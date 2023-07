Auftaktrennen offenbaren Wittenbecks großes Potenzial

Im Servicepark nimmt der Emmeringer Rallyepilot Johannes Wittenbeck jedes Detail seines elektrischen Rennwagens genau unter die Lupe. © opel

Beim Opel Electric Rally Cup gelingen Johannes Wittenbeck aus Emmering die ersten Platzierungen in den Top-Ten.

Emmering – Der zweite und dritte Saisonlauf um den ADAC Opel Electric Rally Cup führte das Rallye-Team um Johannes Wittenbeck und Christian Koke in die Schweiz und nach Frankreich. Bei beiden Rennen visierten der 25-jährige Wittenbeck aus Emmering und sein Co-Pilot Koke aus Regensburg (27) einen Platz unter den Top-Ten an, um sich im Gesamtklassement weiter nach vorne zu arbeiten.

Zuerst fiel der Startschuss bei der Rallye du Chablais in der französischen Schweiz. Nur ein Team fehlte in der Startaufstellung: Die Franzosen Terrence Callea und Enzo Mahinc bekamen ihr Fahrzeug nach einem Unfall auf den Portes de Culet nicht rechtzeitig, mit nur zehn Tagen zwischen den beiden Meisterschaftsläufen, wieder fahrbereit. Fahrer Callea erholte sich zudem noch von den Verletzungen des Unfalls.

Nach Plan lief es derweil für das bayerische Rallye-Duo. Schon bei ihrem zweiten Einsatz bei der Rallye du Chablais schafften die beiden auf der letzten Wertungsprüfung Rang zehn und damit ihr Tagesziel. „Unser Ziel war es, bei den ersten beiden Rennen in die Top-Ten zu fahren. Das konnten wir genau so am Genfer See umsetzen“, berichtete Johannes Wittenbeck zufrieden.

Der Sprung von einem süddeutschen Cup-Wettbewerb in eine internationale Profimeisterschaft sei für sie enorm, unterstrich der Emmeringer den Stellenwert dieser Platzierung. Das Durchschnittsalter im Opel Cup liege bei 23 Jahren und alle Teilnehmer würden dasselbe Ziel verfolgen: einen Werksvertrag mit Opel zu erhalten und damit die Eintrittskarte zur Europameisterschaft.

Die ersten drei Rallyes waren definitiv schwierig, aber die letzten beiden Jahre haben mir viel Vertrauen in die fahrerischen Fähigkeiten von Johannes gegeben.

Einen weiteren Schritt in Richtung dieses Fernziels machten Wittenbeck/Koke kurz darauf beim drittem Saisonlauf, bei der Rallye Vosges Grand Est in Frankreich. Mit einem Wetterbericht, der nur trockene Bedingungen versprach, startete das chargebyte Wittenbeck e-Rally Team zu den ersten Wertungsprüfungen. Doch schnell wurde ihnen klar, dass auch hier neue und ungewohnte Herausforderungen auf das Duo warteten.

„Hier in Frankreich ist es möglich, sehr viele Kurven zu schneiden. Und bei über 100 Fahrzeugen, die vor einem starten, kann man sich ausdenken, wie viel Schotter dann auf den Straßen liegt.“, erklärte der Emmeringer Wittenbeck. Der harte Schotter beim Schneiden der Kurven bedeutete außerdem eine harte Belastung für die Reifen. Gleich zwei kaputte Reifen machten dem bayerischen Rallyeteam Schwierigkeiten auf der sechsten und siebten Wertungsprüfung. Doch sie hatten Glück und konnten ohne einen größeren Reifenschaden beide Wertungsprüfungen beenden.

Das Vertrauen in die Reifen konnten sie sich ebenfalls von Prüfung zu Prüfung erarbeiten, erläuterte Wittenbeck später. Am ersten Renntag noch außerhalb der Top-Ten unterwegs, gelang es Wittenbeck/Koke tags darauf mit Rang acht, bereits zum zweiten Mal eine Platzierung unter den besten zehn Teams herauszufahren. „Samstagabend war ich überhaupt nicht zufrieden mit unseren Zeiten“, gestand Johannes Wittenbeck im Nachgang. „Aber wir haben uns davon nicht ablenken lassen. Wir müssen eben noch viel lernen. Und Sonntag haben wir uns schon deutlich besser gefühlt.“

Am Ende bedeutete dies für das Team einen zufriedenstellenden Platz sieben unter 13 baugleichen Fahrzeugen bei der Rallye Vosges Grand Est. Sieger wurde der Schwede Calle Carlberg, vor dem deutschen, die Meisterschaft derzeit anführenden, Max Reiter und dem Österreicher Luca Pröglhof.

Fünf weitere Läufe stehen noch auf dem Plan des ADAC Opel Electric Rally Cup. „Die ersten drei Rallyes waren definitiv schwierig, aber die letzten beiden Jahre haben mir viel Vertrauen in die fahrerischen Fähigkeiten von Johannes gegeben. Und man sieht anhand der letzten Rallye, wie hoch das Potenzial noch ist. Darauf kann man gut aufbauen“, blickt Christian Koke zufrieden auf die drei Auftaktrennen zurück. Weiter geht‘s für das bayerische Duo bei der Rallye Weiz in Österreich. ez/bj