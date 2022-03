Auch mit 70 geht Ingrid Scholze noch auf Titeljagd an den Stand

Von: Wolfgang Herfort

Freut sich mit ihrem Coach Walter Hartl (l.) über den Gewinn der Gaumeisterschaft: Ingrid Scholze. © verein

Während andere in ihrem Alter das Sportschießen nur mit Auflage betreiben, legt Ingrid Scholze noch stehend auf die Scheiben an. Und das erfolgreich.

Glonn/Moosach – Die Sportschützen leiden seit geraumer Zeit unter Nachwuchsmangel. Zumindest das Gros der Vereine. Aber auch die ältere Generation ist zunehmend weniger bereit, sich gerade der anstrengenden Luftgewehrdisziplin zu widmen. Immerhin bis zu 5,5 Kilogramm darf ein derartiges Sportgerät wiegen. Darum wird um jede und jeden Sportschützen gerungen, dem Sport treu zu bleiben. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg.

Ingrid Scholze ist eine Ausnahme. Zwar war auch sie coronabedingt nahe dran, das Sportschießen ad acta zu legen. Verständlich, wenn der Rücken schmerzt, die Ergebnisse nicht mehr passen und der 70. Geburtstag bereits gefeiert wurde. Doch Gausportleiter Walter Hartl nahm sich der erfahrenen Schützin an. „Wir haben so ziemlich alles anders gemacht“, sagt der Glonner: „Den Anschlag komplett umgebaut, den Ablauf, das Atmen, verkürzt und das Luftgewehr umgestellt.“

Statt Ende der Karriere gibt‘s neuen Schwung

Von Aufhören will Ingrid Scholze nun nichts mehr wissen. Erst mit 36 Jahren kam sie zum Sportschießen, als sie nach Moosach zog. Um Anschluss zu finden und Leute kennen zu lernen, ging sie zum Schützenverein. Der SG Königseiche ist sie heute noch treu, fungiert sogar als zweite Vorsitzende.

An den Stand geht sie allerdings seit einigen Monaten bei der FSG Glonn. Für deren vierte Mannschaft nimmt sie auch an den Rundenwettkämpfen teil. Mit zunehmendem Erfolg. Bei einer Bestleistung von 384 Ringen („das war einmal im Sparkassenpokal“) bringt die ehrgeizige Seniorin schon einmal 370 Ringe und mehr in die Wertung. „Extrem gut“, so Hartl zu seinem Schützling. „Zumal es nicht mehr viele in ihrem Alter gibt, die stehend frei schießen.“

Für die gelernte Schmuckverkäuferin kommt Schießen mit Auflage nicht in Frage: „Für mich ist das keine Option.“ Die Moosacherin fühlt sich nicht nur zu jung dafür, sie misst sich auch mit der Jugend, nimmt seit dem vergangenen Sommer am Training des Gaukader-Nachwuchses teil. „Das macht Spaß“, gesteht Ingrid Scholze, „ich habe mich von Anfang an gut angenommen und akzeptiert gefühlt“.

Bayerische Meisterschaft ist das Ziel

Auch mit ihren 70 Jahren sprüht die Moosacherin vor Ehrgeiz. Ihr Ziel: „Ich würde ganz gerne auf die Oberbayerischen und Bayerische fahren, wenn man Hochbrück (Olympia-Anlage und Austragungsort der Meisterschaften – Anm. d. Red.) vor der Haustüre hat.“

Fürs Training reserviert Ingrid Scholze ein bis zweimal Zeit pro Woche. „Da nehme ich mir nichts anderes vor.“ Nicht nur, um sich fit zu halten, sondern auch, um den Austausch mit Gleichgesinnten verschiedener Altersklassen zu genießen. „Das Gesellige gehört einfach dazu.“ Und das habe ihr während des Lockdowns sehr gefehlt. „Ich lebe alleine“, sagt die rüstige Rentnerin, „da hat man einfach weniger Kontakt. Langweilig wurde es ihr dennoch nicht. Dafür habe „Rocky“, ihr Schäferhund-Mix, gesorgt. „Der hält mich auf Trab“, sagt sie lachend. „Mit ihm bin ich stundenlang unterwegs.“ Sogar noch länger, als sie Zeit am Schießstand verbringt.