, Bruno Apenburg, Nik Riedel, Leo Hayward, David Michaelis, Luca Meyer, Paul Bauer, Mats Spindler, Philipp Dorstewitz, Nikola Stojko, Cassian Skopinski, Luis Hochreiter, Christopher Luther und Henry Schlund. Nicht im Bild: Simon Binsteiner. © tsv grafing basketball

TSV Grafing: Nachwuchsabteilung wird von großem Nachwuchs-Interesse fast überrumpelt und findet „perfekten Zeitpunkt“ für höhenverstellbare Korbanlagen.

Grafing – Über ein vorzeitiges Weihnachtspräsent durfte sich der Basketball-Nachwuchs des TSV Grafing freuen. Allerdings hatte der Weihnachtsmann für diesen doch eher sperrigen Einsatz eine gewisse Vorlaufzeit benötigt.

„Ich glaube, dass wir seit 1980 dieselben fest montierten Körbe in der Halle haben“, freute sich TSV-Abteilungsleiter Maxi Achatz umso mehr, als nach einem Jahr bürokratischer Vorbereitungszeit nun endlich die letzten Schrauben an den zwei brandneuen, höhenverstellbaren Korbanlagen festgezogen wurden. „Das ist jetzt wirklich ein super Zeitpunkt!“

Kurz nach Beginn seiner Amtsübernahme vor eineinhalb Jahren hatte sich Achatz intensiv um Unterstützung für dieses Projekt bemüht. Viele E-Mails und Telefonate später übernahm der Landkreis Ebersberg schließlich die Hälfte der etwa 7500 Euro Anschaffungskosten. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Achatz.

Knapp 20 Anfragen im Spätsommer - allein im U10-Bereich

Die Modernisierungsmaßnahme für die bemerkenswert prosperierende Nachwuchsabteilung der Grafinger Korbjäger passe bestens mit der „etwas spontanen“ Neugründung einer U10-Mannschaft zusammen. Von den knapp 20 Anfragen im Spätsommer, allein in dieser Jahrgangsstufe, wurde Achatz regelrecht überrumpelt.

„Zwei Spieler unserer Herren-Reserve wollten ihre Kids in die ältere U12 schicken. Die war aber schon überlaufen.“ Also boten Borries Dorstewitz und Simon Hochreiter an, einmal die Woche selbst das Training für eine U10 anzubieten, die es nach Achatz’ Wissen noch nie zuvor in der TSV-Sparte gegeben hatte.

Bei der ersten Übungseinheit standen 16 Kinder in der Jahnhalle. „Mir war gar nicht bewusst, wie groß das Interesse in diesem Bereich ist“, engagierte Achatz umgehend zwei Assistenztrainer für das Väter-Duo aus der U16. Künftig werden sich Jamal Böcü und Felix Förster, der bereits die beiden U12-Coaches Andreas Schlund und Thomas Grüber unterstützt, als Trainingshelfer für die Mini-Baskets abwechseln.

Jetzt lassen sich zwei Körbe bei Bedarf tiefer als auf 2,60 m einstellen

Für Oktober 2023 visiert Maxi Achatz vorsichtig den Einstieg der U10 in den Ligabetrieb an. „Aber viel eher sollten wir schauen, ob wir nicht zwei Trainingszeiten die Woche hinbekommen“, weiß der aktive Bezirksliga-Spieler selbst am besten, dass der Ball in diesem sogenannten goldenen Lernalter gar nicht oft genug an der Hand sein kann.

Und damit sich für die (noch) Unter-zwei-Meter-Dribbler auch die Erfolgserlebnisse häufen, hilft es enorm, dass die Korbanlagen in der Jahnhalle nicht mehr in schier unerreichbar genormten 3,05 Metern hängen. Jetzt lassen sich zwei Körbe sogar mal tiefer als die 2,60 m fahren, die für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren als Korbhöhe empfohlen werden.

Den derzeitigen Basketball-Hype im Grafinger Nachwuchs leitet sich Maxi Achatz übrigens anhand von drei Theorien her. „Ich habe zwar keine Nachforschungen angestellt, aber der Zuzug in den Landkreis hat ja allgemein zugenommen. Zweitens glaube ich, dass viele Kinder während Corona mit anderen Sportarten aufgehört haben und wir da eine gewisse Lücke schließen.“ Drittens könnte auch die Bronzemedaille der Nationalmannschaft bei der EM im Spätsommer ihren Teil beigetragen haben. Diese großen Jungs haben allerdings auch mal auf niedrigeren Körben angefangen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.