WSV Glonn: Ski-Abteilung plant Professionalisierung

Von: Olaf Heid

Die Skitrainer und ihre professionelle Ausbildung sind ein wesentlicher Projektschwerpunkt der Glonner „Vision 2025“. © WSV Glonn

WSV Glonn: Ski-Abteilung will sich mit Sponsorenhilfe professionalisieren und plant Sozialbau.

Glonn – Im Pandemie-Sommer 2020 war in der Abteilung „Ski Alpin“ des WSV Glonn Zeit für Idealismus. In mehreren Kleingruppen wurde versucht, Leitgedanken, Erwartungen und Vorstellungen zur Beantwortung der sportlichen sowie sozio-kulturellen Identitätsfrage zusammen zu tragen: Wofür wollen wir als Sparte und Wintersportverein in Glonn konkret stehen? Das Ergebnis dieser Grundsatzdebatten wurde in einem sieben Punkte umfassenden Aktionsplan festgehalten und auf „Vision 2025“ getauft.

Zweieinhalb Jahre später ziehen die treibenden Kräfte hinter dieser Vision an einem kalten Winterabend in den Räumlichkeiten der WSV-Sportwelt eine erste Zwischenbilanz. Dass den acht langjährigen WSVlern, die an zwei großen Holztischen mit der Ebersberger Zeitung zusammensitzen, nicht nur das Vereinsleben, sondern vor allem dessen Perspektive und Zukunftsfähigkeit am Herzen liegt, wird bereits in den ersten Dialogen deutlich.

Wir wollen nach vorne schauen, wie groß der Abstand zu den Führenden ist und diesen verkleinern.

„Der Skisport hat sich in den letzten Jahren im Nachwuchsbereich immens professionalisiert“, hebt Reiner Prechtl hervor. Als Leiter der Alpin-Sparte habe es ihn in diesem Punkt schon viele Jahre in den Fingern gejuckt. Als Mitglied im Skiverband München (SVM) belegten die Glonner Nachwuchsfahrer in der zurückliegenden Verbandsserie hinter den beiden großen Vereinen SC Starnberg und WSV München in der Vereinswertung einen starken dritten Platz. Diesen Rang will man nun dauerhaft festigen.

„Wir wollen nach vorne schauen, wie groß der Abstand zu den Führenden ist und diesen verkleinern“, komme der WSV laut Prechtl dafür aber nicht umhin, den Sport professioneller aufzustellen. Beispielsweise durch die Ausbildung von hauptamtlichen Trainern.

Nur habe man immer wieder feststellen müssen, dass es für einen nachhaltig erfolgreichen Ansatz der Leistungsorientierung bestimmte Infrastrukturen braucht, die in der gut 5000 Einwohner großen Marktgemeinde erst aufgebaut werden müssten. Immer mit Betonung darauf, dass das Breitensportangebot des WSV fortbestehen werde, „müssen wir für eine klare Leistungsorientierung aber externe Trainer ansprechen“, sagt Prechtl. Sein Credo: „Das individuelle Talent bringt nur als Teil eines sozialen Vereinslebens den Erfolg.“

Durch Lea Schindlers DSV-Verbundstudium wird WSV Glonn zum Ausbildungsbetrieb für professionelle Skitrainer

Stellt sich für junge, motivierte Trainertalente wie die ehemalige aktive Skirennläuferin Lea Schindler bislang nur die essenzielle Frage: Wie viele Kilometer bin ich bereit, selbst dafür zu investieren? „Also ich pendle aktuell jede Woche dreimal aus München mit dem alten Auto meiner Oma hierher“, erklärt die 21-jährige Biologiestudentin, die bislang vergeblich den Immobilienmarkt in Glonn und Umgebung nach verfügbaren, und vor allem halbwegs bezahlbaren Wohnmöglichkeiten durchforste.

