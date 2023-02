Ausgleichende Gerechtigkeit: EHC Klostersee revanchiert sich gegen Memmingen

Gib Faust, Capitano! Das neue Selbstverständnis von Kapitän Raphael Kaefer (Bildmitte) und seinen Teamkollegen bei Heimauftritten kommt auch bei der jungen Anhängerschaft sichtlich gut an. © - stefan rossmann

EHC Klostersee baut seine „Scheune“ mit Schweißarbeit zur Heimfestung um und holt in der Eishockey Oberliga Süd den dritten Heimsieg in Serie.

Grafing – Der EHC Klostersee hat die heimische Wildbräu-Arena in der Eishockey-Oberliga Süd zuletzt zur Festung ausgebaut. Drei Mal nacheinander sind die Grafinger Rot-Weißen zuletzt als Sieger vom Eis gegangen, haben dafür von möglichen neun beachtliche acht Punkte gutgeschrieben bekommen. Gegen die Memmingen Indians setzte sich die Truppe um Kapitän Raphael Kaefer nach davor zwei Dreiern mit 5:4 nach Verlängerung durch.

„Irgendwie auch ausgleichende Gerechtigkeit“, kommentierte nach der abwechslungsreichen und packenden Begegnung ein EHC-Anhänger. Der „Vielfahrer“, also ein auch bei Auswärtsspielen seines Teams häufig in den Eishallen vertretener Fan, spielte damit auf das erste von nun vier Aufeinandertreffen an. Fast auf den Tag genau vor vier Monaten unterlagen die EHCler beim letztjährigen Oberliga-Vizemeister mit 3:4. Das Glück in der Schlussminute lag nach ausgeglichener Partie und spätem Ausgleich auf Seiten der Allgäuer.

Diesmal hatten es wieder insbesondere die letzten Minuten in sich – und Klostersee Nervenstärke sowie den längeren Atem. Den Ausgleich erzwang man 26 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit. In Überzahl mit vollem Risiko, nachdem Torhüter Marinus Schunda für einen zusätzlichen Stürmer auf der Spielerbank Platz genommen hatte. „Es war überfällig, dass wir uns in solch einer Situation auch einmal belohnen“, erklärte Trainer Dominik Quinlan. Bislang hatte der EHC immer das sogenannte Empty Net Goal in das verlassene, eigene Gehäuse kassiert.

Gegen die Indians, die noch in den Kampf um die direkte Playoff-Qualifikation verwickelt sind und dafür jeden Punkt bitter nötig haben, war nach nicht einmal einer Minute Overtime sogar der Zusatzpunkt eingefahren. Was die Gesichter beim Gast noch länger werden ließ. Stinksauer sei er, sagte Daniel Huhn, nach dem „verdienten Erfolg“ des Gegners. Den Auftritt seiner Indianer umschrieb der Memminger Coach als überheblich, nicht bereit und ohne Willen für harte Arbeit. „Mir fehlen ehrlich gesagt die Worte. Klostersee war bissig und wollte den Sieg mehr. Unser eigentlich starkes Powerplay war heute unterirdisch. Talent und Erfahrung hin oder her: Am Ende entscheidet ehrliche, harte Arbeit.“ Das im Spiel versäumte Laufen werde man am (eigentlich freien) Montag bei einem zusätzlichen Training nachholen.

EHC-Headcoach Quinlan hob seinerseits die Import-Angriffsreihe hervor („Die sind dazu da, den Unterschied zu machen und die anderen mitzureißen. Und das war heute wieder so“) und das Penaltykilling: „Wir haben uns einige wirklich unnötige Strafzeiten eingehandelt, in Unterzahl insgesamt aber enorm stark verteidigt. Mit unbedingtem Willen haben wir individuelle Fehler ausgeglichen, die auch zu Gegentoren führten.“

Ein Wahnsinn sei die Moral nach dem späten 3:4 gewesen. „Toll, wie die Jungs sich da noch einmal dagegengestemmt haben und die Sache noch einmal auf unsere Seite ziehen konnten.“

Als exemplarisch für den Verlauf und Ausgang der Partie bezeichnete er eine Situation kurz vor dem Siegtreffer in der Verlängerung: Da setzte ein Memminger Stürmer zum Alleingang an, wurde aber von Lynnden Pastachak noch abgelaufen und fair am Abschluss gehindert. Klostersees Kanadier leitete den Gegenstoß ein und legte für Siegtorschütze Philipp Quinlan das 5:4 auf, der gegen die Indians wie Jordy Stallard doppelt traf. ele