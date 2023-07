Kirchseeons Landesliga-Triathleten verpassen Aufstieg knapp

Daumen hoch von Simon Piwowarsky für die erste Landesligasaison mit seinem neuen ATSV-Team. © ATSV

Triathlon-Quartett des ATSV Kirchseeon wird Landesliga-Vierter am Ende ihrer Premierensaison.

Kirchseeon – Ihr viertes und letztes Saisonrennen in der Landesliga Süd bestritten die Triathleten des ATSV Kirchseeon in Riederau am Ammersee. Dort standen für Martin Topf, Florian Herold, Kilian Möchel und Simon Piwowarsky im Rahmen des Sprintwettkampfes 800 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen auf dem Plan. Mit einer Ausnahme: Auf der Radstrecke galt Windschattenfreigabe. Und eben diese führte letztlich zum vergleichsweise schlechten Tagesergebnis (Platz sieben) und dem damit verpassten Aufstieg.

„Dadurch, dass es bei uns im Schwimmen noch ordentlich Luft nach oben gibt, haben wir die schnellen Radgruppen an der Front verpasst, mussten uns im mittleren Teil des Feldes einreihen und konnten aufgrund der Gruppenbildung kaum Boden auf die Spitze gutmachen“, schilderte Teamsprecher Florian Herold. Davon wurde auch der Wechsel auf die Laufstrecke beeinflusst, die wiederholt in dieser Saison „einer chaotischen Streckenführung glich“. Über Erdhügel ging es teils querfeldein mit ständigen Richtungswechseln gen Ziel. „Dort mussten wir uns mit P14, 31 und 35 zufrieden geben“, haderte Herold noch mehr mit Rang vier in der finalen Landesliga-Teamwertung, wodurch man den anvisierten Bayernligaaufstieg nur knapp verpasste. Dennoch überwiege die Freude, die allererste Wettkampfsaison mit einem durchaus respektablen Gesamtergebnis abschließen zu können.

„Wir haben viel gelernt, einige Hürden gemeistert und uns gut weiterentwickelt“, richtet Herold bereits den Blick nach vorne: „Wir werden nächstes Jahr genauso motiviert, besser organisiert und trainiert sein und mit neuen Rennanzügen wieder an der Startlinie stehen.“ Und nur einem Ziel im Kopf: Aufstieg in die Bayernliga. bj/ez