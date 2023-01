Shorttrack: Klosterseer Aufwärmphase für WM-Quali

Von: Olaf Heid

Viele Trainingsrunden spulen Juniorin Katharina Ulrich und ihre Vereinskollegen derzeit ab. Foto: verein © verein

Einer der ersten Höhepunkte der Shorttrack-Saison wirft seine Schatten voraus. Am kommenden Wochenende, 7./8. Januar, finden in Dresden die offenen Deutschen Meisterschaften der Damen und Herren statt. Aufs Eis gehen werden in der Sachsenmetropole dabei im Feld der Erwachsenen drei jugendliche Starter des EHC Klostersee.

Grafing – Dies sind zum einen Nationalkader-Läuferin Katharina Ulrich (17) sowie die Geschwister Katharine (17) und Jonathan Röskenbleck (16), zwei Klosterseer Neuzugänge aus München. Das Trio hatte im Vorfeld die Qualifikationszeiten erreicht und will dort Erfahrung sammeln. Am Freitag reist der kleine EHC-Tross nach Dresden.

Alina Gzuk (14) ist beim Wettkampf am Bundesstützpunkt in der Joynext-Arena diesmal nicht dabei. Die 14-Jährige war bis vor kurzem eine Kandidatin für das Europäische Olympische Jugend-Festival (EYOF), doch die Konkurrenz aus Dresden und Rostock war für die jüngste Teilnehmerin bei den Ausscheidungsrennen letztlich zu stark. Sie liegt in der Warteliste nun auf Rang zwei und würde nur nachrutschen, wenn zwei Läuferinnen ausfallen würden.

Dahingegen ereilte EHC-Abteilungsleiterin Renate Ulrich der Anruf des nationalen Verbands DESG: „Ich darf Ende Januar wieder als Trainerin für die deutsche Mannschaft in Italien dabei sein“, freute sich die Klosterseer Cheftrainerin.

Aufgrund der nahenden DM ist Ulrich seit Jahresbeginn mit ihrem Trainerteam bereits wieder im Einsatz. „Wir halten einen Lehrgang ab“, erläuterte die Chefin der Grafinger Eisflitzer. Neben Fitnesseinheiten in der Turnhalle sind auch vermehrt Eiszeiten im Stadion vorgesehen. In diesem internen Training sollen die Shorttracker – auch die jüngeren Läufer sind im Hinblick auf die Junioren-DM und die bayerischen Titelkämpfe dabei – in Topform gebracht werden.

Dies gilt besonders für Ulrichs Tochter Katharina, die bereits über die DM hinausschaut. Die 17-Jährige bleibt zusammen mit Jonathan Röskenbleck im Anschluss in der Elbmetropole und bestreitet dort auf Einladung der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) den nächsten Lehrgang. Bei diesem werden die Startplätze für die Junioren-Weltmeisterschaften Ende Januar, ebenfalls in Dresden, ausgefahren.