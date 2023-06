KG Aibling/Grafing: Aufsteiger stürzt Titelverteidiger

Der entscheidende Wurf, um den amtierenden Meister vorerst von der Tabellenspitze zu stoßen, gelang Kevin Miller (blau) in seinem Rückrunden-Match. © verein

KG Aibling/Grafing besiegt Rekordmeister-Reserve aus Abensbach mit 13:7 in der Judo-Bayernliga.

Grafing – Den heiß ersehnte Showdown in der höchsten bayerischen Judo-Liga wollten sich viele Kampfsportfans aus der Region nicht entgehen lassen. Mehrere Reihen stark scharten sich die Zuschauer in der Grafinger Jahnsporthalle um den gelb-blauen Kampfplatz, auf dem die Kampfgemeinschaft Aibling/Grafing die zweite Mannschaft des Deutschen Rekordmeisters aus Abensberg empfing.

Beide Teams traten ungeschlagen zum Bayernliga-Gipfeltreffen an: Abensberg hatte zuvor drei Siege, die KG Aibling/Grafing als Aufsteiger zwei Siege und ein Unentschieden verbuchen können. Im ersten Kampf setzte sich Daniel Messelberger in der Gewichtsklasse +90 kg mit einer tollen Aushebetechnik gegen seinen Abensberger Kontrahenten durch und sicherte damit den ersten Punkt für die KG. Im zweiten Kampf dieser Klasse baute Till Goldhammer die Führung für den Gastgeber aus.

Nun im Leichtgewicht angekommen, sicherte Ian Störmer (-66 kg) den 3:0-Vorsprung. Im zweiten Leichtegwichtskampf gelang es Lukas Bauer gegen seinen sehr erfahrenen Gegner allerdings nicht, für die 4:0-Führung zu sorgen.

In der Gewichtsklasse bis 81 kg kam es zu einem spannenden wie ausgeglichenen Duell zwischen David Kuttalek und Matthias Tuscher von Abensberg II, an dessen Ende sich Kuttalek knapp geschlagen geben musste – nur noch 3:2 aus Gastgeber-Sicht. Umso wichtiger, dass Eduard von Briesen in der gleichen Klasse anschließend auf 4:2 erhöhte.

Doch selbst nach dem 5:2 durch den formstarken Kevin Miller (-73 kg) gab Abensberg II nicht auf: Fabian Papitschko rang den KG-Vertreter Lukas Kuttalek nieder und holte damit den dritten Punkt für die Niederbayern. Noch enger wurde es, als Valentin Larasser (-90 kg) sein Match bereits nach kurzer Kampfzeit aufgrund einer Bestrafung verlor – 5:4.

Im letzten Kampf der Hinrunde sollte also Philipp Ampletzer gegen den erfahrenen Ludwig Igl die Grafinger Führung am Leben halten. Hochkonzentriert agierte Ampletzer in einem ausgeglichenen Kampf bis in die Verlängerung, den sogenannten Golden Score. Mit letzter Kraft konnte der Grafinger seinem Kontrahenten durch einen wunderschönen Selbstfallwurf eine kleine Wertung abluchsen und schickte die Gastgeber mit einem mental wichtigen 6:4-Vorsprung in die Pause.

Nun waren die KG-Coaches Robert Buendowski und Valentin Larasser gefordert und mussten die Aufstellung für den zweiten Durchgang gut abstimmen. Aufgrund der knappen Führung und der Wichtigkeit des Matsches wurden letztlich keine Kämpfer getauscht. Getreu dem Motto: „Never change a winning team.“

In der Rückrunde lief es sodann für die KG Aibling/Grafing wie am Schnürchen. Durch gewonnene Kämpfen von Messelberger, Goldhammer und Störmer wurde die Führung komfortabel auf 9:3 ausgebaut. Fast gelang auch noch Geburtstagskind Lukas Bauer ein Coup, doch er unterlag ganz knapp im Golden Score gegen den Bundesligakämpfer Daniel Scheller. In der Gewichtsklasse bis 81 kg revanchierte sich dafür David Kuttalek mit einem Sieg.

Eduard von Briesen verlor daraufhin jedoch seinen zweiten Kampf. Daraufhin lief es in der Klasse bis 73 kg dann wieder hervorragend für die Kampfgemeinschaft. Kevin Miller holte sehenswert den entscheidenden Punkt für den Gesamtsieg und Lukas Kuttalek tat seinem großen Bruder gleich, indem er seinen zweiten Kampf ebenfalls gewann.

Nach Valentin Larassers Sieg und Ampletzers Abschlussniederlage war es amtlich: Der amtierende Bayernligameister Abensberg II ist vorerst entthront. Und die Kampfgemeinschaft Aibling/ Grafing übernimmt mit dem 13:7-Heimsieg die Tabellenführung.

Den nun einen Punkt Vorsprung will die KG auch im nächsten Heimwettkampf verteidigen. Am Samstag, 17 Juni, ist ab 16 Uhr die SG Eltmann in der Bärenstadt zu Gast. bj/ez