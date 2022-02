Volleyball: Grafing II will Erfolgswelle reiten

Überlegt sich taktische Finessen fürs Heimspiel: Dejan Stankovic (M.), Spielertrainer der Grafing Regionalligisten. © Foto: Stefan Rossmann

Für die Volleyballfans aus der Bärenstadt und Umgebung lassen sich an diesem Sonntag einige gute Gründe finden, um das Regionalliga-Duell der Grafinger Herrenreserve gegen die FTM Schwabing zu besuchen. Erstens könnte die um 17 Uhr startende Partie für TSV-Fans das Vakuum der spielfreien Bundesliga an diesem Spieltag füllen.

Grafing – Zweitens bekommt man das Team um Grafings Spielertrainer Dejan Stankovic erstmals seit drei Monaten wieder in der Jahnsporthalle zu sehen. Und unter Grund Nummer drei lässt sich schließlich die tabellarische Brisanz sowie der sportliche Reiz dieser Begegnung zusammenfassen.

Nachdem beide Kontrahenten mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen ins neue Kalenderjahr gestartet sind, konnten sie sich gegenüber den Abstiegsrängen reichlich Luft im Regionalliga-Tableau verschaffen. Mehr noch: Während Schwabing fünf Zähler einsammelte, gaben die Bärenstädter auf ihren beiden Auswärtsfahrten überhaupt nur einen Satz ab und nehmen nun dank ihres Punkte-Sechserpacks den drittplatzierten Amberg ins Visier (fünf Zähler Vorsprung, zwei Spiele mehr absolviert).

„Eigentlich wollen wir nicht aufsteigen“, meinte TSV-Kapitän Sebastian Held nach dem hochspannend wie hochklassigen 3:1-Auswärtscoup in Dinkelsbühl. „Aber wir wollen und können in entsprechender Tagesform in jeder Besetzung jedes Spiel gewinnen.“ In Dinkelsbühl gelang dies sogar ohne Libero im Sextett. Womöglich mag dieser Euphorie-Import aus Mittelfranken nach einem spielfreien Wochenende teilweise verflogen sein.

Dejan Stankovic muss seine Truppe jedoch nur an das Hinspiel in Schwabing erinnern, um neuen Kampfgeist zu entfachen. Mitte November gingen die Grafinger mit voller Kapelle 0:3 in Schwabing baden. Eine Wiederholung dessen soll mithilfe eines gewissen Momentums und möglichst lautstarker Unterstützung von den Zuschauerrängen in der Jahnsporthalle vermieden werden, damit Grafings Ritt auf der Erfolgswelle in der Regionalliga Süd-Ost möglichst lange weitergeht. JULIAN BETZL