Trotzdem habe sie nicht zweimal überlegt, als ihr Reiner Prechtl und Vereinsvorsitzender Sepp Axenböck vergangenen Sommer einen Arbeitsvertrag im Rahmen eines Verbundstudiums des Deutschen Skiverbands (DSV) angeboten haben. Dieser dreieinhalbjährige duale Bachelor-Studienansatz beinhaltet für Schindler alle Lizenzabschlüsse im Leistungssport – und macht den WSV Glonn faktisch zum Ausbildungsbetrieb für professionelle Skitrainer. Damit ist ein Kernziel der „Vision 2025“, einen hauptamtlichen Trainer zu beschäftigen, bereits erreicht.

Eine Glonnerin, die Glonner Nachwuchstalente und Trainer mit Leidenschaft und Fachkompetenz auf Erfolgskurs bringt. Genau so stellen sich das die drei Unternehmer, Rudi und Christoph Schwaiger (Fa. Hans Brunner) sowie Franz Kellner (Fa. Obermaier Moden) vor, die als langjährige Sponsoren (und natürlich WSV-Mitglieder) ebenfalls mit am Tisch sitzen. „Seit über 20 Jahren führe ich mit dem Sepp immer wieder Gespräche darüber, dass man in unserer Gesellschaft generell noch viel mehr für den Kinder- und Jugendsport anbieten und diesen fördern müsste“, umreißt Franz Kellner seinen „persönlichen Antrieb.“

Wir wollen diesen Kreis des Nicht-möglich-Machens jetzt durchbrechen.

Seine Unzufriedenheit darüber, wie stiefmütterlich oftmals wichtige (Bau-) Projekte zur Nachwuchssportförderung behandelt würden, macht der Glonner Familienvater und Unternehmer am Dauerthema Hallenbau in Glonn anschaulich. Seit etlichen Jahren würde dieser dringend benötigte Trainingsraum aus verschiedensten Gründen auf die lange Bank geschoben.

„Für mich ist das ein Kreislauf: Neue Halle, Trainer und finanzielle Möglichkeiten. Und in unserem kleinen Wirkungskreis wollen wir, als zwei Glonner Unternehmerfamilien mit den nötigen finanziellen Mitteln, diesen Kreis des Nicht-möglich-Machens jetzt durchbrechen.“ Zustimmendes Nicken rundum.

WSV-Chef Sepp Axenböck und Reiner Prechtl sind sich schon länger darüber einig, „dass wir die Unterstützung lokaler Unternehmen brauchen“, will man die „Vision 2025“ zu einem noch konkreteren „Projekt 2025“ transformieren. Langfristig schwebt dem Sponsoren-Team vor, auf bereits von ihnen erworbenen Grundstücksflächen bezahlbaren/geförderten Wohnraum für Trainer, Sportler oder auch Glonner allgemein zu bauen. „Wir wollen den Sport voranbringen und gleichzeitig einen Mehrwert für die Gemeinde schaffen“, sagt Christoph Schwaiger.

Sprich: einerseits die Tradition guter Glonner Skifahrer, zu deren bekanntesten Vertretern seit 1974 die aktiven WSV-Trainer Sylvester Neidhard und Maxi Pupp zählen, auf das nächste Level heben. Und andererseits „im Glonner Gedanken eines Bau-Sozialprojekts Menschen, die etwas für den Ort geleistet haben, wie Feuerwehrleute, etwas zurück zu geben“, so Franz Kellner. Er erhoffe sich vom finanziellen Engagement gemeinsam mit den Schwaigers „eine Signalwirkung und Motivation in der Außendarstellung für andere Standorte.“

Gesprächsrunde: (von links) WSV-Vorstand Sepp Axenböck, Reiner Prechtl (Beisitzer und verantwortlich für die Außendarstellung), Pressesprecherin Eva Schindler, Finanzvorstand Michael Israel, Headcoach Lea Schindler sowie die langjährigen Mitglieder und Sponsoren Rudi Schwaiger, Franz Kellner und Christoph Schwaiger mit EZ-Redakteur Olaf Heid. © Julian Betzl

WSV-Cheftrainerin Lea Schindler. © Privat

Skikurs WSV Glonn. © WSV Glonn