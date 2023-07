EHC-Gewächs Julius Sumpf: Aus Salzburg nach New Brunswick

Als Kapitän und Führungsspieler wurde der Ebersberger Julius Sumpf (18) bei der U18-Weltmeisterschaft als bester deutscher Stürmer ausgezeichnet. © IIHF

Aus der Talentschmiede des EHC Klostersee bis in die National Hockey League (NHL)? Diesem Traum ist der Ebersberger U18-Juniorennationalspieler Julius Sumpf jetzt einen großen Schritt näher gekommen. Das 18-jährige Sturmtalent wurde von den Moncton Wildcats in eine der drei Top-Juniorenligen Kanadas gedraftet.

Grafing – Vor vier Jahren ist Julius Sumpf aus der Nachwuchsabteilung des EHC Klostersee in die Red Bull Hockey Academy nach Salzburg gewechselt, um dort auf höchstem Niveau gefordert und gefördert zu werden. Nun steht dem 18-jährigen Stürmertalent der Grafinger Rot-Weißen der nächste Karriereschritt bevor.

Zu Wochenbeginn vermeldeten die Moncton Wildcats aus der kanadischen Provinz New Brunswick, den Angreifer unter Vertrag genommen zu haben. Das Team aus der größten Stadt der Atlantikprovinz an der Ostküste Kanadas ist in der Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL) beheimatet. Das ist eine der drei kanadischen Top-Juniorenligen, die zusammen die Canadian Hockey League (CHL) bilden und jährlich den Memorial Cup ausspielen, die höchstwertige Trophäe und offizielle kanadische Juniorenmeisterschaft im Eishockey.

„Natürlich sind wir alle beim EHC sehr stolz auf Julius und wünschen ihm alles Gute, eine schnelle Eingewöhnung in neuer Umgebung und vor allem eine verletzungsfreie Zeit“, sagte Dominik Quinlan, der Sportliche Leiter des EHC.

Zehn Tore und 14 Assists in 34 Einsätzen seiner Premiere-Saison bei den Senioren

An die Hockey Academy wechselte der Linksschütze Sumpf nachdem er in Reihen der Klosterseer U15 in der Bayernliga richtig unterfordert gewesen war und sein Talent mit 48 Toren und 40 Assists in 24 Pflichtspielen nachhaltig unter Beweis gestellt hatte. In der vergangenen Saison stand der deutsche U18-Nationalspieler, bei der zurückliegenden Weltmeisterschaft mit dem „A“ als einer der Kapitäne auf der Brust spielend und als bester deutscher Stürmer des Turniers ausgezeichnet, überwiegend für die EC Red Bull Hockey Juniors in der Alps Hockey League (AHL) auf dem Eis.

Zur Einordnung: Einer der Gegner dort war der HC Unterland Cavaliers aus den Südtiroler Orten Neumarkt und Auer, in den letzten beiden Jahren jeweils Vorbereitungsgegner der Klosterseer Bayernliga- beziehungsweise Oberligamannschaft gewesen. Zehn Tore und 14 Assists in 34 Einsätzen seiner Premiere-Saison bei den Senioren waren gute Werte für Sumpf und bestimmt auch ein Argument für die Scouts der Moncton Wildcats beim CHL Import Draft, bei dem die Klubs ihr Wahlrecht für nicht in Nordamerika aktive Eishockeytalente bis 20 Jahre ausüben.

Im August, mit dem Start der Vorbereitung, wird der junge Ebersberger nach Kanada übersiedeln. Derzeit weilt Sumpf bereits in Übersee, allerdings viel weiter westlich, im amerikanischen Denver. Auf Einladung der dort ansässigen Colorado Avalanche verbringt der junge Angreifer eine Trainingswoche mit Schwerpunkt Skills beim Development Camp des Klubs aus der National Hockey League (NHL), der zuletzt 2022 den Stanley Cup gewonnen hat. ele