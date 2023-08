Darts in Zorneding: Aus der Kneipe in den Sportverein

Von: Helena Grillenberger

„De Zornedinga Bulls“: (v.l.) Bernhardt Eisner, Horst Hofmann und Vereinsvorstand Erwin Rett heißen interessierte Dartsspieler jederzeit willkommen. © stefan rossmann

Die neue Darts-Abteilung beim TSV Zorneding ist ein Unikum zwischen Freilassing und München und lockt Pfeilsportler altersunabhängig mit „Ruhe und Gaudi“ an.

Zorneding – Darts, oder süddeutsch Spickern: Das sind verrauchte Kneipen und viel Alkohol. Aber nicht in Zorneding. „Ich will, dass hier jeder Spaß hat und sich wohlfühlt“, sagt Bernhardt Eisner (54), der die Darts-Abteilung des TSV Zorneding im Oktober vergangenen Jahres ins Leben gerufen hat.

Hinter ihm stehen die beiden Dartsautomaten, die der Verein seitdem gekauft hat, dazwischen hängt das Logo von „De Zornedinga Bulls“, das die Mitglieder gemeinsam entworfen haben und das schließlich von Mitglied Horst Hofmann umgesetzt wurde. Ein Stier mit ausgestreckter Faust, umgeben von Flammen. Fünf Männer und drei Frauen, die sich regelmäßig zum Training treffen, zählt die Abteilung mitlerweile. Vier davon seien ehemalige Vereinsspieler, erklärt Eisner. „Die haben zehn, 15 Jahre gespielt. Denen ist die Problematik der Wirtschaftsvereine bekannt.“ Wer bei ihm spielen will, betont der Abteilungsleiter, müsse gewisse Kriterien erfüllen. Das Kneipenfeeling wolle er auf keinen Fall.

Das habe zwei Gründe: Zum einen fühle er sich dem Verein gegenüber verpflichtet. Darts-Spieler, die beispielsweise immer wieder durch ihren Alkoholkonsum auffallen, werfen ein schlechtes Licht auf den gesamten Verein. Zum anderen trage es einfach zum allgemeinen Wohlbefinden bei, wenn erhöhter Alkoholgenuss keinen Platz beim Sport habe. Niemand sagt was gegen ein, zwei Bier, betont der Abteilungsleiter. Aber wenn die Leute so betrunken sind, dass sie vielleicht aggressiv werden, oder man sie an der Wurflinie stützen müsse, „da hat keiner was davon“, kommentiert Hofmann. „Dafür sind wir alle zu alt.“

Dem kann sich Erwin Rett, Vorsitzender des TSV, nur anschließen. Eigentlich ist er kein Darts-Spieler. Weil er heute aber da ist, darf er gleich mitmachen beim Training. Und geht direkt in Führung.

„Wir sind immer bemüht, Neues aufzubauen und auszuprobieren“, erklärt er. Wenn es mit dem Erwachsenensport gut läuft, sei durchaus auch eine Jugendmannschaft denkbar. Noch richtet sich das Angebot aber nur an über 18-Jährige, da für den Jugendsport gesonderte Lizenzen erforderlich wären.

Viel Überzeugungskraft habe es nicht gebraucht, sagt Eisner, um den Vorstand zu einer Darts-Abteilung zu überreden. Und die Darts-Abteilung macht den TSV Zorneding zu einem kleinen Unikum: Zwischen Freilassing und München gibt es keinen zweiten Allgemeinen Sportverein, der das Spickern anbietet. Und dass die Zornedinger keinen exklusiven Darts-Raum anbieten können, sondern sich momentan den Raum teilen müssen, kommentieren die ehemaligen Wirtschaftsvereinsmitlglieder simpel: „Wir haben schon schlechter trainiert.“

Den richtigen Abwurfwinkel eines Dartpfeils demonstriert TSV-Abteilungsleiter Bernhardt Eisner. © stefan rossmann

Und es geht lustig zu beim gemeinsamen Training. Es wird gelacht, derbleckt, blöd dahergeredet und gefrotzelt. „Das gehört dazu“, sagt Eisner. Im Ligasport gehe es krasser zu, zum Teil auch unter der Gürtellinie. „Aber das Untereinander ist einfach wichtig. Darten ist ein wahnsinns Teamsport.“ Beim Fußball könne man einen Spieler ausgleichen. Beim Darts komme es auf jeden an.

Am zweiten Automaten liefern sich Kati Berchtold-Linhart und Dominik Holzner gerade eine Endlos-Partie. Im Double Ring müssen sie beenden: Die eine noch zwei Punkte, der andere neun.

„Wir hören einfach den Ton so gern“, nimmt Holzner ironisch Bezug auf die mitleidige, elektronische Melodie, die ertönt, wenn zu viele Punkte geworfen werden. „Wenigstens stimmt die Richtung, in die wir werfen“, kommentiert Berchtold-Linhart.

114 Euro koste die Mitgliedschaft beim TSV pro Jahr. In Kneipen-Vereinen zahlt man für jedes Spiel in den Automaten ein.

„Das Schöne an dem Sport“, sagt Hofmann, „ist: Klar, du musst üben, bis du Erfolge siehst. Aber wenn du da hinkommst, macht’s richtig Spaß!“ Bis man erste Trainingserfolge sehen könne, brauche man allerdings eine wahnsinns Geduld, so Eisner. „Ich sehe mich da weniger als Trainer, sondern als jemand, der die Leute dazu holt und mit Freude und Spaß dabei hält.“

„Der macht aus jedem ’nen Profi!“, hält Holzner dagegen. „Wirklich! Ich hab als kleiner Junge das letzte Mal gespielt.“ Darts ist ein kostengünstiger Sport. Sowohl von der Ausrüstung her, als auch vom Mitgliedsbeitrag: 114 Euro koste die Mitgliedschaft beim TSV pro Jahr. In Kneipen-Vereinen zahle man da vielleicht weniger, aber, merkt Eisner an: Da müsse auch für jedes Spiel Geld in den Automaten geworfen werden. Wo man am Ende mehr zahle – „die Rechnung ist ganz einfach.“

Geeignet sei der Sport grundsätzlich für jeden. Eine gute Hand-Augen-Koordination brauche es zwar, erklärt Eisner, aber das Alter spiele keine Rolle. Im Gegenteil: „Im Alter hat man mehr die Ruhe für den Sport“, teilt der Abteilungsleiter seine Erfahrung. Auch die Ausdauer und Frusttoleranz sei bei älteren Herrschaften und Damen wesentlich höher, fügt Hofmann hinzu. „Wir machen das mit Ruhe und Gaudi“, erklärt Eisner. „Das ist das wichtigste.“

Training: Immer montags von 19 bis 22 Uhr; Am Sportpark 4 in Zorneding.