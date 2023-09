EHCK-U20: Aufstiegshelden ohne Abstiegssorgen

Neuer Schlagmann: Sebastian Becker (stehend) gibt gemeinsam mit Bob Wren den Takt für die U20 vor. © rossmann

Die U20-Junioren des EHC Klostersee peilen nach ihrem sensationellen Aufstieg eine Top-Vier-Platzierung in der DNL III Südstaffel an. Abstiegssorgen müssen sich die Grafinger nicht machen und starten am Samstag und Sonntag gegen Selb.

Grafing – Vor fünfeinhalb Monaten wurde der Aufstieg nach dem davor eingefahrenen Bayerischen Meistertitel perfekt gemacht – wie es der Zufall wollte mit einem Auswärtssieg beim EHC Freiburg in der Echte-Helden-Arena, wie die dortige Eishalle heißt. Ein knappes halbes Jahr später gehen die Aufstiegshelden der U20-Mannschaft des EHC Klostersee nun eine Ligaetage höher ihre neue Aufgabe an. In der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) Division III Süd steht für die Grafinger Junioren der Saisonstart 2023/24 an.

Zum Auftakt empfängt die EHC-U20 die gleichaltrige Vertretung des VER Selb gleich doppelt in der heimischen Wildbräu-Arena, am Samstagabend um 17 Uhr und am Sonntagmorgen um 11.15 Uhr. Des Weiteren treffen die rot-weißen Talente auf den Deggendorfer SC, EC Peiting, EV Ravensburg, HC Landsberg Riverkings, 1. EV Weiden und den Mannheimer ERC.

35 Pflichtspiele in der regulären Saison

Angesetzt ist die reguläre Saison vom Deutschen Eishockeybund (DEB) als Zweieinhalbfach-Runde, das heißt jede Paarung geht bis Mitte Februar 2024 fünf Mal über die Bühne (35 Pflichtspiele je Mannschaft). Nachdem der Verband den Abstieg für die kommende Saison ausgesetzt hat, geht es danach direkt mit den Playoffs aller acht Teams weiter.

Die in der Hauptrunde erreichte Platzierung ist Ausgangspunkt für die K.o.-Serien von Viertelfinale bis Finale (alle im Modus „Best of three“). Zunächst Heimrecht haben in der ersten Playoff-Runde die Teams auf den Abschlussplätzen eins bis vier, anschließend die jeweils besser platziert gewesenen.

Die Aussetzung des Abstiegs nehme gewaltig Druck vom Kessel, sagt EHC-Nachwuchsleiter Martin Sauter. „Gerade für uns als Liga-Neuling ist das nicht schlecht.“ Das ursprünglich ausgegebene Ziel Klassenerhalt ist damit obsolet. Einer damit möglich „chilligen“ Spielrunde erteilte Sebastian Becker, der die EHC-U20 zusammen mit Co-Trainer Bob Wren als Headcoach führen wird, aber eine klare Absage.

Abstieg wurde vom DEB ausgesetzt

Der vor ein paar Wochen zu den Klosterseern gestoßene hauptamtliche Nachwuchstrainer will mit seiner Truppe möglichst hoch hinaus: „Wir schielen auf Rang vier, also Heimrecht in der ersten Playoff-Runde. Ob das realistisch ist, werden wir sehen, wenn wir einige Spieltage hinter uns gebracht haben.“ Die werden trotz „viel Wille und Ehrgeiz“ auch notwendig sein, damit sich das auf vielen Positionen neuformierte Team finden und zusammenwachsen kann.

Viele aus der letztjährigen Meister-Truppe wechselten altersbedingt in den Seniorenbereich, dafür sind Talente aus der EHC-U17 und auch auswärtige Zugänge zu integrieren. Allein aus Rosenheim wechselten fünf Spieler zur Klosterseer U20; zwei davon Rückkehrer, die an diesem Wochenende ihre ersten Schritte im Eishockeytrikot in Grafing absolvieren werden. ele

Der U20-Kader des EHC:

Torhüter: Miriam Siebert (Rückennummer 30); Tobias Schnabl (31); Daniel Arendas (77); Sebastian Lehner (90).

Verteidiger: William Izak (4); Kilian Jöbstl (6); David Stiller (15); Emilia Lier (18); Jonas Singer (22); Patrick Kerndl (95); Moritz Werzinger (98).

Stürmer: Nathan-Julius Hoffmann (9); David Groh (10); Florian Stinauer (11); Gabriel Dobis (12); Samuel Ruß (13); Ferdinand Löchle (14); Melvyn Hermann (17); Teo Herpich (24); Patrick Ziegler (64); Balint Kondor (86); Sebastian Kosmann (87); Paul Hecker (96).